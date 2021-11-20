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Если бы Россия была слабой: Володин отчитал Вашингтон
20 ноября 2021, 10:25 • 242 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитал Вашингтон после абсурдного заявления о возможности непризнания президентом России Владимира Путина. "Если бы наша страна была слабой, а Президентом могли управлять из-за океана…", - написал Володин в своём Facebook.
Напомним, в конгресс США внесли резолюцию о непризнании Владимира Путина президентом России, если он пойдёт на новый срок и выиграет выборы в 2024 году.
Комментируя такой выпад США, Володин в первую очередь напомнил о том, что Россия не вмешивается в американские выборы и ждёт того же от Вашингтона.
"Во-вторых, не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет Президентом нашей страны", - написал он, отметив, что решать это будут только граждане России.
По словам Володина, поведение Вашингтона в очередной раз говорит о том, что США не хотят сильной России.
"Боятся до истерики. Делают всё, чтобы нас ослабить, а затем разрушить", - написал он, отметив, что именно поэтому в США мечтают о смене власти в нашей стране.
"Сегодня для всех стало совершенно очевидно: Путин - преимущество России", - подчеркнул он.
Володин отметил, что если бы Россия была слабой, а нашим президентом могли бы "управлять из-за океана", то не было бы этих угроз и непризнания выборов. Истерика Вашингтона в очередной подчеркнула правильность пути и выбора, "который сделал народ нашей страны, избрав своим президентом Владимира Путина".
Пиар-ход?
Политолог Геворг Мирзаян заявил Царьграду, что у возникновения американской резолюции есть несколько оснований:
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