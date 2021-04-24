Если бы это было при Трампе... Немцы пошутили над неловкой ситуацией с Путиным и Макроном

Немцы пошутили над неловкой ситуаций с Путиным и Макроном, которая произошла во время проведения климатического саммита в США. Они отметили, что, если бы это было при Трампе, то президента Америки можно было бы опять обвинить в связях с Москвой.

Немецкое издание Die Welt прокомментировало инцидент на саммите по климату, который в этом году проходил в онлайн-режиме из-за эпидемии коронавируса. Американцы предоставили слово президенту России Владимиру Путину в разгар речи президента Франции Эммануэля Макрона. В итоге госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось принести извинения за технические неполадки.

Немецкие журналисты отметили, что, если бы нечто подобное случилось во время президентства Дональда Трампа, то американские демократы и их европейские союзники начали бы тут же кричать о связях Белого дома с Москвой.

Какого рода ажиотаж был бы, если бы так ошиблась администрация Дональда Трампа? Можно было бы сказать, что здесь в очередной раз проявились близость Трампа к Путину и его презрение к западным союзникам, - пишет издание.

Немецкая газета также пошутила, что новой американской администрации не так легко возвращаться к "гармоничной многосторонности".

Отметим, что это была не единственная накладка на саммите. Речь вице-президента США Камалы Харрис и начало выступления президента США Джо Байдена прозвучали дважды. Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель должна была выступить после премьер-министра Японии, но в итоге получила слово после выступлений премьеров Канады и Бангладеш.