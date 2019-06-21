Если бы выборы в Германии происходили сегодня, альянс ХДС/ХСС – СДПГ не удержал бы власть _

Зелёные стали самой влиятельной партией Германии

В Германии тихая сенсация: партия зелёных превратилась в самую влиятельную политическую силу страны.

Новость сообщили сразу несколько социологических учреждений, изучающих общественное мнение. Институт Форза (Institut Forsa), еженедельно публикующий «барометр тенденций», а также Институт по изучению общественного мнения (Emnid) делают следующие выкладки.

Согласно замерам в различных группах населения, зелёные получают 27% всех голосов избирателей. Крупнейший блок ХДС/ХСС откатился на второе место и получает 24%. Третья по значению политическая партия страны «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 13%. Некогда могучая СДПГ обрушилась до уровня второстепенной партии, получила 11% и занимает четвёртое место. Потеряла часть симпатий и СвДП (9%). Левая партия осталась на прежних позициях – 8%.

Со времени выборов в бундестаг в 2017 г. не прошло и двух лет, а соотношение сил радикально изменилось. Если бы выборы происходили сегодня, правящая «большая коалиция» ХДС/ХСС – СДПГ не удержалась бы у власти. Об этом говорят новые и данные о рейтинге ведущих политиков. Здесь тоже большие изменения. Председатель зелёных Роберт Хабек, по опросам Emnid, опережает в рейтинге председателя ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр как возможный кандидат на пост канцлера. Если бы немцы избирали канцлера путём прямого голосования (в Германии канцлера назначает выигравшая выборы парламентская партия), то 51% выбрали бы зелёного политика. И только 24% – председателя ХДС.

Рейтинг председателя ХДС Крамп-Карренбауэр снижается и в самой партии. Члены ХДС считают, что она не справляется со своими обязанностями. Авторитет ХДС сильно поколебался, и теперь в партии возник вопрос, сможет ли Крамп-Карренбауэр претендовать на пост канцлера после ухода Меркель. Нарастает неуверенность в пригодности этой политической фигуры. Между тем подготовка к очередным выборам скоро начнётся, и она будет сопровождаться дискуссией об обновлении руководящего звена ХДС. Одним из наиболее вероятных кандидатов является Фридрих Мерц, которого в Германии считают ставленником крупных деловых кругов. Он уже пытался получить пост председателя партии на съезде в декабре 2018 года, но тогда благодаря поддержке Меркель его обошла Крамп-Карренбауэр.

Однако и вопрос прихода ХДС к власти на будущих выборах начинает выглядеть по-иному. Чисто математически блок ХДС/ХСС мог бы остаться у власти при условии вступления в коалицию с зелёными, но опросы показывают, что рядовые члены партии зелёных эту возможность отвергают. Ведь именно через критику ХДС зелёные укрепили свои позиции на федеральном уровне.

Самый неприятный момент для ХДС заключается в том, что возрастной состав избирателей за четыре года заметно изменится, а среди достигшей избирательного возраста молодёжи сторонников христианских демократов почти нет. Зелёные имеют среди молодёжи абсолютное большинство – 51%, в то время как за блок ХДС/ХСС голосует только 10% молодых избирателей.

Ещё слабее выглядят позиции СДПГ – за неё высказываются всего 8% молодёжи. Связано это с тем, что в «большой коалиции» СДПГ окончательно пошла на поводу у ХДС/ХСС. Вместе с тем симпатии к социал-демократической идее среди немцев не ослабевают, и большинство из них сожалеют о деградации СДПГ. Они считают, что если бы партия вернулась к прежней позиции защиты интересов трудящихся, её позиции быстро окрепли бы. Об этом говорит и бывший руководитель социал-демократов, ныне руководитель Левой партии Оскар Лафонтен. По его мнению, слияние СДПГ и Левой «обновит кровь» социал-демократии и повысит её влияние в Германии.

Однако пока дело не идёт дальше разговоров. СДПГ как партия стареет, а новый избиратель идёт либо к зелёным, либо к АдГ. Об этом говорит и разгоревшийся в СДПГ кризис руководства. Недавно избранная председатель партии Андреа Налес подала в отставку с поста председателя партии и руководителя фракции в бундестаге, а определённости с новым кандидатом нет. Предполагаемому кандидату на пост председателя СДПГ, лидеру «молодых социалистов» Кевину Кюнерту не доверяют 56% членов партии.

Очередные выборы в бундестаг состоятся в 2021 году, и до этого произойдут дальнейшие изменения в расстановке политических сил. Судя по тому, что партии-тяжеловесы теряют влияние, изменения будут не в их пользу. Социально-экономическая политика «большой коалиции», несмотря на неплохие макропоказатели, влечёт усиление социального неравенства и разделение немецкого общества на очень богатых и очень бедных. Это главная причина ослабления влияния блока ХДС/ХСС – СДПГ. Не так давно в немецких СМИ появились сообщения о пенсионерах, промышляющих в контейнерах для бытовых отходов. Это показатель. Такого в Германии не было с первых послевоенных лет.