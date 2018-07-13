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Если бы да кабы! Как в Крыму ответили на заявление Трампа о том, что полуостров не стал бы частью России, будь он президентом в 2014 году

13 июля 2018, 21:54  •  121 • В России

Президент США Дональд Трамп 13 июля, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, назвал присоединение Крыма к России «катастрофой» бывшего американского лидера Барака Обамы.

Нынешний хозяин Белого дома считает, что если бы в 2014 году он уже занимал высший государственный пост, то полуостров якобы не воссоединился бы с Россией.

- Слишком уж много берет на себя! От Дональда Трампа ничего не зависит, ведь идет речь не о каком-то штате Америки. Это во-первых, - говорит вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс. - Во-вторых, если бы да кабы! Не нужно ничего выдумывать: в 2014 году Трамп не был президентом, он президент сегодня. И пусть он сегодня примет решение по свершившемуся факту, что Крым является составной частью Российской Федерации. А то начинает жить выдумками: если бы я был, если бы я не был! Нужно жить реалиями сегодняшнего дня.

МНЕНИЕ

Владимир Джаралла, политолог:

- Все в стиле Трампа - ярко, резко, и только для внутренней аудитории, для американцев. Это отголоски борьбы внутри США. Европейское турне проходит под знаком скандальности и полного доминирования Трампа над европейскими союзниками. Он продавливает интересы своей страны, а Россия, противостояние с ней, служит фоном и последним фактором объединения Запада. Встречу в Хельсинки все считают главной. И в её преддверии Трамп привычно поднимает ставки. На европейских союзников это давление действует, теперь он хочет увидеть, как отреагирует Путин. Но очевидно, что проделана большая работа по подготовке встречи и Трамп осторожен в уровне резкости высказываний. К тому же, Крым явно не будет в центре обсуждения, обе стороны считают этот вопрос решенным.

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