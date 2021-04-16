Эскалация или вакцинация? Байден запутался в терминах и забыл фамилию Путина

Президент США Джо Байден запутался в терминах и забыл фамилию президента России Владимира Путина. По словам американского лидера, в США не хотят то ли вакцинации, то ли эскалации.

В своей речи о России Байден несколько раз запутался, теряясь в терминах и даже фамилии лидера России.

"США не хотят запускать цикл вакци... эскалации и конфликта с Россией", - сказал он.

После этого Байден хотел высказаться о Владимире Путине, но получилось что-то вроде "Клутин".

Ранее Байден заявил о проведённом разговоре с Владимиром Путиным, в рамках которого заявил об ответственности за мировую стабильность США и России как двух великих держав.

"Наши две великие страны несут значительную ответственность за глобальную стабильность", - сказал он.

Русские же не поверили американскому лидеру, напомнив о его русофобских выходках.