Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сце...
Взбешенные депутаты с криком погнали Меркель из бундестага
"Донбасс готов вернуться в состав Украины": Шпионы сдали инсайдера за ...
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном...
Главная / В мире

«Если боестолкновения будут перенесены на территорию Армении»: в МИД РФ прокомментировали обращение Пашиняна к Путину

31 октября 2020, 18:25  •  114 • В мире
В российском МИД подтвердили приверженность РФ союзническим обязательствам в отношении Армении в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между странами. Дипломаты подчеркнули, что Москва окажет всю необходимую помощь Еревану, «если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении». Так в ведомстве прокомментировали просьбу армянского премьера Никола Пашиняна начать консультации по оказанию республике помощи в обеспечении безопасности. Глава правительства Армении направил соответствующее обращение Владимиру Путину. Ранее в Женеве состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана. Участвовавшие в переговорах представители Минской группы ОБСЕ заявили, что стороны согласились принять ряд срочных мер «безотносительно перемирия и других обязательств».
 
globallookpress.com © Konstantin Kokoshkin
 

В МИД России подтвердили приверженность Москвы союзническим обязательствам в отношении Еревана в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между странами.

Так во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали обращение армянского премьер-министра Никола Пашиняна к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой начать консультации по оказанию республике помощи в обеспечении безопасности на фоне конфликта в Нагорном Карабахе.

«Ряд статей этого договора предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооружённого нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга. В соответствии с договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении», — говорится в заявлении.

Также МИД призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам.

«Вновь призываем стороны нагорно-карабахского конфликта к незамедлительному прекращению огня, деэскалации напряжённости и возвращению к субстантивным переговорам в целях достижения мирного урегулирования», — указали в ведомстве.

Напомним, что в острую фазу конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе перешёл в конце сентября. Стороны возложили друг на друга вину за обострение ситуации. В Азербайджане заявили о «военной провокации» с армянской стороны. В Армении, в свою очередь, сообщили о «начале наступления» азербайджанских войск. В обеих республиках было введено военное положение. Армянские власти также объявили о мобилизации резервистов.

В начале октября сторонам удалось достичь договорённости о режиме прекращения огня. Это стало возможным благодаря прошедшим в Москве трёхсторонним переговорам глав МИД России, Азербайджана и Армении. Впрочем, вскоре стороны несколько раз обвинили друг друга в нарушении перемирия.

В новом сообщении армянского МИД говорится, что Пашинян направил обращение, адресованное российскому лидеру.

«31 октября премьер-министр РА Никол Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором досконально представил ситуацию, сложившуюся в результате азербайджано-турецкой военной агрессии против Нагорного Карабаха, и возникшие в связи с ней вызовы», — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что Пашинян обратился к Путину «за незамедлительным проведением консультаций с целью определения рода и размера помощи, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения её безопасности».

Накануне обращения Пашиняна в Женеве завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова по вопросу урегулирования в Нагорном Карабахе.

О результатах встречи рассказали в армянском МИД. Согласно сообщению ведомства, в ходе встречи обсуждался ряд вопросов, касающихся реализации совместного заявления, принятого 10 октября в Москве, в частности, шаги по прекращению огня.

Встреча прошла при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В объединении заявили, что по итогам переговоров Азербайджан и Армения договорились не наносить удары по гражданскому населению и невоенным объектам в зоне конфликта.

По итогам встречи стороны договорились принять ряд срочных мер «безотносительно перемирия и других обязательств», следует из заявления сопредседателей Минской группы.

«Стороны не будут намеренно целиться в мирное население или невоенные объекты в соответствии с международным гуманитарным правом», — говорится в сообщении.

Кроме того, решено активно содействовать обмену телами погибших, а также передать список военнопленных для возможного обмена.

«Стороны включились в открытый и содержательный обмен мнениями, чтобы прояснить позиции на переговорах по ключевым элементам всеобъемлющего решения в соответствии с пунктом 3 совместного заявления от 10 октября», — отметили в Минской группе.

По итогам переговоров Армения и Азербайджан намеревались представить письменные комментарии и вопросы относительно «возможных механизмов верификации прекращения огня».

Отметим, что ранее Владимир Путин сказал, что урегулировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха можно только тогда, когда будет найден баланс интересов Азербайджана и Армении. Российский лидер заявил, что в числе первоочередных шагов — прекращение боевых действий и поиск консенсуса на основе предложений Минской группы ОБСЕ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



114
Источник
Похожие новости
31 октября 2020, 02:00
Закрыть Босфор и за неделю вернуть Крым? Журналист заявил о секретной стратегии Турции
31 октября 2020, 07:30
Разработка русских была убийственной для США, пока агенты ЦРУ не придумали хитрую ловушку
31 октября 2020, 02:00
Беларусь как пример для польского майдана
31 октября 2020, 03:50
Украинский депутат сдал тайную помощь Киева: "Поставляем оружие в Азербайджан"
31 октября 2020, 14:50
"Вы знаете, у меня прекрасная пенсия": Русский подозреваемый по делу MH17 отказался от 50 тысяч евро
31 октября 2020, 03:50
Мощное землетрясение в Измире вызвало цунами: Под завалами разрушенных домов ищут людей
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 октября 2020, 02:00
"Донбасс готов вернуться в состав Украины": Шпионы сдали инсайдера за 17 се...
31 октября 2020, 02:00
Закрыть Босфор и за неделю вернуть Крым? Журналист заявил о секретной стратегии Турци...
31 октября 2020, 00:10
"Они тоже наши враги!": Угрозы Хабиба перекинулись на простых французов в М...
31 октября 2020, 00:10
Путин отменил приватизацию Чубайса? Президент намекнул на контрреформу
31 октября 2020, 03:50
Жириновский назвал имя будущего президента США: Для России он "подарком" не...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 октября 2020, 00:30
США распадётся до конца 2020 года: Норвежский учёный предсказал американцам судьбу СССР
29 октября 2020, 00:30
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном разговоре с Навальным
25 октября 2020, 14:55
Грузили в контейнеры руки, ноги, головы: Американские солдаты рассказали о "встрече с пришельцами"
30 октября 2020, 16:50
СМИ: российское эмбарго в ответ на санкции ЕС привело к протестам в Польше
25 октября 2020, 20:25
"Успехи Хабиба не имеют ничего общего с Россией": Отказ от триколора вновь вызвал критику
24 октября 2020, 21:30
Такого Путина не видели давно: Внешнего давления он больше не потерпит
27 октября 2020, 20:05
Украине предлагают провести референдум о возвращении в состав Большой России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.