«Если бы здесь воевала Россия, то Украины уже бы не было»: Защитники Горловки готовы стоять до победы

Автор:

Павленко Дмитрий

Продолжающиеся политические перестановки на Украине уже привели к целому ряду громких отставок и череде не менее громких заявлений, которые полностью опровергли предвыборную миролюбивую риторику новоизбранного президента Незалежной. Обещания Зеленского остановить войну пока выразились лишь в усилении обстрелов украинскими военными позиций защитников Донбасса и прифронтовых населённых пунктов ДНР и ЛНР в «серой» и «красной» зонах.

В том, что ситуация на передовой остаётся напряжённой и установившееся на непродолжительное время затишье обманчиво и может в любой момент разразиться новой бурей, корреспондент Царьграда убедился воочию, посетив позиции давно знакомого подразделения армии ДНР, стоящего на защите Горловки.

Кто воюет за Донбасс?

Из Озеряновки до «передка» добираемся на стареньком, многое повидавшем «козлике». Накануне прошёл сильный ливень, и грунтовая дорога превратилась в труднопроходимое болото. За стеклом, с одной стороны, открывается панорама Горловки – многоэтажные жилые дома, заводские трубы, величественные терриконы, с другой – проносятся невспаханные поля, с нетерпением ожидающие своего рачительного хозяина. Чернозём в этих местах такой, что, как говорят в народе, вставь палку – и то расти будет.

Однако вместо битвы за урожай на этих полях уже шестой год разворачивается кровопролитная битва между бывшими соотечественниками, искусственно разведёнными нечистоплотными политиками по разные стороны баррикад. Разница лишь в том, что одни защищают свою землю, свои дома и семьи, которые находятся совсем рядом, в нескольких километрах – в городе, который ежедневно находится на линии огня; другие же пригнаны сюда, чтобы убивать тех, кто отстаивает свою идентичность, право говорить на родном языке, чтить настоящих героев, а не палачей и предателей-коллаборационистов, и, в конечном итоге, самим решать судьбу своего родного города и края.

На скорости проскакиваем простреливаемый участок. От прямой видимости противника нас прикрывает лишь узкая полоса «зелёнки». Установленные вдоль наезженной грунтовки таблички предупреждают, что в любой момент возможны прострелы.

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Чтобы разрядить немного напряжённую и сосредоточенную обстановку, задаю шутливый вопрос:

– В рядах наших оппонентов ходят упорные слухи о том, что здесь воюют исключительно кадровые российские военнослужащие. Признавайтесь, ребята, кто вы – псковские десантники или бурятские танкисты? Небось приехали с Уренгоя, Магадана или, может быть, Костромы?

– С Комсомольца, – отвечает молодой защитник Донбасса, командир взвода Денис с позывным Дэн.

– Только не с того, который на Амуре, – вставляет боец ДНР Константин с позывным Суп, до войны работавший в шахте.

– Только в Горловке есть такой район, Комсомолец называется. А что касается российских военных, то если бы они здесь стояли, то Украины уже бы не было, – продолжает Дэн.

По его словам, до войны он работал электромонтёром на «Стироле». 23 февраля 2014 года в числе первых вступил в ряды горловской самообороны, которая затем стала вооружённым ополчением и с тех пор стоит на защите родного города. Среди его сослуживцев тоже не сыщешь «российских наёмников», о которых денно и нощно вещает украинская пропаганда. Все – от недавно пришедших в войска 18-20 летних пацанов до разменявших пятый десяток мужиков – местные: горловские, енакиевские, макеевские. Есть бойцы с временно оккупированной Украиной территории. Они, как правило, стараются не попадать в кадр, ведь у многих там остаются родные и близкие. Труднее всего бойцам из соседнего с Горловкой Дзержинска (переименован украинской оккупационной администрацией в Торецк – прим. автора). Ежедневно они видят с позиций свой город, до которого отсюда – рукой подать. Но пока нет приказа, родной дом недосягаем.

Ополченец ДНР Денис Кондратьев (Дэн). Фото предоставлено им самим

На позиции меня радушно встречают бойцы, тут же предлагают горячий чай. Пока сидим в блиндаже, задаю несколько вопросов о текущей обстановке на фронте.

Всё то же, что и пять лет назад. Немец (так полушутя-полусерьёзно бойцы ДНР называют украинских военных – прим. автора) не придерживается никаких соглашений и не брезгует никаким видом вооружений вообще. Применяют калибры от 5,45 до 152 включительно,

– рассказывает боец с позывным Суп.

По словам защитника Донбасса, зачастую противник начинает сначала вести огонь из личного стрелкового оружия. Потом подключаются крупнокалиберные «утёсы» и КПВТ. А под эту какофонию «укропы» накидают несколько «улиток» с АГС, «сапогов» или миномётных мин. Используются также запрещённая минскими соглашениями тяжёлая артиллерия и ноу-хау последнего времени – ударные беспилотники.

«Ответку» защитники Донбасса дают строго по приказу вышестоящего командования. Но после того как обнаглевший противник получает достойный отпор, на некоторое время на фронте устанавливается почти идеальная тишина.

На улице стоит изнурительная летняя жара, и долго гонять чаи в блиндаже невозможно. В сопровождении защитников Донбасса отправляюсь на наблюдательный пункт. С 2015 года эта война носит исключительно позиционный характер. Четыре года линия фронта стоит на месте, не считая периодических телодвижений противника в «серых зонах». Поэтому свободное от боевого дежурства время бойцы посвящают строительным работам, копают окопы глубиной больше человеческого роста, возводят новые защитные сооружения, огневые точки, блиндажи. Иными словами, делают всё для того, чтобы повысить шансы на выживание в боевых условиях.

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Сопровождающий нас боец с позывным Суп предупреждает, что высовываться из-за бруствера опасно. На участке постоянно работают украинские снайперы. Наблюдение за позициями противника ведём при помощи старой доброй ТР-ки (труба разведчика – прим. автора).

Левее возьми, – шепчет защитник Донбасса. – Видишь их дзот? Ещё левее конструкции из мешков. Увидел? Там у них одна огневая точка, вторая… А вон, видишь, между ними в траве рыжие бугорки? Вот там обычно стоят АГС, 82-й миномет, БМП или БТР. В среднем отсюда до них 500 метров.

«Это те позиции, которые мы видим, – уточняет Суп. – Сейчас трава поднялась и видно не очень хорошо. А тут у них целый укрепрайон».

Быстро перемещаемся по траншее на соседний наблюдательный пункт, с которого открывается глазу типичный для Донбасса пейзаж: шахтные копры и терриконы. Правда, находятся они уже на подконтрольной противнику территории.

По совету Трампа: Джонсон не считает нужным «выписывать чек» ЕС на $50 млрд за брексит Там, на одном из терриконов, недавно висел красно-чёрный правосековский флаг. А видишь вдали маленький террикончик? Если хорошо присмотреться, то можно увидеть украинский флаг. А до этого они там вешали и американский, и израильский флаги. Даже флаг военно-морских сил нацистской Германии висел,

– увлечённо рассказывает боец.

К сожалению, сфотографировать хорошо видное в ТР жёлто-голубое полотнище не позволил зум камеры.

Украина опоздала на пять лет

Не секрет, что в интернете периодически циркулируют распространяемые украинскими пропагандистскими ресурсами панические слухи о том, что находящаяся в буквальном смысле на переднем краю Горловка находится едва ли не в полном окружении и что вооружённым формированиям Украины не хватает лишь приказа, чтобы захватить город. В особенности такая дезинформация получила почву после того как противник вероломно, в нарушение минских соглашений занял часть «серой зоны» в районе дачного посёлка Чигири в мае прошлого года.

Они уже неоднократно пробовали заходить в Горловку, но дух у них слабый, – рассуждает Дэн. – Понимаешь, против нас стоит целая страна – 24 области. А у нас – неполные две. Война продолжается уже пять лет. Возникает адекватный вопрос: почему они хотят взять и до сих пор не взяли? Потому что у них нет приказа? Или они просто не могут?

Защитники Донбасса не питают иллюзий в отношении нового президента Украины Зеленского. Во-первых, он не является самостоятельной фигурой, а те, кто за ним стоит, не заинтересованы в прекращении войны. Во-вторых, все прекрасно помнят его высказывания в отношении жителей Донбасса и земные поклоны перед украинскими карателями. В-третьих, с момента его вступления в должность интенсивность обстрелов и провокаций со стороны Украины даже, наоборот, возросла.

До какой степени народ будет это терпеть? С их стороны погибло столько военных, а их матери молчат. Если бы они здесь против России воевали, то Украина уже бы давно закончилась,

– уверены бойцы ДНР.

Что касается инаугурационных обещаний Зеленского вернуть жителям Донбасса «украинское сознание», то защитники Горловки уверены, что с этим Киев запоздал на целых пять лет.

Если бы они пять лет назад в сторону Славянска не отправили БМД с десантом, то не было бы войны. Народ тогда выходил и говорил им: «Уходите отсюда!» Вот тогда можно было ещё всё изменить. Каким образом они теперь расскажут нам, что мы должны вернуться в состав Украины? Пять лет они уничтожали Донбасс, называли нас «сепарами», «террористами», всячески открещивались, а теперь, мол, давайте снова к нам? Такого не будет,

– убеждён Дэн.

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При этом военнослужащие ДНР подчёркивают, что у них нет ненависти к украинцам и украиноязычным. Если на Западной Украине ещё до войны говорящий по-русски человек мог столкнуться с агрессией со стороны местных «свидомых» борцов с «москальской мовой», то на интернациональном русскоязычном Донбассе всегда относились терпимо даже к навязчивой пропаганде украинского языка со стороны прежних властей Незалежной.

Раньше мы считались русскоязычными украинцами, а там были украиноязычные. И у нас нет к ним национальной ненависти. Мы умеем говорить по-украински, понимаем его, но наш родной язык – русский,

– подчёркивает Суп.

В то же время защитники Донбасса уверены в том, что упрощённая выдача российских документов жителям ДНР и ЛНР не только позволит людям стать полноценными гражданами Российской Федерации, но и станет настоящим шагом к завершению войны. Ведь Россия не допустит, чтобы хладнокровно и безнаказанно убивали её граждан.

На вопрос, чем должна закончиться война, все бойцы ДНР как один отвечают: нашей победой и освобождением всей территории бывших Донецкой и Луганской областей. При этом добавляют: и воссоединением с Россией. Иначе и быть не может.

…Обратно в Горловку возвращаюсь без происшествий. Только начинает смеркаться, как город содрогается от близкой канонады. Сначала начинают работать крупнокалиберные пулемёты, затем к ним подключаются АГС, бронетехника и миномёты. Новый президент Украины окончательно принял кровавую эстафету из рук своего предшественника.