Владимир Зеленский объявил, что российско-украинская война начнётся «до 12-16 сентября»«Вдоль границ Украины и России сконцентрировано до 80 тысяч российских военнослужащих, – заявил Зеленский в интервью германскому изданию «Франкфуртер Альгемайне». – Ушли примерно 3 500 военнослужащих с территории Крыма. Все остальные остаются на месте. На 90 процентов вся техника на месте». Само собой, и украинские войска остаются на боевых позициях, ведь ситуация, как указал Зеленский, «очень опасная», а «эскалация возможна в любой момент». Вот и министр обороны Андрей Таран того же мнения.Таран полагает, что в ходе июньского российско-американского саммита решится судьба Украины – «без нашего участия», – как отметил украинский министр. Со слов Тарана, российской стороне американцы предложат размен. Кремлю – Белоруссия, Белому дому – Украина в её сегодняшних реальных границах, без Крыма и Донбасса. Правда, как уточнил министр, Кремль едва ли согласится на такое предложение и наверняка озвучит свои претензии – на половину Украины: от Одессы до Харькова. И, как заключает Таран, «исходя из сообщений нашей разведки, можно сделать вывод, что американцы эти условия Кремля примут». Возможно, выторговав себе военную базу в Одесской области.Поскольку Киев с такими условиями едва ли согласится по доброй воле, Россия, убеждён министр, использует «фактор военного принуждения», тем более, что на востоке страны никакого сопротивления продвижению российской армии украинское население не окажет. Вот и Зеленский недавно на это указал – мол, следует оставить украинские войска, стянутые к границам на востоке страны, в полной боевой готовности, так как «кроме армии наш Восток защищать некому». Тонкий намёк на то, что народ, проживающий в этих краях, отнюдь не дорожит украинской государственностью и с радостью сменит гражданство, как это сделали крымчане и жители Донбасса.Кстати, Зеленский уже несколько раз подчёркивал, что, по его мнению, военное обострение может начаться не только на Донбассе, но и у белорусской границы. А нежелание НАТО вступать в «войну России с Украиной» он назвал «политическим эгоизмом» европейских партнёров.