«Если боестолкновения будут перенесены на территорию Армении»: в МИД РФ прокомментировали обращение Пашиняна к Путину

В российском МИД подтвердили приверженность РФ союзническим обязательствам в отношении Армении в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между странами. Дипломаты подчеркнули, что Москва окажет всю необходимую помощь Еревану, «если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении». Так в ведомстве прокомментировали просьбу армянского премьера Никола Пашиняна начать консультации по оказанию республике помощи в обеспечении безопасности. Глава правительства Армении направил соответствующее обращение Владимиру Путину. Ранее в Женеве состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана. Участвовавшие в переговорах представители Минской группы ОБСЕ заявили, что стороны согласились принять ряд срочных мер «безотносительно перемирия и других обязательств».

В МИД России подтвердили приверженность Москвы союзническим обязательствам в отношении Еревана в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между странами.

Так во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали обращение армянского премьер-министра Никола Пашиняна к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой начать консультации по оказанию республике помощи в обеспечении безопасности на фоне конфликта в Нагорном Карабахе.

«Ряд статей этого договора предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооружённого нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга. В соответствии с договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении», — говорится в заявлении.

Также МИД призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам.

«Вновь призываем стороны нагорно-карабахского конфликта к незамедлительному прекращению огня, деэскалации напряжённости и возвращению к субстантивным переговорам в целях достижения мирного урегулирования», — указали в ведомстве.

Напомним, что в острую фазу конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе перешёл в конце сентября. Стороны возложили друг на друга вину за обострение ситуации. В Азербайджане заявили о «военной провокации» с армянской стороны. В Армении, в свою очередь, сообщили о «начале наступления» азербайджанских войск. В обеих республиках было введено военное положение. Армянские власти также объявили о мобилизации резервистов.

В начале октября сторонам удалось достичь договорённости о режиме прекращения огня. Это стало возможным благодаря прошедшим в Москве трёхсторонним переговорам глав МИД России, Азербайджана и Армении. Впрочем, вскоре стороны несколько раз обвинили друг друга в нарушении перемирия.

В новом сообщении армянского МИД говорится, что Пашинян направил обращение, адресованное российскому лидеру.

«31 октября премьер-министр РА Никол Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором досконально представил ситуацию, сложившуюся в результате азербайджано-турецкой военной агрессии против Нагорного Карабаха, и возникшие в связи с ней вызовы», — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что Пашинян обратился к Путину «за незамедлительным проведением консультаций с целью определения рода и размера помощи, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения её безопасности».

Накануне обращения Пашиняна в Женеве завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова по вопросу урегулирования в Нагорном Карабахе.

О результатах встречи рассказали в армянском МИД. Согласно сообщению ведомства, в ходе встречи обсуждался ряд вопросов, касающихся реализации совместного заявления, принятого 10 октября в Москве, в частности, шаги по прекращению огня.

Встреча прошла при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В объединении заявили, что по итогам переговоров Азербайджан и Армения договорились не наносить удары по гражданскому населению и невоенным объектам в зоне конфликта.

По итогам встречи стороны договорились принять ряд срочных мер «безотносительно перемирия и других обязательств», следует из заявления сопредседателей Минской группы.

«Стороны не будут намеренно целиться в мирное население или невоенные объекты в соответствии с международным гуманитарным правом», — говорится в сообщении.

Кроме того, решено активно содействовать обмену телами погибших, а также передать список военнопленных для возможного обмена.

«Стороны включились в открытый и содержательный обмен мнениями, чтобы прояснить позиции на переговорах по ключевым элементам всеобъемлющего решения в соответствии с пунктом 3 совместного заявления от 10 октября», — отметили в Минской группе.

По итогам переговоров Армения и Азербайджан намеревались представить письменные комментарии и вопросы относительно «возможных механизмов верификации прекращения огня».

Отметим, что ранее Владимир Путин сказал, что урегулировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха можно только тогда, когда будет найден баланс интересов Азербайджана и Армении. Российский лидер заявил, что в числе первоочередных шагов — прекращение боевых действий и поиск консенсуса на основе предложений Минской группы ОБСЕ.