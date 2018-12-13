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Если будет "встречное движение": Глава Минэнерго о мирном разрешении спора с Украиной по газу

13 декабря 2018, 17:54  •  170 • Политика
Глава Минэнерго Новак заявил о готовности России урегулировать спор с Украиной по газу, если будет "встречное движение" со стороны Киева.
Россия готова к мирному урегулированию спора с Украиной по газу, если украинские партнеры готовы к "встречному движению". Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
Речь идет о судебном разбирательстве в Стокгольмском арбитраже между российской компанией "Газпром" и украинской "Нафтогаз" по поводу 2,56 миллиарда долларов по контрактам на транзит газа. Решение по нему принимаются в пользу то одной, то другой стороны.
Ранее Киев выступил с предложением заключить мировое соглашение и разрешить таким образом газовый спор. Однако при этом было выдвинуто несколько условий. Одно из них - обсуждение нового контракта на поставку газа.
Отвечая на вопросы журналистов, Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Россия всегда готова к мирному урегулированию газового спора, однако для этого необходимо, чтобы украинская сторона тоже пошла навстречу в этом вопросе.
"Мы неоднократно говорили, что выражаем готовность урегулировать этот спор, который в суде до сих пор идет… Я думаю, если будут такие согласия со стороны партнеров, встречное движение", - цитирует министра РИА Новости.

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