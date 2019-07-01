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«Если будут вопросы, всегда готовы разъяснить»: в Кремле прокомментировали отказ Нино Катамадзе выступать в России
01 июля 2019, 19:54 • 68 • В России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе, которая отказалась от дальнейших выступлений в РФ. Он предположил, что Катамадзе «многого не знает в плане политики», но в Кремле «всегда готовы ей разъяснить». Песков подчеркнул, что в Москве всегда с большим уважением относились к народу Грузии и его культуре, однако не готовы мириться с действиями грузинских экстремистов и националистов. Ранее Катамадзе поддержала протесты в Тбилиси и заявила, что прекращает гастрольную деятельность в России. При этом певица утверждает, что ни разу не участвовала в концертах, финансируемых за счёт государственных средств РФ. Однако RT выяснил, что Катамадзе получила гонорар из бюджета за выступление на Дне города в Самаре.
Нино Катамадзе во время выступления на международном фестивале «Усадьба Jazz» © Евгений Биятов / РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление грузинской певицы Нино Катамадзе о том, что она больше не будет выступать в России.
«Она (Катамадзе. — RT) очень талантливая, но, наверное, она многого не знает в плане политики. Если у неё будут вопросы, мы всегда ей готовы разъяснить», сказал он.
Он также подчеркнул, что в России всегда с уважением относились к народу Грузии и его культуре, однако Москва не может закрывать глаза на проявления русофобии в этой стране.
Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе ранее заявила, что не будет выступать в России с новыми концертами. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Последнее выступление певицы состоялось 22 июня в Москве на фестивале «Усадьба Jazz». Со сцены певица заявила, что это её последний концерт.
Позднее то же самое она написала в соцсети: «Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!»
Кроме того, Катамадзе выразила поддержку протестующим в Грузии и потребовала отставки главы МВД. По словам исполнительницы, от последнего выступления в Москве она не могла отказаться «из-за девятилетней незрячей девочки» — на концерте Катамадзе пела грузинскую песню под её аккомпанемент.
Выступления за государственные средства
Вместе с тем Нино Катамадзе указала, что никогда «не предавала Родину» и ни разу не участвовала в концертах, финансируемых за счёт государственных средств в России. Однако, как выяснил RT, гонорары Катамадзе всё же формировались из российского бюджета.
Так, в сентябре 2018 года исполнительница выступала на Дне города в Самаре. Концертная программа с её участием была оплачена местным учреждением «Агентство социально значимых культурных и спортивных мероприятий», которым владеет администрация города.
Поставщиком услуги был петербургский ООО «Рокфест» — ему перечислили 2,8 млн рублей за организацию выступления певицы и сопровождающего её джазового ансамбля Insight. Дополнительно был оформлен и денежный перевод в размере 194 тыс. рублей — за услуги по обеспечению бытового райдера певицы и коллектива музыкантов.
Концерт Катамадзе стал пятым в списке самых дорогих закупок самарского Агентства социально значимых культурных и спортивных мероприятий с 2014 года (по данным базы «Контур.Фокус»).
«Она выбрала политику»
Заявление джаз-певицы вызвало критику со стороны общественных и культурных деятелей России. Так, журналист Владимир Соловьёв отнёсся к отказу певицы выступать в России с юмором. Телеведущий также выразил сомнение относительно востребованности певицы в стране.
«Простите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы её поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти?» — написал он в своём аккаунте в Twitter.
Сенатор и общественный деятель Алексей Пушков также прокомментировал заявление Катамадзе.
«Не понимаю, при чём здесь таланты Катамадзе. Она выбрала политику, а в этой сфере таланты певца или актёра несущественны. Важна позиция. Для неё Россия — враг. Почему она должна петь в Москве и вывозить от нас супергонорары? Это аморально», — написал он.
Продюсер Иосиф Пригожин считает, что отказ певицы выступать в России — слишком громкий жест.
«Это какая-то глупость. Её же никто в стране не обижал. Это что за хлопанье дверью? Вопиющая ситуация! Когда люди делают такое заявление, они должны нести за это ответственность. Пусть сидит у себя в Грузии, там гастролирует», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По мнению российского композитора Виктора Дробыша, политическую точку зрения не обязательно выражать так категорично.
Дробыш заметил, что Катамадзе несправедливо лишает поклонников возможности наслаждаться собственным творчеством.
«Политическая ситуация свела всех с ума. Последние, кто должны реагировать на политику в отношении концертов, — это артисты. Они порой забывают, что они поют песни для людей, а не для отдельно взятых политиков... В первую очередь певец должен думать о том, что именно простые люди сделали его знаменитым», — добавил композитор.
Продюсер Игорь Матвиенко считает, что Катамадзе эмоционально восприняла ситуацию: «Сейчас такое время, стало уже непонятно, насколько искренне они отстаивают свою позицию гражданскую, человеческую, или это является частью пиара. Я с ней не знаком, но знаю, что она хорошая певица, у неё хорошие данные джазовые».
Публикация певицы вызвала большой резонанс в сети, после чего Катамадзе его удалила. Однако вскоре она вернула пост. Катамадзе обещает бороться с Россией тем оружием, которое у неё есть — «расписанием своих гастролей», а ещё «грузинским словом, музыкой». Последний концерт в России певица называет «самым тяжёлым» в её жизни.
Нино Катамадзе родилась в 1972 году в Аджарии. Музыкальное образование она получила в Батумском музыкальном институте имени З.П. Палиашвили. Известность в Грузии и за рубежом ей принесло исполнение джазовых композиций совместно с ансамблем Insight.
Артистка неоднократно выступала в России, а также принимала участие в различных российских культурных проектах. Так, в 2008 году она написала музыку к фильму «Домовой», главные роли в котором исполнили Константин Хабенский и Владимир Машков.
Катамадзде у себя на родине неоднократно становилась лауреатом различных премий. В 2011 году ей вручили президентский орден «Сияние», которым в Грузии награждают деятелей искусства.
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