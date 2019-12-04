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Если бы не водка: Потерявшиеся в пустыне туристы три дня питались только "огненным напитком"
04 декабря 2019, 03:24 • 98 • В мире
Удивительную историю спасения поведали двое туристов, заблудившихся в глубинах австралийской пустыни. После того как их автомобиль увяз в русле реки, они трое суток плутали в поисках людей, питаясь только алкогольными напитками и печеньем.
52-летняя Тамра Макбит-Райли и 40-летний Фу Тран рассказали СМИ, что 19 ноября они вместе с 46-летней Клэр Хокридж отправились исследовать обширные, выжженные солнцем внутренние районы Австралии близ Алис-Спрингс. Но их автомобиль увяз в русле высохшей реки, и им пришлось прошагать по жаре много миль в поисках помощи.
У туристов не было с собой никакой еды, кроме небольшого количества печенья, а вместо воды им пришлось пить водку. Вскоре они разделились, и двоим из них - Тамре и Фу - удалось выйти к людям. Состояние их было признано удовлетворительным.
Третью туристку, Клэр Хокридж, пока ищут спасательные службы.
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