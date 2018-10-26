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Если бы не MH17, Киев потерял бы половину Украины: Раскрыт мотив уничтожения «Боинга» в Донбассе
26 октября 2018, 03:09 • 130 • Политика
Катастрофа с «Боингом» не позволила Киеву потерять половину Украины и помогла получить поддержку Запада.
Катастрофа малайзийского «Боинга» MH17 была выгодна Киеву. Если бы не она, Украина могла бы потерять до половины своей территории. Такую версию высказала главред портала «Гордон» Алеся Бацман.
По ее словам, сбитый в небе над Донбассом авиалайнер с людьми принес Киеву одни выгоды. Во-первых, катастрофа не дала ополченцам Донбасса развить наступление и захватить половину Украины. Во-вторых, после произошедшего мировое сообщество обратило внимание на украинский конфликт и перестало считать его местными разборками, которые не касаются ни Европы, ни США, ни всего остального мира.
То есть, по сути, она раскрыла мотив Киева для уничтожения самолета. Власти Украины были единственными выгодополучателями от всей этой ситуации. Всем остальным произошедшее принесло только проблемы, пишет Утро.ру.
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