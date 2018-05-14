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«Если бы Украина была федерацией - не было бы у них войны»

14 мая 2018, 21:54  •  93 • В России

Жизнь на Украине и наши отношения с соседями даже спустя четыре года после событий на майдане беспокоят российского читателя. Репортаж нашего корреспондента о поездке в Харьков и Киев вызвал бурное обсуждение на сайте. Ниже — самые яркие мысли читателей. А все четыре части материала можно прочитать на kp.ru.

Ольга, Москва:

У нормальных россиян нет ненависти к украинцам, у многих родственники оказались по обе стороны границы. А вот то, что украинских детей учат ненавидеть Россию, - это точно. У подруги племянник живет в Киеве, говорил, что русские враги. И это началось не в 2014 году, после референдума в Крыму, а еще раньше.

Сергей, Рига:

А может, действительно еще не все потеряно для них? Донбасс, Одесса... Будь у них федерация - ничего бы этого не было.

Талгат, Евпатория:

Украинцам сейчас живется хуже, чем при Януковиче, хотя тогда тоже было несладко. Но простые люди в этой ситуации не виноваты. Они жертвы сложившихся обстоятельств... А пока нужно оставить Украину в покое, взаимными оскорблениями ничего не достигнешь.

Олег, Вологда:

Здесь разговаривают две группы людей. Они не понимают друг друга и никогда не поймут. Одна группа работает по 10 - 12 часов в день. На работе вкалывают. Имеют квалифицированную работу. Всю жизнь учатся, познают новое. Другая группа не очень любит работать. У них маленькие зарплаты. Они сидят целыми днями у компьютеров и жалуются на жизнь. Работать надо, в поте лица добывать свой хлеб.

Димитрус, Варшава:

Украинцы приезжают в Польшу, чтобы быстро заработать деньги и быстро вернуться домой. Поэтому они много работают, живут по десять человек в одной квартире, экономят на всем. Но не все. Есть ИТ-специалисты, инженеры, которые живут как поляки. Они покупают квартиры, ходят в рестораны, кинотеатры, кафе.

Вован-моль:

Жизнь на Украине такая же, как и в России. Где вы видели в России среднюю зарплату 35 тысяч? Те же 16 тысяч. Желаю украинцам благополучия!

Татьяна, Массачусетс, США:

Если бы я не помогала матери, бывшей учительнице математики, которая живет в Киевской области, то она умерла бы с голода и холода в свободной и прогрессивной Украине.

Москвич:

Случайно в Хорватии столкнулись с украинской молодежью лет по 18 - 20. Разговаривали они на русском, но нам сказали, что все беды от русских. Это новейшая история. А раньше, в 60 - 70-х прошлого века, они повсеместно говорили, что у них нет колбасы, потому что увезли в Россию. Обратите внимание - не в СССР, не в какую-то другую республику, а именно в Россию.

Тетя Тома, Набережные Челны:

Перемелется! Вспомните, как у нас в девяностые было... Лидера бы им хорошего! Чтоб за Украину радел, а не за свой карман.

Вятич, Москва:

Ничего, в Киеве много народу вышло на «Бессмертный полк». А это там сейчас геройский поступок. Значит, не все там забыли общую память и подвиг предков. Но пока западенцев не скинут, дальше дело не пойдет.

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Три часа ночи. Мы стоим в центре Харькова, напротив здания СБУ, с пробитым колесом и погнутым диском. Шина расползлась черной лужей по асфальту. Компрессор угрожающе урчит, но его внезапно заглушает хрипловатый мужицкий хохот. Я оборачиваюсь и замираю. Из темноты к нам приближается компания устрашающего вида. (подробности)

На Украину вернулись лихие 90-е

Сворачиваем с харьковского Московского проспекта в сторону и, глухо стуча подвеской, проваливаемся по очередности в яму за ямой. Подруга сбрасывает скорость почти до нуля, давая мне возможность насладиться городской застройкой - хлипкими двухэтажными бараками с перекосившимися крылечками и распахнутыми настежь входными дверями:

- Я в таком доме поначалу комнату снимала, но через полгода сбежала - сыро, холодно, ребенок болел там постоянно. (подробности)

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