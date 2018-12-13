|
Если будет "встречное движение": Глава Минэнерго о мирном разрешении спора с Украиной по газу
13 декабря 2018, 17:54 • 170 • Политика
Глава Минэнерго Новак заявил о готовности России урегулировать спор с Украиной по газу, если будет "встречное движение" со стороны Киева.
Россия готова к мирному урегулированию спора с Украиной по газу, если украинские партнеры готовы к "встречному движению". Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
Речь идет о судебном разбирательстве в Стокгольмском арбитраже между российской компанией "Газпром" и украинской "Нафтогаз" по поводу 2,56 миллиарда долларов по контрактам на транзит газа. Решение по нему принимаются в пользу то одной, то другой стороны.
Ранее Киев выступил с предложением заключить мировое соглашение и разрешить таким образом газовый спор. Однако при этом было выдвинуто несколько условий. Одно из них - обсуждение нового контракта на поставку газа.
Отвечая на вопросы журналистов, Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Россия всегда готова к мирному урегулированию газового спора, однако для этого необходимо, чтобы украинская сторона тоже пошла навстречу в этом вопросе.
Подпишитесь на нас
170
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
07 декабря 2018, 18:54
|
09 декабря 2018, 14:56
|
08 декабря 2018, 04:39
|
08 декабря 2018, 20:54
|
09 декабря 2018, 09:54
|
07 декабря 2018, 02:39
|
12 декабря 2018, 09:24