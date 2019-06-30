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Если б Трамп приехал в Крым, вот была бы новость: Поклонская прокомментировала рукопожатие Трампа и Ким Чен Ына
30 июня 2019, 18:09 • 58 • Политика
Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская считает, что если бы президент США Дональд Трамп первым посетил российский Крым, это могло бы стать началом нового этапа мироустройства. "Если бы он прибыл в Крым, была бы новость так новость", - сказала она.
Напомним, что американский президент Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в воскресенье, 30 июня, пожали друг другу руки, а затем провели переговоры. Также вместе с Трампом в Пханмунджом прибыл южнокорейский президент Мун Чжэ Ин.
Наталья Поклонская отметила: тот факт, что американский лидер зашел на территорию КНДР, стал "важным шагом".
"Но он побил бы все рекорды мировой новостью, если бы стал первым президентом США, который прибыл с дружественным визитом в российский Крым! - цитирует Поклонскую РИА Новости. - Вот это понимаю - новость так новость!"
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