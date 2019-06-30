Если б Трамп приехал в Крым, вот была бы новость: Поклонская прокомментировала рукопожатие Трампа и Ким Чен Ына

Напомним, что американский президент Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в воскресенье, 30 июня, пожали друг другу руки, а затем провели переговоры. Также вместе с Трампом в Пханмунджом прибыл южнокорейский президент Мун Чжэ Ин.

Наталья Поклонская отметила: тот факт, что американский лидер зашел на территорию КНДР, стал "важным шагом".

"Но он побил бы все рекорды мировой новостью, если бы стал первым президентом США, который прибыл с дружественным визитом в российский Крым! - цитирует Поклонскую РИА Новости. - Вот это понимаю - новость так новость!"