Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
5 лучших современных русских танков
Индийский "Бизон" с русским "Копьем" заставили Пакистан уйти...
Испытание погодой: Крымский мост выдержал более 900 штормовых часов за зиму
На Украине второй кандидат готов сняться с президентской гонки
Главная / Война

Если бы не амбиции Порошенко: Лукашенко рассказал про Донбасс

01 марта 2019, 22:09  •  92 • Война
Первые шаги по урегулированию конфликта в Донбассе должен сделать украинский лидер Петр Порошенко, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с представителями общественности и СМИ.
«Я Петру Алексеевичу говорил: война идет на Украине, у тебя, в твоем доме. Я ему откровенно говорил. Если бы было меньше амбиций… Первые шаги должен делать президент Украины, потому что в его доме пожар», — указал белорусский глава.
Президент Белоруссии добавил, что для Порошенко существует некая польза «российского утюга». По словам Лукашенко, президент Украины «молится», чтобы до выборов ситуация в стране оставалась под таким же пристальным вниманием россиян и — в частности — российских СМИ, передает ФАН.
В середине января Александр Лукашенко провел встречу с представителем Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком, чтобы обсудить ситуацию на востоке Украины.
Президент попросил украинского политика еще раз высказать свою точку зрения по ситуации на востоке Украины и сориентировать его в происходящих событиях, чтобы определить дальнейшие действия Минска.
По итогам переговоров
Лукашенко призвал закончить военный конфликт в Донбассе, который он охарактеризовал как «недоразумение».
«Это недоразумение — иначе не назовешь — надо заканчивать. <...> Мы делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками», — сказал Лукашенко, не став уточнять, о каких «врагах и соперниках» идет речь.
Медведчук в свою очередь поблагодарил Лукашенко за его личный вклад и роль Белоруссии в мирном урегулировании внутриукраинского конфликта, напомнив, что Минск предоставил площадку для переговоров, а подписанные там соглашения являются единственным планом прекращения конфликта.
«Несмотря на то, что они не исполняются, к большому сожалению, но это единственное соглашение, которое существует как план мирного урегулирования. И все-таки все стороны понимают, что мир может быть только на условиях, подписанных в Минске», — сказал Медведчук.
В декабре 2018 года в ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин также указал, что блокаду между Донбассом и остальной части Украины установил Киев, и, соответственно, украинским властям надо задавать вопрос о деэскалации.
«Мы хотим, чтобы на всей территории Украины, в том числе на Донбассе, был мир и процветание», — заявил Путин.
По его словам, Украина является важным торговым партнером России.
«Мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку, но только для того, чтобы их окончательно не раздавили, не съели и не порвали. И мы будем делать это дальше», — подчеркнул Путин.
В том же месяце
Путин во время пресс-конференции по итогам саммита G20 назвал нынешние власти Украины «партией войны».
По его мнению, пока «партия войны» находится у власти на Украине, военные действия будут продолжаться.
«Что меня особенно огорчает, это то, что анализ последних событий, связанных с этим инцидентом или провокацией в Черном море, и то, что мы видим на Донбассе — говорит о том, что действующее руководство Украины не заинтересовано в урегулировании этой ситуации вообще, а тем более мирными средствами», — сказал президент РФ.
Российский лидер подчеркнул, что Украина — близкая России страна, и потому ему небезразлично дальнейшее развитие событий.
«Посмотрим, как дальше будут развиваться события на Украине. Нам это небезразлично, потому что это близкая нам страна», — добавил Путин.
США признали поражение: «Путин победил Запад»
Чуть ранее бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что в США посоветовали Украине создать «революционную ситуацию» в Донбассе.
По его словам, советники из Соединенных Штатов предложили ужесточить пограничный контроль с Донбассом. Более того, Вашингтон посоветовал Киеву перекрыть воду и электроснабжение. Таким образом, планируется создать «недопустимое» для России положение, из которого не будет выхода.
Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов отметил характерную для США тактику ведения военных конфликтов.
В октябре прошлого года Лукашенко допустил возможность размещения на территории Донбасса совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ.
«Необходимо вести дальнейший поиск взаимоприемлемого решения по размещению на Донбассе миротворцев. Возможно, рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ на Украине», — сказал политик.
В Москве ответили, что готовы принять эту инициативу, но главное слово все равно должно оставаться за самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, а от диалога с ними Киев отказывается.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
01 марта 2019, 22:09
«Бермудский треугольник»: Киев пригрозил Москве Черным морем
28 февраля 2019, 16:54
Пентагон уверен: F-35 больше всего подходит для авиаударов по Москве, Пекину или Пхеньяну
01 марта 2019, 02:39
Керченская провокация: США предостерегли Украину
Загрузка...
01 марта 2019, 15:39
Сражение Индии и Пакистана: подбит советский МиГ-21
27 февраля 2019, 18:09
США признали поражение: «Путин победил Запад»
27 февраля 2019, 14:54
Действия США в Венесуэле: сначала грабеж – затем переворот
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 февраля 2019, 11:56
Интервью Шария телеканалу с Западной Украины
23 февраля 2019, 18:09
"Кто не с нами - тот под нами": Минобороны выпустило эксклюзивные открытки к 23 февраля
25 февраля 2019, 01:09
«Дни Мадуро сочтены»: США готовят военную операцию
01 марта 2019, 09:09
"Послушались Путина?": В Пентагоне засекли время на прорыв обороны США "Авангардом"
27 февраля 2019, 08:24
«Я напомню содержание предыдущих серий»: Небензя подсказал Западу, откуда взялся "самозванец Гуайдо"
26 февраля 2019, 09:39
"Ты такой шахтер, как я балерина": Порошенко нахамил украинцу, возмутившемуся долгами по зарплате - видео
28 февраля 2019, 16:54
Нетаньяху предупредил Путина о войне с "сухопутным вторжением" и "ракетным ударом" - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.