Ещё семь лет назад «Наша Версия» предупреждала читателей об угрозе с Украины

Ещё весной 2015-го наше издание получило подтверждённую информацию о строительстве на Украине нескольких американских военных баз, а также 15 (сегодня их уже 36) лабораторий, в которых наши заокеанские «партнёры» создавали биологическое оружие против нашей страны.

Сразу расставим все точки над «ё», чтобы было понятнее, откуда у нашей редакции появилась настолько секретная информация, касающаяся биологических разработок. В январе-феврале 2014 года некая некоммерческая, как следовало из её регистрационных документов, структура – Украинский научно-технологический центр (УНТЦ) – обратилась к руководству Симферопольской противочумной станции с просьбой поделиться свежей документацией о профильных исследованиях. Взамен УНТЦ обещал включить в свои грантовые заявки представителей станции, чтобы те смогли получить вознаграждение, – речь шла о сумме в 150 тыс. долларов. Однако бдительные крымчане немедленно сообщили о поступившем предложении «куда следует», а на дворе стоял уже март 2014-го, и «куда следует» оказалось российской, а не украинской «конторой». Посредников от УНТЦ «приняли» и допросили. Выяснилось, что структура не совсем украинская, а точнее, совсем не украинская, а американская. Руководитель – гражданин США (на тот момент им являлся Майкл Заец). Поскольку с работников чумной станции подписок о неразглашении никто не брал, а Симферополь – город маленький, новость быстро перестала быть новостью. Дальнейшее было делом техники – оставалось отследить дальнейшие действия УНТЦ.

Всё началось с Мерефы

След УНТЦ привёл нас в харьковский Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины (ИЭКВМ). В конце 2014 года УНТЦ получила пожертвование от анонимного грантодателя из США на создание депозитария патогенов животных, разработчиком проекта выступила американская фирма Black and Veatch Special Project Corporation. Одним из источников финансирования этой структуры выступало министерство обороны США. Так вот, ИЭКВМ подрядился построить и обустроить такой депозитарий под Харьковом, в местечке Мерефа. На первом этапе планировались совместные работы, но когда американцы проведали о допущенных украинской стороной утечках информации, они вышибли своих партнёров из проекта и всё стали делать сами. Дошло до того, что даже украинских уборщиц в лаборатории заменили американскими. А из Харькова тем временем сообщали: депозитарий патогенов не что иное, как лаборатория для выращивания штаммов чумы, холеры и сибирской язвы.

Кричала об этом «Наша Версия» громко, но, похоже, своевременно до кого надо так и не докричалась. Ибо освоение украинской территории американскими военными шло по нарастающей. За Мерефой последовал Херсон – в 2015-м местный политик Татьяна Томилина сообщила, что на месте городской санэпидстанции американцы оборудовали биолабораторию. Сообщалось, что деньги на эту лабораторию также выделило минобороны США. Лишь в 2020-м, пять лет спустя, Томилиной удалось достучаться до депутатов Верховной рады Виктора Медведчука и Рената Кузьмина. Тогда-то фракция ОПЗЖ и выступила с «сенсационным» заявлением о 15 биолабораториях США на территории Украины. «Сенсации» к тому времени, подчеркнём ещё раз, было пять лет.

Отметим, что при Порошенко на Украине действовали 11 американских биолабораторий – в Тернополе (там исследования свернули ещё в конце 2015 года), в Киеве, Николаеве, Харькове, Одессе, Ужгороде и во Львове. А при Зеленском их стало 15 (по данным на позапрошлый год). Удивительное «совпадение»: как выяснила комиссия Верховной рады во главе с Медведчуком, «вспышки чумы, лихорадки и хантавируса», а также гепатита А в последние годы отмечались именно в указанных городах. Ощущение было такое, что штаммы испытывают на местных жителях.

Виктория Нуланд подтверждает

Ещё в 2015-м «Наша Версия» сообщала, что ИЭКВМ ищет добровольцев – непременно этнических русских или украинцев, другие не годились, для участия «в интересном и нужном современной науке проекте». Проект был совместным, ИЭКВМ и УНТЦ, плюс ещё несколько участников из США и Швеции. Отобрали 120 человек. Каждому пообещали 2000 долларов США за участие – огромные деньги по украинским меркам, особенно после майдана. А уже через неделю на кладбище в Мерефе появилось три десятка свежих могил без опознавательных знаков. Дальше – больше: на задворках лаборатории в Мерефе вскоре появился собственный могильник (порядка 20 захоронений). Видно, у экспериментаторов что-то пошло не так. По какой причине трупы не отвезли в крематорий, а предпочли их захоронить, сказать сложно – тут слово за специалистами. Мерефу вот-вот должна отбить Российская армия, так что за свидетельствами дело, похоже, не станет. По всей видимости, знает об этом и замглавы Госдепа Виктория Нуланд, подтвердившая накануне наличие биолабораторий США на Украине и, в частности, в Харьковской области, но не согласившаяся с тем, что в них велись разработки, связанные с биологическим оружием. Может, на том бы и делу конец, но наличие биолабораторий вслед за Нуланд подтвердила и директор национальной разведки США Эврил Хейнс. Даже отметила, что на Украине 12 американских биолабораторий, которые обеспечивают «биологическую безопасность». Про смертельно опасные штаммы она, правда, не сказала ни слова. А ВОЗ сообщает, что рекомендовала Украине уничтожить особо опасные патогены.

Между тем биологические лаборатории на Украине становились очевидным фактором риска. Новость о том, как сотрудница киевского Института биотехнологии и штаммов микроорганизмов (ГНКИБШМ), в обязанности которой входило поддержание популяции штаммов чумного вируса, украла флаконы со штаммами в надежде их продать и спрятала у себя дома, в холодильнике, напечатала не только «Наша Версия», но даже украинские издания. Впрочем, мы копнули чуть глубже. И установили, что ГНКИБШМ входит в сеть американских биолабораторий на Украине, регулярно получая не только гранты из США, но и базовое финансирование от украинского минздрава. При этом минздрав оказался не в курсе работ, проводящихся в институте! Ну или сделал вид, что не в курсе.

Птичий след

И уже совсем недавно, в октябре прошлого года, появилась информация о массовой гибели популяции птиц в Крыму и в Херсонской области. Первоначально бедствие связывали с возможными выбросами химпредприятия «Крымский титан», принадлежащего украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, но, как установили специалисты, на этот раз дело было не в бытовой химии – следы вели в ту самую херсонскую биолабораторию «на Уварова». Процитируем сами себя: «Известно, что в Херсонской области действуют филиалы американских биохимических лабораторий – это открытая информация. Одна из этих лабораторий (а на сегодняшний день их там уже три! – Ред.) – филиал грузинского Центра Лугара (Центр общественного здравоохранения в Тбилиси, опекаемый Пентагоном). Скандал полуторагодичной давности с массовым появлением на севере Крыма комаров привёл, напомним, в центр Херсона, на территорию местной санэпидстанции, где «гнездится» одна из таких лабораторий.» Вот и 10 марта Игорь Конашенков объявил, что «согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы». Также, по его словам, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей.

Ну и напомним также, что в мае 2020-го «Наша Версия» опубликовала ответ украинского минздрава информационному агентству «Украинские новости», «подсветив» его секретной справкой с данными совместных проектов в рамках программы кабмина Украины по «вовлечению в специальную биологическую деятельность», контракт HDTRA 1-08-D-0007-00009. «Вход в лабораторию разрешён только гражданам США, но в экспериментах тем не менее задействованы местные жители в качестве подопытных кроликов. Как минимум дважды в лаборатории эксперименты заканчивались массовой гибелью добровольцев – в 2016 и 2018 годах (речь шла о нескольких десятках умерших)». «Положениями контракта было предусмотрено предоставление помощи Украине в предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые находятся в НИИ эпидемиологии и гигиены (г. Львов), Украинском научно-исследовательском противочумном институте (г. Одесса) и учреждениях МОЗ, а также на других объектах, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия». «Наша Версия» сообщала некоторые подробности этих печальных историй. Тогда нас обвиняли чуть ли не в выдумках, но теперь наши данные подтвердили в минздраве Украины официально. Теперь Мин­обороны России публикует документы, в которых перечисляются штаммы опасных болезней и способы заражения. У экспертов к этим бумагам много вопросов. Возможно, не все они подлинные, также указанные в них патогены называют вполне рядовыми. Тем не менее Россия запросила собрать заседание Совбеза ООН в связи с биологической программой США на Украине.

PS: «Наша Версия» продолжит цикл публикаций о наших предупреждениях и пророчествах в связи с Украиной. В следующем номере читайте о военных базах США и Великобритании – сколько профукали денег наши западные партнёры и какая участь ждёт теперь эти базы.