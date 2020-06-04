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Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, лучше смерть

04 июня 2020, 04:55  •  86 • Украина


С каждым днем растет количество людей, в особенности застрявших на территории Украины из Республик, арестованных СБУ. Обменный фонд готовят...

По последним данным, арестовано порядка 140 человек, жителей Республик. Сегодня они все в лапах СБУ... Методы оговорить себя, уже каждый знает наизусть - пытки, сексуальное насилие, запугивание и втягивание в процесс родственников, проживающих на территории Украины... СБУ не пускает к ним представителей УВКПЧ, по одной простой причине - слишком много могут наговорить...

За все эти шесть лет войны жители Донбасса и России видели неоднократно, каких сытых и невредимых, здоровых пленных отдавали Киеву Донецк и Луганск, а также бедственное состояние жителей Донбасса, возвращенных нацистским режимом. Пытки, моральные издевательства, элементарные побои, к сожалению, давно стали нормой в системе исправительных учреждений Украины.

Особенно достаётся тем донецким пленным, которые попадают в руки изуверов из националистических батальонов и офицеров СБУ. Когда стороны в последний раз обменялись партиями пленных, один из бывших добровольцев с юга Украины, как о чем-то будничном, рассказывал, о первом допросе в СБУ: "Для начала мне сразу разрядили в голову четыре электрошокера".

С этой фразы в принципе можно рассказывать историю любого донбасского страдальца. Ничего подобного даже и близко не проделывают с украинскими пленными в тюрьмах Донецка и Луганска. О чем снова-таки не раз говорили и европейские наблюдатели. В этом можно не сомневаться. Если бы ОБСЕ зафиксировало хотя бы случай-другой пыток украинских пленных, там не преминули бы устроить властям провозглашённых Республик показательную порку в прессе.

В связи с пандемией из информационного поля Украины выпал важный доклад ООН, посвященный правам человека на Украине. Там содержится ряд интересных фактов о состоянии конфликта на Донбассе при президенте Владимире Зеленском. А также пытках, которые продолжаются, несмотря на смену руководства СБУ и риторики украинских властей.

Люди, которых передала Украина, еще ранее были известны ООН как жертвы пыток со стороны СБУ.

"Пятьдесят семь из этих лиц ранее сообщали о применении к ним пыток или жестокого обращения, включая в некоторых случаях сексуальное насилие, совершавшегося преимущественно сотрудниками Службы безопасности Украины", - говорится в отчете.

"Применялись такие методы пыток и жестокого обращения как избиения, удушение, удары электрическим током, сексуальное насилие, например, принудительное обнажение и насильственные действия в области половых органов, пытки положением, лишение воды, пищи, сна или доступа к туалету, изоляция, имитация казни, длительное применение наручников или покрытие головы мешком, а также угрозы дальнейшими пытками, сексуальным насилием, смертью или причинением вреда семье", - пишут в ООН.

Когда изменится ситуация, когда все те, кто творит эти беззакония ответят? Не известно... С каждым днем преступлений, творимых украинскими представителями СБУ все больше и больше... надеются, что ответка не прилетит? Прилетит... к каждому, вот только как будет выглядеть эта ответка, не знает никто...

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