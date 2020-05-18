Если эксплуатация «Северного потока-2» начнётся: борьба за газовый рынок Европы • 187 • Аналитика

США угрожают очередными санкциями против «Северного потока-2». Российский газопровод не дает американскому руководству покоя: в Вашингтоне считают, что он способен серьезно помешать экспорту СПГ в Европу, а также свести к минимуму транзит газа через Украину.





Борьба за европейский "газовый" рынок

Конечно, украинские интересы никогда не были для американцев приоритетными, поэтому главной причиной противостояния «Северному потоку-2» является беспокойство за судьбу поставок сжиженного природного газа в страны Евросоюза. Вашингтон и приступил к своей излюбленной политике шантажа: американская сторона пригрозила жесткими санкциями всем, кто будет помогать России в строительстве и запуске СП-2.



Боязнь санкций со стороны США заставила швейцарско-нидерландскую компанию AllSeas сойти с дистанции, отказавшись участвовать в достройке «Северного потока-2». Понять компанию можно – Соединенные Штаты способны нанести колоссальный финансовый и репутационный ущерб своими санкциями.



Теперь «Газпрому» предстоит самостоятельно достраивать газопровод и продолжать борьбу за газовый рынок Европы. Но поскольку такие технические возможности у российского естественного монополиста есть, нет никаких сомнений, что СП-2 рано или поздно начнет работать. В этом случае все по местам расставит банальная конкуренция: более дорогой американский СПГ не конкурент дешевому российскому газу, поэтому можно не сомневаться, что европейский потребитель сделает свой выбор.



Кстати, пандемия также внесла свои коррективы в «газовые расклады» в Европе. В условиях вынужденной самоизоляции и остановки многих предприятий, потребление газа и, следовательно, спрос на него понизились. В этой ситуации выгодоприобретателем оказался как раз «Газпром», поскольку российский газ гораздо дешевле американского СПГ. Если будет запущен СП-2, то это станет еще одним плюсом в копилку российского газового гиганта. Американские компании просто не смогут позволить себе снизить цены на СПГ из-за его высокой себестоимости и расходов на доставку в Европу.



Поскольку в Вашингтоне прекрасно понимают последствия строительства СП-2 для экспорта СПГ в Европу, американское руководство давит на Евросоюз, чтобы последний заставил «Газпром» соблюдать европейскую Газовую директиву. Если «Газпром» будет делать все так, как диктует этот документ, то стоимость российского газа повысится. Тем самым, сократится очевидная разница между покупкой российского газа или американского сжиженного газа, чего и добиваются в США.



В борьбе против «Северного потока-2» американская сторона активно задействовала и своих сателлитов – Польшу и Украину. Первая демонстрирует желание полностью отказаться от российского газа, что продиктовано скорее политическими соображениями, чем экономическими реалиями. Поэтому польская сторона столь жестко ведет себя в отношении «Газпрома».





С Украиной все иначе: хотя Киев высказывал опасения относительно будущего газового транзита, Владимир Путин и другие российские высокопоставленные лица не раз заявляли о том, что не против продолжения транзита российского газа через украинскую территорию, пусть и в меньшем, чем прежде, объеме. США, благодаря введенным санкциям, создали такую ситуацию, что соглашение с Украиной необходимо регулярно продлевать. Впрочем, маловероятно, что и без давления со стороны США и ЕС Россия бы отказалась окончательно от транзита газа через Украину, хотя бы частичного, даже в случае начала работы "Северного потока-2". То есть, транзит в Европу через Украину в любом случае оставался бы. Другой вопрос - в каких объёмах...



Цель – нейтрализовать экономику Европы?

Стремление обогащаться за счет продажи СПГ в Европу – это тактическая цель США, а есть и цель стратегическая – искусственно затормаживать развитие европейской экономики за счет высоких цен на газ. Ведь СПГ обходится в среднем на 30% дороже, чем газ российский ("трубный").



Если американской стороне удалось бы «подсадить» Евросоюз на американский СПГ, то вынужденные нести большие расходы экономики Германии, Франции и ряда других европейских стран развивались бы меньшими темпами и не представляли бы серьезной угрозы экономическому доминированию Соединенных Штатов. Об этом, кстати, говорил в одном из своих выступлений и российский президент Владимир Путин.



Одновременно с политическими рычагами и экономическим давлением США использует в борьбе против российского СП-2 и еще один козырь – т.н. «экологическое движение», которое под вывеской борьбы против загрязнения окружающей среды в действительности пытается ослабить экономический потенциал европейских стран. Заметим, что именно в Евросоюзе, а не в США наиболее сильны позиции «зеленых». В США им не позволяют определять экономическую политику страны, зато делают все возможное, чтобы в Германии экологическое движение оставалось одной из самых влиятельных политических сил.



Можно быть уверенными: борьба за газ для Европы еще только начинается. К чему приведет в будущем конфликт интересов США и России вокруг «Северного потока-2», предсказать сложно. Впрочем, некоторые американские эксперты уже сейчас советуют Белому дому сместить вектор внимания на восток, поскольку азиатский энергетический рынок более перспективен, чем европейский, и в этой связи другой российский газопровод – «Сила Сибири» - представляет для США даже большую опасность, чем СП-2. США угрожают очередными санкциями против «Северного потока-2». Российский газопровод не дает американскому руководству покоя: в Вашингтоне считают, что он способен серьезно помешать экспорту СПГ в Европу, а также свести к минимуму транзит газа через Украину.Конечно, украинские интересы никогда не были для американцев приоритетными, поэтому главной причиной противостояния «Северному потоку-2» является беспокойство за судьбу поставок сжиженного природного газа в страны Евросоюза. Вашингтон и приступил к своей излюбленной политике шантажа: американская сторона пригрозила жесткими санкциями всем, кто будет помогать России в строительстве и запуске СП-2.Боязнь санкций со стороны США заставила швейцарско-нидерландскую компанию AllSeas сойти с дистанции, отказавшись участвовать в достройке «Северного потока-2». Понять компанию можно – Соединенные Штаты способны нанести колоссальный финансовый и репутационный ущерб своими санкциями.Теперь «Газпрому» предстоит самостоятельно достраивать газопровод и продолжать борьбу за газовый рынок Европы. Но поскольку такие технические возможности у российского естественного монополиста есть, нет никаких сомнений, что СП-2 рано или поздно начнет работать. В этом случае все по местам расставит банальная конкуренция: более дорогой американский СПГ не конкурент дешевому российскому газу, поэтому можно не сомневаться, что европейский потребитель сделает свой выбор.Кстати, пандемия также внесла свои коррективы в «газовые расклады» в Европе. В условиях вынужденной самоизоляции и остановки многих предприятий, потребление газа и, следовательно, спрос на него понизились. В этой ситуации выгодоприобретателем оказался как раз «Газпром», поскольку российский газ гораздо дешевле американского СПГ. Если будет запущен СП-2, то это станет еще одним плюсом в копилку российского газового гиганта. Американские компании просто не смогут позволить себе снизить цены на СПГ из-за его высокой себестоимости и расходов на доставку в Европу.Поскольку в Вашингтоне прекрасно понимают последствия строительства СП-2 для экспорта СПГ в Европу, американское руководство давит на Евросоюз, чтобы последний заставил «Газпром» соблюдать европейскую Газовую директиву. Если «Газпром» будет делать все так, как диктует этот документ, то стоимость российского газа повысится. Тем самым, сократится очевидная разница между покупкой российского газа или американского сжиженного газа, чего и добиваются в США.В борьбе против «Северного потока-2» американская сторона активно задействовала и своих сателлитов – Польшу и Украину. Первая демонстрирует желание полностью отказаться от российского газа, что продиктовано скорее политическими соображениями, чем экономическими реалиями. Поэтому польская сторона столь жестко ведет себя в отношении «Газпрома».С Украиной все иначе: хотя Киев высказывал опасения относительно будущего газового транзита, Владимир Путин и другие российские высокопоставленные лица не раз заявляли о том, что не против продолжения транзита российского газа через украинскую территорию, пусть и в меньшем, чем прежде, объеме. США, благодаря введенным санкциям, создали такую ситуацию, что соглашение с Украиной необходимо регулярно продлевать. Впрочем, маловероятно, что и без давления со стороны США и ЕС Россия бы отказалась окончательно от транзита газа через Украину, хотя бы частичного, даже в случае начала работы "Северного потока-2". То есть, транзит в Европу через Украину в любом случае оставался бы. Другой вопрос - в каких объёмах...Стремление обогащаться за счет продажи СПГ в Европу – это тактическая цель США, а есть и цель стратегическая – искусственно затормаживать развитие европейской экономики за счет высоких цен на газ. Ведь СПГ обходится в среднем на 30% дороже, чем газ российский ("трубный").Если американской стороне удалось бы «подсадить» Евросоюз на американский СПГ, то вынужденные нести большие расходы экономики Германии, Франции и ряда других европейских стран развивались бы меньшими темпами и не представляли бы серьезной угрозы экономическому доминированию Соединенных Штатов. Об этом, кстати, говорил в одном из своих выступлений и российский президент Владимир Путин.Одновременно с политическими рычагами и экономическим давлением США использует в борьбе против российского СП-2 и еще один козырь – т.н. «экологическое движение», которое под вывеской борьбы против загрязнения окружающей среды в действительности пытается ослабить экономический потенциал европейских стран. Заметим, что именно в Евросоюзе, а не в США наиболее сильны позиции «зеленых». В США им не позволяют определять экономическую политику страны, зато делают все возможное, чтобы в Германии экологическое движение оставалось одной из самых влиятельных политических сил.Можно быть уверенными: борьба за газ для Европы еще только начинается. К чему приведет в будущем конфликт интересов США и России вокруг «Северного потока-2», предсказать сложно. Впрочем, некоторые американские эксперты уже сейчас советуют Белому дому сместить вектор внимания на восток, поскольку азиатский энергетический рынок более перспективен, чем европейский, и в этой связи другой российский газопровод – «Сила Сибири» - представляет для США даже большую опасность, чем СП-2. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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