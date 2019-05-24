«Если бы знали содержание — не согласились бы»: почему в ПЦУ раскритиковали томос об автокефалии

Бывший глава раскольнической УПЦ КП Филарет заявил, что отказывается подчиняться выданному Украине томосу об автокефалии. По его словам, новая церковная структура оказалась в зависимом положении от Константинополя. По мнению экспертов, эти заявления Филарета вызваны тем, что его не допускают к руководству ПЦУ. Тем не менее Вселенскому патриархату выгодно зависимое положение украинской поместной церкви, а потому на его взаимоотношения с ПЦУ такая позиция не повлияет, убеждены аналитики.

Бывший глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет Денисенко заявил, что если бы он знал о содержании томоса об автокефалии до его вручения, то отказался от него.

«Но мы на соборе (по объединению церковных структур. — RT) не знали его содержание. Узнали уже после объединения. Если бы мы знали содержание, то мы не согласились бы на такой томос», — сказал он.

Напомним, томос об автокефалии был передан после «объединительного собора» на Украине 15 декабря прошлого года. Тогда раскольнические церковные организации при активном содействии руководства Украины и константинопольского патриарха Варфоломея приняли решение объединиться в Православную церковь Украины под руководством Епифания Думенко. Ни в канонической УПЦ Московского патриархата, ни в РПЦ не признали новую структуру.

В интервью каналу «Настоящее время»* Филарет пояснил, что этот документ поставил ПЦУ в зависимое положение перед Константинополем. Это проявляется в трёх моментах: во-первых, последователи ПЦУ вне Украины стали частью паствы Константинопольской церкви, во-вторых организация не может самостоятельно варить миро (масло, необходимое для миропомазания, которое может варить только автокефальная церковь), и, в-третьих, все конфликты разрешаются на уровне Вселенского патриархата.

«Три пункта, которые отбирают у нас права автокефальной церкви. По названию мы — автокефальная, а на деле мы зависимая от Константинопольского патриархата церковь», — подчеркнул Филарет.

Стоит отметить, что в РПЦ и УПЦ Московского патриархата предупреждали, что томос не даст независимость, а лишь поставит церковь в зависимое перед Константинополем положение.

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Заявление Филарета не повлияет на взаимоотношения между Константинополем и ПЦУ, убеждён директор НИИ миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Мне кажется, это заявление никаким образом не повлияет на взаимоотношения так называемой Православной церкви Украины автокефальной и Константинополя, потому что для Константинополя очень выгодно иметь зависимую церковь. Это и финансовое поступление в бюджет Константинополя», — сказал он RT.

«Борьба за уничтожение Киевского патриархата»

Филарет также заявил, что, хотя его структура и вошла в ПЦУ, выполнять изложенные в томосе предложения он не будет.

«Сейчас идёт борьба за уничтожение Киевского патриархата. На каком основании? Мы подписали тогда по просьбе Вселенского патриарха отказ от Киевского патриархата. Но это основание не действует на Киевский патриархат, так как это решение архиереев должен утвердить и согласиться с ним Поместный собор», — добавил Филарет.

При этом на замечание журналиста, что это похоже на очередной раскол, Филарет признал существование разногласий.

«Раскола нет, только разный подход. Одни хотят сберечь Киевский патриархат, а другие хотят уничтожить его. У нас не раскол. Есть разногласия в вопросах строительства Украинской православной церкви», — пояснил он.

Подобные заявления человека, который изначально был в канонической УПЦ МП, затем создал раскольническую церковь, а в итоге способствовал созданию ещё одной, говорят о том, эти структуры несостоятельны, убеждён Денисов.

«Такие заявления Филарета, с одной стороны, конечно, знаковы, но просто лишний раз демонстрируют сущность этого гражданина, который за свою карьеру умудрился побывать в одной канонической церкви и уже двух раскольнических. Мы понимаем, что такие заявления лишний раз демонстрируют странность создания подобной структуры. С другой стороны, надо для себя отмечать, что вряд ли это как-то может серьёзно повлиять на ситуацию», — подчеркнул он.

Священнослужители и верующие на «объединительном соборе» на Софийской площади в Киеве

РИА Новости

«Новое поколение решило управлять само»

Филарет рассказал, что между ним, занимавшим тогда пост президента Украины Петром Порошенко и представителями различных раскольнических церквей было решено, что главой нового образования станет Епифаний Думенко, однако все рычаги управления останутся за лидером УПЦ КП.

«Об этом мы говорили с президентом, с Епифанием и на архиерейском соборе, что я отказываюсь, но после получения томоса буду руководить этой церковью внутри Украины», — сказал Филарет.

Напомним, 14 мая глава ПЦУ Епифаний заявил, что УПЦ Киевского патриархата не существует.

«Раскола в Украинской православной церкви нет и не будет... К началу Объединительного собора такие структуры, как Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь, были распущены», — сказал он.

Однако за несколько дней до этого Филарет говорил, что ликвидировать его церковь может только он сам.

«Правда в том, что Киевский патриархат не ликвидирован. Это хотят подать как то, что он ликвидирован. Но ликвидировать его может тот, кто его создал», — подчеркнул он.

С этим конфликтом между Филаретом и Епифанием и связаны заявления «патриарха», убеждён руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

«Эти заявления Филарета связаны с тем, что его не пустили к руководству новой поместной церкви. Фактически Филарет рассчитывал быть и почётным патриархом, и серым кардиналом — всё-таки управлять, иметь решающий голос в рамках синода поместной церкви Украины. А оказалось, что новое поколение решило управлять само», — сказал он RT.

Отметим, что вступивший 20 мая в должность президента Украины Владимир Зеленский избегает обсуждения вопросов, связанных с религией и существующим в стране расколом. Однако ранее, в начале апреля, представитель его команды по правовым вопросам Ирина Венедиктова сообщала о его поддержке ПЦУ.

«Для нашей самоидентичности получение томоса — самое важное. Владимир Зеленский сделает всё, чтобы защитить это мощное достижение», — приводит её слова издание «Украинские новости».

Сам Зеленский до инаугурации провёл отдельные встречи как с главой ПЦУ Епифанием, так и с предстоятелем единственной легитимной Украинской православной церкви Московского патриархата митрополитом Онуфрием.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.