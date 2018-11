Эскалация в Конго – ждать ли новой африканской войны?

Битва за кобальт разгорается

Ситуация в Демократической Республике Конго (ДРК) накануне назначенных на конец этого года президентских выборов остаётся крайне напряжённой. Действующий президент Жозеф Кабила долгое время затягивал выборы, что было использовано Западом как повод запустить выступления подконтрольной оппозиции и организовать в мировой прессе волну публикаций о применении детского труда в добывающей промышленности ДРК.

Полномочия президента ДРК Жозефа Кабилы истекли в декабре 2016 года, но он затянул свой уход, и это позволило оппозиции, за которой просматриваются интересы Запада, оспорить законность его пребывания у власти. В начале этого года Кабила всё же был вынужден объявить о проведении до конца года президентских выборов.

Причина интереса мировых транснациональных корпораций к одной из беднейших стран мира проста: богатейшие природные ресурсы. В стране имеются крупнейшие в мире запасы кобальта, германия, тантала, алмазов, крупнейшие в Африке запасы урана, вольфрама, меди, цинка, олова, запасы бериллия, лития, ниобия, значительные месторождения нефти, угля, руд железа, марганца, золота, серебра, бокситов. ДРК – мировой лидер по добыче природного малахита, в стране много гидроэнергии и леса.

Стратегически важные запасы цветных и редких металлов, необходимых для выпуска авиационных двигателей бомбардировщиков дальней авиации, привлекают внимание ведущих военных держав. Так, ВПК США зависит от импорта тантала из Конго более чем на 50%, по импорту кобальта – на 75%.

В ДРК сосредоточено до 60% мировых запасов кобальта. Поэтому, когда в прошлом году правительство ДРК вопреки позиции промышленников увеличило роялти на экспорт кобальта с 2 до 5%, мировые цены на него взлетели на 235% (за год цена на кобальт подскочила с $33,2 тыс. до $75 тыс. за метрическую тонну), что сразу же привело к кризису в производстве электрокаров, смартфонов и ряда высокотехнологичных гаджетов, поскольку кобальт – основной металл литий-ионных батарей.

К примеру, корпорация Samsung SDI, сообщает Bloomberg, стала скупать утиль, электронный лом и буквально копаться в помойках. Помимо этого, Samsung SDI планирует купить акции компании, занимающейся переработкой отходов. На сегодняшний день, помимо Samsung, дефицитом кобальта озабочены другие мировые гиганты, в том числе Volkswagen, BMW и Panasonic. Развитие электромобилестроения, производство смартфонов и другой электроники, где применяется кобальт, также ведёт к его дефициту.

В последнее время мировые ТНК, в том числе автопроизводители, всё чаще сталкиваются с трудностями при заключении контрактов на поставки кобальта. В ноябре 2017 года Volkswagen не смог заключить долгосрочную сделку на поставку кобальта со швейцарской компанией Glencore и китайской Huayou Cobalt. Предложение Volkswagen о фиксированных ценах не встретило понимания поставщиков.

Китайская компания Huayou Cobalt Co., Ltd является крупнейшим мировым поставщиком кобальта. В совместном докладе Amnesty International и African Resources Watch её обвинили в том, что она закупает кобальт, добываемый в примитивных «кустарных» шахтах в ДРК, где широко применяется детский труд. Huayou Cobalt в ответ заявила, что была недостаточно осведомлена об этом. Тем не менее Apple полностью прекратила покупать кобальт в ДРК.

Аналитики Macquarie Research между тем прогнозируют мировой дефицит кобальта на уровне в 885 тонн ещё до конца 2018 года, в 3205 тонн – в 2019-м и в 5340 тонн – в 2020 году, что даёт суммарный рост дефицита этого металла на 503%. Как отмечают участники рынка, это имеет решающее значение для котировок акций таких мировых гигантов, как Google, Apple, Тesla, Amazon, UPS и др.

Основными мировыми производителями литий-ионных аккумуляторов являются Япония, Корея и Китай, который постепенно захватывает контроль над всей производственной цепочкой электромобилей – от добычи кобальта в ДРК до производства аккумуляторов и конечной сборки электромобилей. Тем не менее сама добыча кобальта Китаю не подконтрольна. Крупнейшие шахты в Конго принадлежат швейцарской компании Glencore. Сложившиеся в пользу Китая тенденции на рынке кобальта может радикально изменить растущая американская компания US Cobalt Inc., главу которой Уэйна Тисдейла называют «человеком-легендой, умеющим безошибочно определить новые тренды, время их появления и создать выдающуюся акционерную стоимость». В сентябре US Cobalt приобрела кобальтовое месторождение Iron Creek, находящееся в сердце кобальтового пояса штата Айдахо. Запасы кобальта этого месторождения оцениваются примерно в 10 млн. тонн. Тисдейл и его команда намерены стать крупнейшими игроками на мировом рынке кобальта. Действия Тисдейла совпадают с интересами не только Тesla Илона Маска, но и других американских корпораций и входят в жёсткий конфликт с интересами Китая.

Добиться своих целей американские корпорации могут, убрав для начала тем или иным путём с конголезского рынка компанию Glencore, которая контролирует крупнейшие в ДРК шахты по добыче кобальта Кансуки и Мутанда.

Как известно, Glencore (прежнее название Marc Rich + Co AG) была одним из крупнейших покупателей российской нефти, алюминия, меди, цинка, свинца, угля, встречно поставляя зерно и сахар. Glencore принадлежит 8,75 % акций РУСАЛа, а также доли в дочерних компаниях российской нефтяной компании «Русснефть». По данным Forbs, в 2017 году Glencore заняла пятое место в рейтинге крупнейших покупателей российской нефти. В январе прошлого года Glencore и фонд Qatar Investment Authority в рамках консорциума закрыли сделку по покупке 19,5-процентного пакета «Роснефти». Затем оба инвестора объявили, что сделка не состоялась, сам консорциум прекратил существование, а Glencore и QIA стали прямыми инвесторами российской нефтяной компании.

В июле этого года Минюст США направил одной из «дочек» Glencore – Glencore Ltd – запрос о предоставлении документов, касающихся соблюдения компанией законов об отмывании денег и о борьбе с коррупцией в связи «с работой группы Glencore в Нигерии, Демократической Республике Конго и Венесуэле». В Великобритании ещё раньше открыли расследование Glencore по обвинению во взяточничестве в Конго. Следователей лондонского Бюро расследований случаев серьёзного мошенничества (Serious Fraud Office, SFO) тоже заинтересовали некоторые сделки Glencore.

Для американских корпораций, делающих ставку на собственную добычу кобальта, было бы выгодно, чтобы добыча кобальта в ДРК не только не росла (не говоря уже о том, чтобы она перешла в руки Китая), а упала бы как можно ниже, вплоть до полного её прекращения.

В преддверии президентских выборов African Arguments прогнозирует следующие сценарии:

– у власти остаётся нынешнее руководство, возможно, с тем же Жозефом Кабилой;

– к власти придёт оппозиция, поддерживаемая Западом;

– произойдут военный переворот и смещение Кабилы с помощью сил MONUSCO – миссии ООН в ДРК;

– Кабилу сместят в результате вторжения, вероятнее всего, со стороны Анголы, Руанды и Уганды и/или вооружённого восстания многочисленных конголезских боевиков.

В любом из этих вариантов на Glencore будут наложены жёсткие санкции, которые или устранят её с кобальтового рынка ДРК, или принудят передать владение крупнейшими шахтами той же US Cobalt Inc.

Будущее ДРК сегодня, по сути, решается в офисе Уэйна Тисдейла. Ситуацию американских планировщиков осложняет присутствие в соседней Центрально-Африканской Республике по мандату ООН российских военных, которые вполне могут оказать военно-техническую помощь ДРК по просьбе действующего президента Жозефа Кабилы. К этой просьбе могут присоединиться и присутствующие в ДРК китайские компании.

Возможный альянс России и Китая в ДРК может стать единственным препятствием для развязывания американскими глобалистами в Центральной Африке кобальтовой войны.