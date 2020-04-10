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Ещё разок наказать Россию - непонятно за что: В Швеции депутаты требуют давить на Москву

10 апреля 2020, 09:35  •  119 • Политика
В шведском парламенте предложили ввести санкции против России в ПАСЕ. Депутаты настаивают, что Россию надо ещё разок наказать санкциями, правда, не объясняют, за что именно. Главное - давить, вероятно, остальное - потом.
Шведские парламентарии - депутаты Партии центра Керстин Лундгрен и Магнус Эк - полагают, что действующих санкций против России мало, а значит, надо ввести новые. Документ оказался в распоряжении RT.
Депутаты полагают, что российские делегаты "игнорируют решения, принятые в Совете Европы", а также саботируют подобные решения "в других международных институтах". Примечательно, что никаких уточнений относительно конкретных санкций, которых не хватает для давления на Россию, депутаты не дают.
Напомним, санкции против России объявляются странами Запада с 2014 года особенно обильно. Но если раньше их хоть как-то старались объяснять, то теперь вал ограничений идёт так, как это удобно международным партнёрам. Часто решения совершенно необъяснимы.

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