Эшелонированная оборона: как Россия развивает систему загоризонтной радиолокационной разведки

Создание передового эшелона системы радиолокационной разведки РФ — обоснованный и логичный ответ на фоне усиления активности иностранной разведки у границ России и развития средств воздушно-космического нападения других государств. Об этом заявил начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил России генерал-майор Андрей Кобан. По его словам, уже сформирован первый узел единой сети загоризонтной радиолокационной разведки и планируется «наращивание возможностей контроля воздушного пространства на Южном и Восточном стратегических воздушно-космических направлениях». По мнению экспертов, для осуществления этих планов у России имеются все средства и наработки.

Военнослужащие во время боевого дежурства в приборном зале радиолокационной станции РИА Новости © Павел Львов

На фоне усиления активности иностранной разведки у границ России и развития средств воздушно-космического нападения других государств «обоснованный и логичный ответ на эти вызовы — создание передового эшелона системы радиолокационной разведки», заявил начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ генерал-майор Андрей Кобан.

«В настоящее время сформирован первый узел единой сети загоризонтной радиолокационной разведки», — рассказал он газете «Красная звезда».

По словам военачальника, «первым объектом» стала поставленная на боевое дежурство в конце прошлого года уникальная РЛС загоризонтного обнаружения «Контейнер». Она «способна вести оперативно-стратегическую разведку летательных (в том числе гиперзвуковых) аппаратов на удалении более 1500 км от государственной границы и на различных высотах».

«Станция предназначена для оповещения органов военного управления Воздушно-космических сил Вооружённых Сил РФ о действиях средств воздушно-космического нападения иностранных государств, вскрытия фактов массовых пусков крылатых ракет, полётов авиации всех типов», — рассказал Кобан.

По его словам, благодаря возможностям станции военные могут «контролировать воздушное пространство Восточной и большей части Западной и Северной Европы, ряда стран Ближневосточного региона, в том числе Сирии».

«У иностранных государств (США, Великобритании, Франции, Китая, Австралии) имеются аналогичные системы. Главное отличие нашей станции — её способность не только вести радиолокационную разведку, но и накапливать информацию, на основе которой вскрывать характер деятельности группировок авиации потенциального противника», — заявил Кобан.

Как сообщало ранее Минобороны РФ, первая в стране загоризонтная радиолокационная станция «Контейнер» «ежедневно обеспечивает обнаружение и сопровождение около 10000 воздушных объектов, в том числе самолётов боевой и разведывательной авиации различных стран». Как уточняли в ведомстве, планируется создание ещё нескольких подобных РЛС загоризонтного обнаружения «для контроля воздушной и надводной обстановок на различных направлениях».

Кроме того, в МО отметили, что в перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, аналогично полю Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

РЛС «Контейнер»

© Министерство обороны РФ

По словам генерал-майора Андрея Кобана также планируется нарастить возможности контроля воздушного пространства на Южном и Восточном стратегических воздушно-космических направлениях.

«Ведутся научные исследования возможностей загоризонтного обнаружения воздушных объектов в Арктической зоне», — добавил он.

«Редкий и сложный вид техники»

По мнению военного эксперта, директора по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Ивана Коновалова, для России «крайне важно создать передовой эшелон системы радиолокационной разведки и единую сеть загоризонтной радиолокационной разведки».

«Это нужно для защиты, ведь в потенциальной войне противостояние в воздухе играет определяющее значение. И этому аспекту необходимо уделять особое внимание», — пояснил аналитик в разговоре с RT.

По словам Коновалова, «сейчас РФ обладает одними из лучших в мире систем противовоздушной и противоракетной обороны, причём глубоко эшелонированными».

«Теперь задача — создать единое поле радиолокационной разведки, как систему раннего предупреждения, чтобы был полный охват любых целей: и аэродинамических, и баллистических», — заявил аналитик.

Как пояснил в комментарии RT военный эксперт, старший научный сотрудник ВШЭ Василий Кашин, загоризонтные РЛС — это особый вид радиолокационных станций, которые «позволяют обнаруживать низколетящие цели на больших удалениях».

«Это довольно редкий и довольно сложный вид техники. Они необходимы для заблаговременного обнаружения самолётов и других аэродинамических целей, приближающихся к российским границам. Поставленная на вооружение эшелонированной обороны РЛС «Контейнер» повышает готовность российских ВКС к отражению нападения возможного противника, поскольку позволяет лучше отслеживать активность разведывательной авиации», — заявил аналитик.

Военный эксперт полковник в отставке Михаил Ходарёнок, в свою очередь, отметил в беседе с RT, что «информация о возможных действиях вероятного противника будет поступать крайне оперативно» благодаря большой дальности работы РЛС «Контейнер».

По словам Ходарёнка, применение РЛС «Контейнер» «позволяет войскам добиваться хороших результатов», в частности, обнаруживать воздушные и наводные цели на значительном отдалении от месторасположения станции.

Василий Кашин назвал «огромным преимуществом» то, что у загоризонтной РЛС нет таких ограничений, как у обычной радиолокационной станции.

«Из-за кривизны земли традиционная РЛС низколетящие цели на относительно небольшом расстоянии уже не видит. У загоризонтной станции с этим проблем нет — там сигнал идёт сверху, отражаясь от ионосферы», — пояснил он.

Расширение возможностей

Как отмечают аналитики, развитие системы загоризонтной радиолокации — часть усилий радиотехнических войск Воздушно-космических сил России в рамках радиолокационной разведки в целом.

Для наращивания возможностей «по контролю использования воздушного пространства» России были созданы и уже применяются новейшие образцы радиолокационного вооружения, в частности, комплекс «Наблюдатель ФСР и КВП», сообщил начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ.

«Комплекс автоматических средств наблюдения и обработки информации о воздушной обстановке «Наблюдатель ФСР и КВП» предназначен для контроля использования воздушного пространства, обеспечения полётов воздушных судов и является первой в истории радиотехнических войск системой, в составе которой работают автоматические радиолокационные модули, не требующие участия операторов», — отметил Андрей Кобан.

Российские военнослужащие радиотехнических войск на учениях

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

По словам генерал-майора, «возможности каждого радиолокационного модуля позволяют в автоматическом режиме вести радиолокационную разведку в радиусе до 450 км».

«В состав радиолокационного комплекса может входить до 20 модулей, что позволяет в автоматическом режиме контролировать полёты авиации над территорией площадью до 300 тысяч кв. км. Применение комплекса «Наблюдатель ФСР и КВП» совместно с системой обработки информации «ВКАО-М» позволяет существенно повысить уровень автоматизации процессов контроля воздушного пространства Российской Федерации», — заявил он, добавив, что такие комплексы уже «развёрнуты в границах Центрального промышленного района страны, где интенсивность воздушного движения наиболее высокая».

Кроме того, Кобан сообщил, что «продолжается работа по усилению контроля воздушного пространства в Арктической зоне и на Востоке страны».

«В этом регионе несут боевое дежурство подразделения РТВ, оснащённые современными комплексами средств автоматизации «Фундамент-М» и РЛС дежурного и боевого режима, такими как «Небо-М», «Подлёт», «Каста-2-2», «Сопка» и другие», — отметил генерал-майор.

Ранее Минобороны сообщало, что два радиотехнических полка объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа получили в этом году модернизированную подвижную радиолокационную станцию П-18РТ «Терек». Как уточняло оборонное ведомство, РЛС «позволяет в автоматическом режиме обнаруживать цель, отслеживать её координаты, а также пеленговать устройства постановки помех, определять их тактико-технические характеристики и выдавать информацию на командный пункт».

В конце 2019 года в радиотехнические войска объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа поступила радиолокационная станция 19Ж6П.

«Эта РЛС предназначена для обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей, в том числе крылатых ракет, при воздействии активных и пассивных помех, а также отражений от земной поверхности и метеообразований», — говорилось в сообщении Минобороны.

Отмечалось также, что в новой станции была в том числе «увеличена дальность обнаружения воздушных объектов, введены новые режимы работы, выполнена автоматизация процессов сопровождения, инициализации и сопровождения целей».

По словам Ивана Коновалова, для создания эшелонированной системы обороны у России имеются все средства и наработки.

«Российские ВКС и радиотехнические силы в частности являются одними из самых оснащенных в мире средствами радиолокационной разведки и радиолокационной борьбы», — сообщил эксперт.

Михаил Ходарёнок, в свою очередь, добавил, что в перспективе всеракурсное радиолокационное поле будет обеспечено именно станциями загоризонтного обнаружения.

«Это существенно увеличит возможности радиотехнических войск, в том числе по ведению радиолокационной разведки», — заключил он.