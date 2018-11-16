«Если дети уезжают с родителями, маловероятно, что они вернутся»: Эксперт о миграционной проблеме Латвии

Владимир Оленченко — политолог и эксперт Центра европейских исследований ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова — прокомментировал недавнее признание первого министра культуры Латвии Раймонда Паулса касательно того, что он вывез свою семью из прибалтийской республики. Уровень эмиграции из Латвии сейчас действительно чрезвычайно высок. «Это должно очень серьезно волновать латвийские власти: если маленькие дети уезжают с родителями, маловероятно, что они вернутся», — добавил Оленченко.

То, что детей в Латвии становится с каждым годом все меньше, показывают даже данные школьной статистики. Так, поясняет политолог, с каждым новым первым звонком общее число первоклассников падает на 10%.

И дело здесь не только в низкой рождаемости и тем более ни в том, что люди по какой-то причине не хотят отдавать своих детей в школы. Просто многие латвийцы уезжают жить за рубеж и берут своих отпрысков с собой.

Другой важный фактор, влияющий на миграцию, — чрезвычайно малое число свободных рабочих мест в стране и плохо налаженное социальное обеспечение. То, что могут в этой связи предложить своим гражданам латвийские политики, просто не отвечает их потребностям, резюмирует эксперт. Потому люди все стремительней уезжают из страны.

Обо всем этом Оленченко рассказал в беседе с корреспондентом «Московского комсомольца».