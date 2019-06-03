Если будешь "вести себя как нормальное государство": Помпео взялся "воспитать" Иран с переговоров

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий. Но по обычаю Вашингтона сразу же нарушил выдвинутое ими правило и поставил собственное условие. Он заявил, что Иран должен себя вести как нормальное государство.

"Мы, безусловно, готовы к этому разговору, когда иранцы смогут доказать, что хотят вести себя как нормальное государство", - такие слова были произнесены госсекретарём на пресс-конференции со швейцарским представителем Иньяцио Кассисом.



Но тут же Помпео указал, что Белый дом продолжит усилия по "обращению вспять вредной деятельности" Ирана на Ближнем Востоке.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном по ядерной программе возможна даже на фоне значительно усилившейся напряженности между двумя странами. Президент Ирана Хасан Рухани ответил, что сядет за стол переговоров с США, если Вашингтон отменит введенные им санкции.



Помпео же в ответ призвал Рухани вернуться за стол переговоров и возобновить выполнение ядерной сделки 2015 года, от которой отказались ранее сами Штаты при президентстве Трампа. Но Помпео публично заявляет, что в разрыве договора виноват именно Иран, так как нарушил его условия.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал эти нападки: "Исламская Республика Иран не обращает внимания на игру слов и выражение скрытой повестки дня в новых формах".



Напомним, в августе прошлого года Вашингтон, несмотря на неодобрение этого шага Европой и Россией, вышел из договора по атому с Ираном и сразу же по своему обычаю ввел санкции. Ограничительные меры ударили по иранскому автомобильному сектору, по торговле золотом и другими ключевыми металлами. Затем США начали санкциями атаковать нефтяной сектор, а также банковскую отрасль, судостроение и морские перевозки Ирана. Администрация Трампа предоставила пока исключения только для 8 стран, позволив им временно - до 2 мая - закупать иранскую нефть после введения санкций.



В ответ Тегеран объявил, что может увеличить производство обогащенного урана сверх уровней, разрешенных соглашением, хотя до этого он не нарушал условия даже уже не действующего договора.

Ежеквартальный доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) доказал, что Иран соблюдает все основные ограничения по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий от 2015 г.)