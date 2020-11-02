«Если бы не глупость Януковича, майдана бы не случилось»

Близится очередная годовщина украинской «революции гидности» (достоинства). Правда, её всё чаще называют революцией огыдности (отвращения). Уже нет привычных фанфар и восторгов. А в Одессе случилось и вовсе неслыханное – улице Жукова, переименованной в честь героев майдана, вернули прежнее название. А ведь ещё пару лет назад точно возбудили бы дело о госизмене. О причинах майдана и его итогах размышляет известный сербский политолог Предраг Раич.

Сюжет: Цветные революции

– Предраг, на ваш взгляд, майдан стал эксцессом или был спланирован?

– Он был совершенно неожидан для всех. На мой взгляд, 70% обусловили внутренние причины, 30 – «зарубежная помощь». Но это если говорить непосредственно о событии. А на него надо взглянуть ретроспективно.

Широко известно высказывание Бжезинского о том, что с Украиной Россия – евро­азиатская держава, а без неё – азиатская. С первых дней украинской независимости зарубежные неправительственные организации а-ля Сорос начали формировать гражданский сектор, который затем активно проявил себя на майдане во время «оранжевой революции». Активно работали зарубежные специалисты по ненасильственной смене власти, в том числе из Сербии, где эта технология была впервые опробована. Уже первый президент Кравчук взял курс на один государственный язык и украинизацию образования, и никто из его последователей от этого курса не отклонялся. Даже придерживающийся сбалансированной политики Кучма на втором своём сроке заговорил о месте Украины в НАТО и затеял территориальный спор с Россией из-за косы Тузла.

Принято считать, что ключевым фактором конфликта на Украине стал языковой. Это не так. Иначе как объяснить, что майдан случился не во Львове и Ровно, а в русскоязычном Киеве? На Украине же начали доказывать свою особость. Мол, мы всегда тяготели к демократии с атаманами, а у живущих в России в крови централизация и вертикаль власти, потому дорожки у нас разные. Вот это и сработало.

– Тем не менее Янукович пришёл к власти именно при поддержке русскоязычных жителей востока и юга страны.

– Но он растерял её, совершив стратегические ошибки. Допустил коррупцию и демонстративную роскошь. Не придумал ничего лучшего, как обвинить своего политического соперника Юлию Тимошенко в сговоре с Россией по газу. Взял в союзники маргинальный «Правый сектор**»*, который не пользовался никакой поддержкой ни до ни после майдана, но на нём сыграл решающую роль. Глава этой организации Ярош избрался в Раду на востоке, а не на западе, что без поддержки местных элит было невозможно. Лукашенко говорит, что предостерегал Януковича от таких союзников, но тот ответил, что решит с ними проблему двумя бутылками водки. Не решил.

Стратегические ошибки Янукович дополнил тактическими. Он обещал олигархам и депутатам Рады союз с Европой. Наконец, родился совершенно политически импотентный договор об ассоциации. Но Янукович приостановил его подписание, выторговывая кредит у Москвы. Журналист Мустафа Найем призвал выходить на майдан протестовать. Попротестовали. А когда протест стал угасать, то Янукович не дал ему сойти на нет, а решил показать власть, жёстко разогнав несколько сот человек. В их защиту хлынули люди, и повестка протестов поменялась. На первый план вышло очищение власти, появились лидеры политических партий, решившие её подхватить. После чего Янукович наступил повторно на те же грабли. Законодательные акты для ужесточения антипротестных действий только радикализовали майдан. Появились боевики, пролилась кровь. Янукович качнулся к переговорам при международном посредничестве. Силовики поддерживали президента, но затем из-за непоследовательности и нерешительности отвернулись от него. Не нашёл он поддержки и на разочаровавшемся в нём востоке страны, куда бежал из Киева. Майдановцы в отличие от него действовали последовательно и на редкость организованно. Впервые в протестах так широко использовались соцсети. Буквально за несколько дней была развёрнута инфраструктура обеспечения, включая больницы с операционными.

– Всё ли мы сегодня знаем о майдане, можно ли подвести итоги?

– Знаем не всё. Так и не ясно, кто и зачем начал стрелять в протестующих после подписания политического соглашения. Итоги же совершенно очевидны. Требования майдана о деолигархизации страны и проведении реформы власти не выполнены. Украина по природному и человеческому потенциалу может стать богатой и самой привлекательной для проживания, а является самой бедной страной Европы. Разве что курс на украинизацию и вступление страны в ЕС и НАТО укрепился. Поменять его может или контрреволюция, или десятилетия дипломатических усилий. При этом решения будут приниматься в столицах других государств. Увы, случившееся – самое серьёзное политическое поражение России.