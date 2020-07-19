Если б я был султан... Какую из стран Прибалтики предпочтут США

Любой султан может иметь свой гарем. А дамы, там пребывающие, должны всячески ублажать своего повелителя. Проблема у них лишь одна – стать самой любимой женой, чтобы взамен получить радости ласк обожаемого возлюбленного.

Практически так складываются отношения между США и прибалтийскими республиками: Латвией, Литвой и Эстонией. Вообще-то, для остального мира они позиционируют себя как подружки и любят совместные селфи. Но когда дело касается любви парней made in the USA, тут дружба врозь.

Такой момент мы можем наблюдать прямо сейчас. Отношения между тремя балтийским девами обострились из-за того, что президент США Дональд Трамп заявил, что готов вывести часть воинского контингента с территории Германии. Однако солдаты не станут возвращаться на родину, их просто переместят в другие страны Европы. Первой подсуетилась Польша. Она уже добилась благосклонного потрепывания по разрумянившейся от радостного предвкушения щеке. Теперь настал черед Прибалтики, и все три независимые республики аж пританцовывают от нетерпения и желания отдаться в руки американских душек-военных.

Однако брать их в жены будут не за красоту и ласку, а за количество приданого. Требование простое и ясное – выполнение обязательств по финансированию обороны в размере более 2 процентов от ВВП. Это звучит особенно прекрасно сейчас, когда все вышеуказанные страны зализывают финансовые раны, нанесенные пандемией. Им бы денег "детишкам на молочишко", но о детях, похоже, придется забыть ради любви к заокеанским воякам.

Уже прозвучал счастливый голос министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу: "Я предоставил правительству свои предложения по укреплению двухсторонних отношений между нашими странами. В прошлом году правительство приветствовало подобный документ, сегодня он уже учитывает новые реалии. Но, приняв этот документ прошлым летом, правительство дало четкий сигнал, что мы хотим видеть американских военных на постоянной основе здесь. В этом нет никаких сомнений, и наши дипломаты собирают новую информацию, чтобы сформировать свою позицию".

Ему тут же поддакнули чиновники рангом пониже и радостно щелкнули каблуками. И никого, собственно говоря, не волнует, что представителей заокеанской страны в Эстонии полным-полно, ими буквально нашпигованы местные военные структуры. Да что там греха таить, все военные коммуникации переданы им в пользование и владение.

Однако, судя по всему, любовь к парням в американской форме этим не ограничивается, жажда взаимности не удовлетворена и глаза застит огонь желания. Голова в этом процессе, похоже, участия не принимает. Как говорится, когда Господь хочет кого-то наказать, то он лишает его разума. Последствия подобного любовного помешательства обычно печальны, так что остается только ждать, когда наступит похмелье, а за ним и отрезвление. Правда, головная боль при этом гарантирована.

Автор Николай Николаев, радио Sputnik, Эстония