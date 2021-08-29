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«Если бы у нас была ядерная кнопка, никакой москаль не полез бы на украинскую землю» — «Свобода» провела митинг на Банковой

29 августа 2021, 08:05  •  154 • Украина

Акция партии «Свобода» состоялась сегодня в Киеве. Перед Офисом президента националисты напутствовали Зеленского перед поездкой в США, требуя выхода из Минских соглашений и создания собственного ядерного оружия.

Под звуки гимна, размахивая жёлто-синими и красно-чёрными флагами, националисты требовали не давать особый статус Донбассу, не проводить выборы в регионе и в целом выйти из Минских соглашений. Кроме того, они назвали ошибкой отказ Украины от ядерного оружия.

«„Свобода‟ всегда выступала против сдачи ядерного оружия. Если бы у нас была ядерная кнопка, никакой москаль не полез бы на украинскую землю», — звучало на митинге.

«Свободовцы» потребовали, чтобы Зеленский на встрече с Байденом выдвинул требование США — те обязаны «исполнить гарантии по Будапештскому меморандуму». Если же Штаты откажутся это сделать — Украина должна запустить процесс производства ядерного оружия, считают они.

В отличие от коллег из Нацкорпуса, «свободовцы» не стали штурмовать Офис президента, ограничившись пением и лозунгами.

Акция прошла и завершилась без эксцессов.

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