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Эскалация или вакцинация? Байден запутался в терминах и забыл фамилию Путина

16 апреля 2021, 09:55  •  162 • Политика
Президент США Джо Байден запутался в терминах и забыл фамилию президента России Владимира Путина. По словам американского лидера, в США не хотят то ли вакцинации, то ли эскалации.
В своей речи о России Байден несколько раз запутался, теряясь в терминах и даже фамилии лидера России.
"США не хотят запускать цикл вакци... эскалации и конфликта с Россией", - сказал он.
После этого Байден хотел высказаться о Владимире Путине, но получилось что-то вроде "Клутин".
Ранее Байден заявил о проведённом разговоре с Владимиром Путиным, в рамках которого заявил об ответственности за мировую стабильность США и России как двух великих держав.
"Наши две великие страны несут значительную ответственность за глобальную стабильность", - сказал он.
Русские же не поверили американскому лидеру, напомнив о его русофобских выходках.

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