«Если человек прозападный, то он дебил» – Монтян

Нормальный человек никогда не поверит в то, что на Западе чистые и искренние помыслы в адрес России, Украины и Белоруссии.Об этом в ходе общения с подписчиками в своём видеоблоге заявила киевский адвокат Татьяна Монтян.«Если человек прозападный, то он дебил? Честно говоря, да, потому что не далее, чем какие-то 70 лет назад доблестный коллективный Запад пытался нас уничтожить физически.Если вы думаете, что с тех пор что-то изменилось, и Запад нам хочет чего-то хорошего, то вы реально дебил, что тут сказать? Как не дебил может верить в то, что для Запада что-то изменилось, они – как считают нас недолюдьми, так и продолжают считать», – заявила она.«У вас есть какие-то доказательства, что там что-то изменилось? В Германии как рулили нацисты, так их потомки рулят сейчас. Посмотрите, что они сделали с Украиной, что они пытались сделать с Беларусью. Как можно верить в то, что Запад пытается нам сделать что-то хорошее?» – добавила Монтян.