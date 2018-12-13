Если будет "встречное движение": Глава Минэнерго о мирном разрешении спора с Украиной по газу

Глава Минэнерго Новак заявил о готовности России урегулировать спор с Украиной по газу, если будет "встречное движение" со стороны Киева.

Россия готова к мирному урегулированию спора с Украиной по газу, если украинские партнеры готовы к "встречному движению". Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

Речь идет о судебном разбирательстве в Стокгольмском арбитраже между российской компанией "Газпром" и украинской "Нафтогаз" по поводу 2,56 миллиарда долларов по контрактам на транзит газа. Решение по нему принимаются в пользу то одной, то другой стороны.

Ранее Киев выступил с предложением заключить мировое соглашение и разрешить таким образом газовый спор. Однако при этом было выдвинуто несколько условий. Одно из них - обсуждение нового контракта на поставку газа.

Отвечая на вопросы журналистов, Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Россия всегда готова к мирному урегулированию газового спора, однако для этого необходимо, чтобы украинская сторона тоже пошла навстречу в этом вопросе.