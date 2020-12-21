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Ещё заразнее, ещё быстрее: Борис Джонсон поспорил с учёными

21 декабря 2020, 22:05  •  32 • В мире
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что мутировавший коронавирус, обнаруженный в некоторых частях Англии, ещё заразнее, чем ранее утверждали учёные. Политик считает, что новая мутация увеличила скорость распространения COVID-19 не на 50%, а на 70%.
Новый тип коронавирусной инфекции COVID-19, который обнаружили на востоке и юго-востоке Великобритании, значительно более заразен, чем первоначальный вирус. По мнению Бориса Джонсона, скорость его распространения даже выше, чем официально заявил главный врач Англии профессор Крис Уитти.
Напомним, Уитти отметил, что скорость распространения мутировавшего вируса увеличилась на 50%. Джонсон же считает, что этот показатель ещё выше - около 70%.
Выступая на пресс-конференции, премьер отметил, что пока нет свидетельств того, что мутировавший микроорганизм вызывает более тяжёлое течение болезни или чаще приводит к летальным исходам.
Ранее британское правительство на фоне новой вспышки COVID-19 вынуждено было объявить в стране самый высокий, четвёртый уровень ограничений.
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