Если бы СССР не распался, что было бы с Россией. Жириновский выдал свою версию

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский убеждён, что если бы СССР не распался, то сейчас у нас была бы самая мощная экономика в мире.

Политик указал, что тогда Россия сохранила бы свою территорию, а также существенно приросла населением. Жириновский подчеркнул, что в таком случае экономика страны была бы мощнее, чем у других государств мира.

России при таком раскладе, полагает он, не пришлось бы закупать импортные фрукты и овощи - всё было бы своё.

"Весь юг нам давал то, что нам сегодня везут из Африки, из Израиля или из Западной Европы, - сказал лидер ЛДПР в эфире радио "Комсомольская правда". - У нас свои были фрукты, овощи, всё своё. Бахчевые, хлопок, виноград".

Жириновский также добавил, что страна бы существенно обогатилась и за счёт сырьевых ресурсов.

"Весь газ, нефть Азербайджана, Туркмении, Узбекистана, Казахстана - это было бы общее наше богатство", - добавил он.