«Если бы у нас была ядерная кнопка, никакой москаль не полез бы на украинскую землю» — «Свобода» провела митинг на Банковой

Акция партии «Свобода» состоялась сегодня в Киеве. Перед Офисом президента националисты напутствовали Зеленского перед поездкой в США, требуя выхода из Минских соглашений и создания собственного ядерного оружия.Под звуки гимна, размахивая жёлто-синими и красно-чёрными флагами, националисты требовали не давать особый статус Донбассу, не проводить выборы в регионе и в целом выйти из Минских соглашений. Кроме того, они назвали ошибкой отказ Украины от ядерного оружия.«„Свобода‟ всегда выступала против сдачи ядерного оружия. Если бы у нас была ядерная кнопка, никакой москаль не полез бы на украинскую землю», — звучало на митинге.«Свободовцы» потребовали, чтобы Зеленский на встрече с Байденом выдвинул требование США — те обязаны «исполнить гарантии по Будапештскому меморандуму». Если же Штаты откажутся это сделать — Украина должна запустить процесс производства ядерного оружия, считают они.В отличие от коллег из Нацкорпуса, «свободовцы» не стали штурмовать Офис президента, ограничившись пением и лозунгами.Акция прошла и завершилась без эксцессов.