Если б я был султан

На съезде Единой России Президент Путин вполне четко заявил, что риск для России представляют «словоблуды», которые в любой момент «сдадут страну». Наибольшее количество таких серых личностей крутится вокруг различных общественно-государственных советов и организаций, в которых они торгуют своим публичным влиянием.

Сюжет: Компромат

Одним из таких «лоббистов» можно назвать Султана Хамзаева, главу общественной организации «Трезвая Россия» и по совместительству члена Общественной Палаты. Начинавший свою карьеру в Дагестане, Хамзаев прославился тем, что устраивал показные рейды по магазинам прессуя беззащитных продавцов за продажу водки и пива во внеурочные часы. Как бы это удивительно не казалось, но если довериться fpp.spb.ru, можно узнать, что Хамзаев числился членом совета директоров одного из крупнейших производителей вина в России «Геррус групп» (также известная как «Кубанские вина»). Иначе как объяснить роскошный дом, который Хамзаев смог построить в районе Пироговского водохранилища?

Источник: Instagram @sultanhamzaev

Источник: Instagram @sultanhamzaev

Источник: Instagram @sultanhamzaev

Источник: Instagram @sultanhamzaev

Помимо возможных связей с производителями вина, Хамзаев известен как борец с государственными программами по реабилитации наркозависимых: в 2016 году наш герой просил Генеральную прокуратуру отменить конкурс ФСКН на котором распределялись гранты среди НКО. Получается, что человек, который должен всячески способствовать борьбе с наркотиками и c их последствиями, наоборот, направляет жалобы на федеральную службу, которая ответственна за борьбу с наркотиками. Не странно ли?

Совсем не странно, если знать, что ближайшем соратником Султана Хамзаева является глава организации по смешанным единоборствам Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Источник: Instagtram (@sultanhamzaev)

Fight Nights Global спонсировалась братьями Магомедовыми, которые уже почти как два года находятся в тюрьме. По информации некоторых СМИ, причиной их ареста мог стать звонок из Вашингтона, будто братья-дагестанцы сели на Среднеазиатский трафик веществ - через Дагестан на частных самолетах и через Новороссийский порт (которым владели братья) героин направлялся на восточное побережье США, где в последние годы началась эпидемия героиновой наркомании.

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Получается, что «Трезвая Россия» и Султан Хамзаев через организатора «боев без правил» Fight Nights Global Камила Гаджиева была связана напрямую с теми, с кем она должна была бороться?

Помимо связей с людьми, которым приписывали алкогольное и наркотическое лобби, Султан Хамзаев известный скандалист – в сентябре этого года он чуть было не устроил драку в прямом эфире НТВ, когда ведущий Андрей Норкин вынужден был выгонять Хамзаева с охраной из прямого эфира ТВ студии.

Поскольку алкогольный холдинг «Геррус Групп» - банкрот, а братья Магомедовы под следствием, Хамзаеву, вполне вероятно, приходится искать источники финансирования. Последние эпизоды деятельности Хамзаева в этот смысле вызывают особое удивление – подача жалоб в генпрокуратуру на Конора Макгрегора, спонсора UFC букмекерскую компанию Parimatch и саму UFC. Подобная атака скорей больше похоже на заказную кампанию.

(Источник: https://coub.com/view/4y5c3)

В этом смысле показателен случай, произошедший с участием Хамзаева в школе журналистики им. Владимира Мезенцева. Наш герой похоже не постеснялся выложить купюру номиналом пять тысяч рублей на стол и предлагал журналистам написать положительный материал о встрече с ними, объявив своеобразный конкурс.

Источник: Instagtram (@sultanhamzaev)

Источник: Instagtram (@sultanhamzaev)

Видимо, Султан Султанович судит всех по себе, ведь на роскошный дом и отдых на Мальдивах или в Риме иначе не заработать. Напомним, что согласно официальной биографии Султан Хамзаев все последние годы посвящал своё время лишь общественной деятельности и бизнесом не занимался.

Главный вопрос – каким образом такой «лоббист» является действующим членом Общественной палаты и комиссии по физической культуре? И почему его деятельность не расследуется правоохранительными органами?