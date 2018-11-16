Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Напросились
В Кремле подтвердили возможность принятия защитных мер для российских моряков в ...
"Это ненормально": В Госдуме предложили проверить депутата, пытавшегося засунуть...
«Легитимизация военного присутствия»: Минобороны РФ обвинило США в гуманитарной ...
Главная / Политика

«Если дети уезжают с родителями, маловероятно, что они вернутся»: Эксперт о миграционной проблеме Латвии

16 ноября 2018, 22:24  •  25 • Политика
Владимир Оленченко — политолог и эксперт Центра европейских исследований ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова — прокомментировал недавнее признание первого министра культуры Латвии Раймонда Паулса касательно того, что он вывез свою семью из прибалтийской республики. Уровень эмиграции из Латвии сейчас действительно чрезвычайно высок. «Это должно очень серьезно волновать латвийские власти: если маленькие дети уезжают с родителями, маловероятно, что они вернутся», — добавил Оленченко.
То, что детей в Латвии становится с каждым годом все меньше, показывают даже данные школьной статистики. Так, поясняет политолог, с каждым новым первым звонком общее число первоклассников падает на 10%.
И дело здесь не только в низкой рождаемости и тем более ни в том, что люди по какой-то причине не хотят отдавать своих детей в школы. Просто многие латвийцы уезжают жить за рубеж и берут своих отпрысков с собой.
Другой важный фактор, влияющий на миграцию, — чрезвычайно малое число свободных рабочих мест в стране и плохо налаженное социальное обеспечение. То, что могут в этой связи предложить своим гражданам латвийские политики, просто не отвечает их потребностям, резюмирует эксперт. Потому люди все стремительней уезжают из страны.
Обо всем этом Оленченко рассказал в беседе с корреспондентом «Московского комсомольца».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

25
Источник
Похожие новости
15 ноября 2018, 23:39
Одна из объявленных ФСБ в розыск женщин может быть мертва - источник
16 ноября 2018, 15:54
Владимир Путин один на один обсудил с Абэ вопрос Курил и мирного договора
16 ноября 2018, 06:09
Защита Бутиной заявила, что ее преследование противоречит конституции США

16 ноября 2018, 15:54
Минобороны обвинило США в беспределе с беженцами в лагере Эр-Рукбан
15 ноября 2018, 23:39
«Бессилен перед С-400»: Немецкие СМИ высмеяли самый дорогой истребитель Германии
16 ноября 2018, 12:39
«Долго болела»: В Татарстане умерла жена первого президента республики Сакина Шаймиева
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
16 ноября 2018, 06:09
«Это явный беспредел»: Клинцевич отреагировал на задержание Украиной 15 морских судов
16 ноября 2018, 02:54
На Украине оправдались перед Западом за детские лагеря радикалов
16 ноября 2018, 14:28
22 города без тепла - это не очень страшно
16 ноября 2018, 09:24
Курилы в обмен на военные базы США: Япония сделала России предложение
16 ноября 2018, 09:09
«Украина совершает пиратские действия»: в Москве отреагировали на задержание Киевом с...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
14 ноября 2018, 08:24
Киеву посоветовали провести блицкриг и дойти до Красной площади
10 ноября 2018, 03:54
Украина решила взять в заложники «Северный поток»
12 ноября 2018, 17:39
«Трусливая атака»: почему Нетаньяху покинул Париж
15 ноября 2018, 03:54
«Масштабы проблемы лишь нарастают»: почему США не могут взять под контроль ситуацию с пожарами в Калифорнии
12 ноября 2018, 06:28
Хозяин Парижа (Порошенко и мировые лидеры)
12 ноября 2018, 20:54
Нетаньяху добился своего на встрече с Путиным
13 ноября 2018, 13:09
Россия и Турция снова на грани столкновения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.