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Если бы СССР не распался, что было бы с Россией. Жириновский выдал свою версию

06 марта 2021, 02:05  •  49 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский убеждён, что если бы СССР не распался, то сейчас у нас была бы самая мощная экономика в мире.
Политик указал, что тогда Россия сохранила бы свою территорию, а также существенно приросла населением. Жириновский подчеркнул, что в таком случае экономика страны была бы мощнее, чем у других государств мира.
России при таком раскладе, полагает он, не пришлось бы закупать импортные фрукты и овощи - всё было бы своё.
"Весь юг нам давал то, что нам сегодня везут из Африки, из Израиля или из Западной Европы, - сказал лидер ЛДПР в эфире радио "Комсомольская правда". - У нас свои были фрукты, овощи, всё своё. Бахчевые, хлопок, виноград".
Жириновский также добавил, что страна бы существенно обогатилась и за счёт сырьевых ресурсов.
"Весь газ, нефть Азербайджана, Туркмении, Узбекистана, Казахстана - это было бы общее наше богатство", - добавил он.

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