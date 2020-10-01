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«Если человек прозападный, то он дебил» – Монтян

01 октября 2020, 06:00  •  68 • Украина

Нормальный человек никогда не поверит в то, что на Западе чистые и искренние помыслы в адрес России, Украины и Белоруссии.

Об этом в ходе общения с подписчиками в своём видеоблоге заявила киевский адвокат Татьяна Монтян.

«Если человек прозападный, то он дебил? Честно говоря, да, потому что не далее, чем какие-то 70 лет назад доблестный коллективный Запад пытался нас уничтожить физически.

Если вы думаете, что с тех пор что-то изменилось, и Запад нам хочет чего-то хорошего, то вы реально дебил, что тут сказать? Как не дебил может верить в то, что для Запада что-то изменилось, они – как считают нас недолюдьми, так и продолжают считать», – заявила она.

«У вас есть какие-то доказательства, что там что-то изменилось? В Германии как рулили нацисты, так их потомки рулят сейчас. Посмотрите, что они сделали с Украиной, что они пытались сделать с Беларусью. Как можно верить в то, что Запад пытается нам сделать что-то хорошее?» – добавила Монтян.

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