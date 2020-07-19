Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Сафари на русню" пошло не по плану. Подорвавшихся в Донбассе вычислил...
Эстонский наёмник снял свою смерть на видео и разоблачил ложь Украины
Украина разрывает минские соглашения и выходит из договорённостей, согласованных...
Золото засекретили - что-то готовится: Почему из России массово вывозят слитки и...
Главная / Аналитика

Если б я был султан... Какую из стран Прибалтики предпочтут США

19 июля 2020, 13:00  •  133 • Аналитика
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Любой султан может иметь свой гарем. А дамы, там пребывающие, должны всячески ублажать своего повелителя. Проблема у них лишь одна – стать самой любимой женой, чтобы взамен получить радости ласк обожаемого возлюбленного.
Практически так складываются отношения между США и прибалтийскими республиками: Латвией, Литвой и Эстонией. Вообще-то, для остального мира они позиционируют себя как подружки и любят совместные селфи. Но когда дело касается любви парней made in the USA, тут дружба врозь.
Такой момент мы можем наблюдать прямо сейчас. Отношения между тремя балтийским девами обострились из-за того, что президент США Дональд Трамп заявил, что готов вывести часть воинского контингента с территории Германии. Однако солдаты не станут возвращаться на родину, их просто переместят в другие страны Европы. Первой подсуетилась Польша. Она уже добилась благосклонного потрепывания по разрумянившейся от радостного предвкушения щеке. Теперь настал черед Прибалтики, и все три независимые республики аж пританцовывают от нетерпения и желания отдаться в руки американских душек-военных.
Однако брать их в жены будут не за красоту и ласку, а за количество приданого. Требование простое и ясное – выполнение обязательств по финансированию обороны в размере более 2 процентов от ВВП. Это звучит особенно прекрасно сейчас, когда все вышеуказанные страны зализывают финансовые раны, нанесенные пандемией. Им бы денег "детишкам на молочишко", но о детях, похоже, придется забыть ради любви к заокеанским воякам.
Уже прозвучал счастливый голос министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу: "Я предоставил правительству свои предложения по укреплению двухсторонних отношений между нашими странами. В прошлом году правительство приветствовало подобный документ, сегодня он уже учитывает новые реалии. Но, приняв этот документ прошлым летом, правительство дало четкий сигнал, что мы хотим видеть американских военных на постоянной основе здесь. В этом нет никаких сомнений, и наши дипломаты собирают новую информацию, чтобы сформировать свою позицию".
Ему тут же поддакнули чиновники рангом пониже и радостно щелкнули каблуками. И никого, собственно говоря, не волнует, что представителей заокеанской страны в Эстонии полным-полно, ими буквально нашпигованы местные военные структуры. Да что там греха таить, все военные коммуникации переданы им в пользование и владение.
Однако, судя по всему, любовь к парням в американской форме этим не ограничивается, жажда взаимности не удовлетворена и глаза застит огонь желания. Голова в этом процессе, похоже, участия не принимает. Как говорится, когда Господь хочет кого-то наказать, то он лишает его разума. Последствия подобного любовного помешательства обычно печальны, так что остается только ждать, когда наступит похмелье, а за ним и отрезвление. Правда, головная боль при этом гарантирована.
Автор Николай Николаев, радио Sputnik, Эстония
Что будет с валютой? Как заработать много денег? Все об экономике понятным языком – в нашем Телеграм-канале. А в Яндекс.Дзен – самые интересные истории со всего света.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



133
Источник
Похожие новости
18 июля 2020, 15:00
Три предпосылки вхождения Донбасса в состав России
19 июля 2020, 09:00
Людены и блудодеи: послесловие к скандалу
19 июля 2020, 06:00
Вирусные войны. Американские сценарии биологической блокады России
19 июля 2020, 09:00
США готовятся к госперевороту после выборов
18 июля 2020, 13:00
Как ответит Россия японским претензиям на Курилы после принятия поправок: размышления
19 июля 2020, 10:00
Появление у России «Посейдона» «обнуляет» эффективность американской системы ПРО
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 июля 2020, 00:00
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подо...
19 июля 2020, 00:00
"Сразу 200-й, никаких криков": Экшен-камера убитого в Донбассе наёмника дал...
19 июля 2020, 02:00
Защитник, которого бросили истекать кровью, отомстил через 24 года
19 июля 2020, 02:00
Азербайджанцы устроили "абрикосовую войну" армянам в Москве
19 июля 2020, 00:00
Внезапная проверка войск России озадачила НАТО: Альянс пожаловался на военную непрозр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июля 2020, 10:00
"Равенства нет". Евросоюз преподал урок экономики Украине
15 июля 2020, 03:00
"Взял в плен 55 псковских десантников, лично!": Экс-командир "Айдара" заврался в телеэфире
12 июля 2020, 20:00
"Будет уничтожена": соратник Зеленского назвал Россию "жалкой страной"
15 июля 2020, 05:00
Карта распада России: Сценарий раскола написали за рубежом
17 июля 2020, 02:00
Перебросите ракеты под бок России - ждите ответа: ЕС получил жёсткое предупреждение. Пока от МИД
13 июля 2020, 01:00
"Люди будут шокированы": На Запад сбежали китайские учёные из Уханя
14 июля 2020, 06:00
О Путине и ручке: Украинцев задело "важнейшее событие" из Кремля
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.