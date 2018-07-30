Ещё раз о наградах. Справедливые упрёки от Екатерины Великой • 86 • Аналитика



Как я понимаю, тема так и не остынет. Дискредитация государственных наград продолжается, и на этот раз эстафету принял сам Путин.



Нет, конечно, есть Спортсмены и есть спортсмены. Есть Лариса Латынина, Ирина Роднина, Владислав Третьяк. И есть государственные награды у этих спортсменов. И уверен, ни один человек в здравом уме не станет оспаривать ордена Латыниной. Да, девятикратной олимпийской чемпионки, девятикратной чемпионки мира, семикратной чемпионки Европы Ларисы Семеновны Латыниной.





И есть сборная России по футболу…



Как-то было принято, что за победу, которая возвеличивала страну, людям вручали государственные награды. Это было нормально.



Но это было в нормальной стране. Сейчас времена иные. Я бы сказал – почти украинские. То есть, если нет перемоги/победы, ее надо организовать. Из любой зрады.



Так вот, я полностью согласен с Екатериной «Великой» Гамовой, что прошедшее действо в Кремле есть зрада. И пусть у Гамовой будет недоумение, у меня будет возмущение.



За какие заслуги-то? Я пока о званиях "Заслуженный мастер спорта".



Я просто напомню тем, кто не в курсе, звание заслуженного мастера спорта даётся в России за 1-3-е места на Олимпийских играх и за 1-е место на чемпионате мира. Но никак не за выход в 1/4 финала!



Согласно действующему в настоящее время положению, звание присваивается:



— чемпионам и призёрам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр;

— чемпионам мира в дисциплинах, включённых в программу Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, — в личных соревнованиях, включая эстафеты, группы, пары и т. п., соревнованиях в игровых командных видах;

— чемпионам мира и Европы, победителям Кубков мира и Европы, набравшим также необходимое число баллов в соответствии со специальной таблицей;

— «в порядке исключения» — «за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство».



А тут прямо золотой дождь пролился. Понятно, что «в порядке исключения». У нас тут одни исключения по стране ползают. То в порядке исключения Героя России повесят, то орденок «За заслуги перед…» Главное, чтобы статья была соответствующая.



И, самое главное, за что? За проигранный матч и 8-е итоговое место. Ну порядочное исключение, нечего сказать.



Понимаю всех, кто получил звание ЗМС заслуженно. И на основании своих заслуг высказался. Гамова, Мусэрский… Ну простите, люблю волейбол. Играл в молодости, и неплохо играл.



И понимаю спортсменов, чьи заслуги оказались просто дискредитированными. Дмитрий Мусэрский, который поддержал Екатерину Гамову, центральный блокирующий сборной России по волейболу, имеет право на это. Да, он ЗМС. Олимпийский чемпион 2012 года, чемпион Европы (2013), обладатель Кубка мира (2011), двукратный победитель Мировой лиги (2011 и 2013 годы), победитель Лиги наций 2018 года.



Да, за лондонскую Олимпиаду получил звание ЗМС и орден Дружбы. Заслуженно? Попробуйте возразить.



И Гамова, которая первая начала критиковать сложившуюся ситуацию, тоже званиями не обижена:



— двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2000 и 2004);

— двукратная чемпионка мира (2006 и 2010);

— двукратная чемпионка Европы (1999 и 2001);

— серебряный призёр Кубка мира (1999);

— серебряный призёр Всемирного Кубка чемпионов (2001).



Орденами, правда, Екатерину обнесли, но есть две медали ордена "За заслуги перед..."



И перевожу сразу для нелюбителей больших текстов. Люди заслуженные упрекают власти спортивные в том, что другие люди были незаслуженно награждены весьма почитаемым в спортивной среде званием.



Где там у футболистов было «исключительное мужество и мастерство», немного непонятно. Со сломанными ногами играли? Нет, они так всегда играли раньше. Просто на этот раз, видимо, переломы удачно срослись. Европа из окна автобуса. Часть 3. Мигранты и культура



В любом случае, вылет в четвертьфинале совершенно не повод приравнивать эту компанию к призерам олимпийских игр или победителям чемпионата мира.



Но пусть это обсуждают действующие чемпионы и заслуженные мастера спорта.



По моему мнению, похвалы футболисты заслужили. Да, прыгнули выше головы. Но это совершенно не повод унижать спортсменов, из года в год добывавших медали различного достоинства нашей стране. Тем более что мячепинатели ничего не добыли.



Однако вернемся к государственным наградам, о которых изначально шла речь.



Сразу хочу заметить, что я прекрасно понимаю принцип устава в чужом монастыре. Не мне его менять, понятное дело, но…



Кого у нас сегодня награждают орденом Александра Невского?



«Основания для награждения:



Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.



Граждане Российской Федерации могут быть награждены орденом Александра Невского, как правило, при условии, что ранее они были награждены орденом Российской Федерации, а лица, замещающие должности государственной службы, должны иметь также общий стаж государственной службы не менее 20 лет.



Орденом Александра Невского могут быть награждены видные зарубежные политические и общественные деятели, представители делового сообщества иностранных государств за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией и оказании содействия в её социально-экономическом развитии». Новый фронт для «неньки». Порошенко гонят в банзай-атаку



Начнем с того, что господин Черчесов вообще не имел права на этот орден, как видно из статута. Он не был награжден иными орденами России, не являлся госслужащим 20 лет, не показывал высоких личных достижений в «иной общественно-полезной деятельности».



Кроме всего прочего, 2,5 млн. евро — достаточная плата за проигранный четвертьфинал. Но не будем шарить в чужих карманах, мы говорим о государственной награде.



Награда вручена вопреки статуту. Понятно, что монастырь не наш, и на статут можно плюнуть. Это просто очередной «хочунчик» господина президента.



Кстати, скромный. Так-то можно было всей сборной и Героев России дать. После Кириенко – легко. Но, видимо, для этого действительно надо было бы чемпионат выиграть.



Мне интересно, что сказали бы по этому поводу кавалеры ордена Александра Невского, награжденные им за реальные заслуги. Да, если посмотреть в списки (их два, опубликованный и скрытый) награжденных, там тоже хватает всяких… Потаниных, Дерипасок, Грефов и Рогозиных. Но с этими все понятно. Своих не бросают, своих награждают.



А как быть с теми, кто реальные?



Мартиросов Роллан Гургенович — главный конструктор Су-34.



Гергиев Валерий Абисалович — художественный руководитель и директор Государственного академического Мариинского театра».



Алферов Жорес Иванович – физик, единственный из живых наших лауреатов Нобелевской премии, проживающий в России.



Терешкова Валентина Владимировна — заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам.



И так далее.



Вообще, в отличие от своих предшественников, нынешний орден Александра Невского фактически является наградой за верность и выслугу лет государственным чиновникам. Военные среди награжденных есть, но количество их мизерное.



Но хорошо, если это орден за выслугу лет, причем тут тренер? Да, сборную России можно назвать государственным учреждением. Вполне. И представляет она интересы России именно на международной арене. Ничего у нас нет для народа. Ни власти, ни депутатов, ни оппозиции



Для сравнения снова приведу в качестве примера человека из волейбола.



Владимир Романович Алекно, тренер в том числе и российской сборной по волейболу.



При Алекно в 2007 году сборная России стала серебряным призёром Мировой лиги, чемпионата Европы и Кубка мира. «Серебро» Кубка мира принёсло сборной России путёвку на Олимпийские игры-2008 в Пекине, где команда выиграла бронзовые медали. Продлевать контракт не стали, и через год Алекно покинул пост.



22 декабря 2010 года состоялось второе пришествие Алекно в мужскую сборную России. В 2011 году под его руководством национальная команда впервые в российской истории выиграла сразу два турнира под эгидой FIVB — Мировую лигу и Кубок мира, завоевав вместе с последней победой право участвовать на Олимпийских играх в Лондоне.



Там российские волейболисты завоевали золотые олимпийские медали впервые после победы советской команды на Играх 1980 года.



Олимпийские «золото» и «бронза» как результат. В плане наград – орден Почета за «золото» Лондона.



Интересный расклад, правда? За олимпийское "золото" – 14-й по счету орден, за 8 место на ЧМ – пятый.



Что ж, мне остается только поздравить господина Черчесова (хотя ему плевать трижды) со вступлением в когорту «своих», а нам посочувствовать. Государственные награды России все дешевеют, и скоро, наверное, повторят унылую судьбу наград Сажи Умалатовой. То есть красиво, но смешно.



Обидно. За ордена, за тех, кто был ими награжден по праву и за заслуги. Обидно за ту истерию, которую устроили тупоголовые фанаты мячепинания. Обидно за все дешевеющий имидж страны.



Специально для не в меру обидчивых фанатов этой игры: обратите внимание, ни слова про Акинфеева и Игнашевича я не сказал. Как я понимаю, тема так и не остынет. Дискредитация государственных наград продолжается, и на этот раз эстафету принял сам Путин.Нет, конечно, есть Спортсмены и есть спортсмены. Есть Лариса Латынина, Ирина Роднина, Владислав Третьяк. И есть государственные награды у этих спортсменов. И уверен, ни один человек в здравом уме не станет оспаривать ордена Латыниной. Да, девятикратной олимпийской чемпионки, девятикратной чемпионки мира, семикратной чемпионки Европы Ларисы Семеновны Латыниной.И есть сборная России по футболу…Как-то было принято, что за победу, которая возвеличивала страну, людям вручали государственные награды. Это было нормально.Но это было в нормальной стране. Сейчас времена иные. Я бы сказал – почти украинские. То есть, если нет перемоги/победы, ее надо организовать. Из любой зрады.Так вот, я полностью согласен с Екатериной «Великой» Гамовой, что прошедшее действо в Кремле есть зрада. И пусть у Гамовой будет недоумение, у меня будет возмущение.За какие заслуги-то? Я пока о званиях "Заслуженный мастер спорта".Я просто напомню тем, кто не в курсе, звание заслуженного мастера спорта даётся в России за 1-3-е места на Олимпийских играх и за 1-е место на чемпионате мира. Но никак не за выход в 1/4 финала!Согласно действующему в настоящее время положению, звание присваивается:— чемпионам и призёрам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр;— чемпионам мира в дисциплинах, включённых в программу Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, — в личных соревнованиях, включая эстафеты, группы, пары и т. п., соревнованиях в игровых командных видах;— чемпионам мира и Европы, победителям Кубков мира и Европы, набравшим также необходимое число баллов в соответствии со специальной таблицей;— «в порядке исключения» — «за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство».А тут прямо золотой дождь пролился. Понятно, что «в порядке исключения». У нас тут одни исключения по стране ползают. То в порядке исключения Героя России повесят, то орденок «За заслуги перед…» Главное, чтобы статья была соответствующая.И, самое главное, за что? За проигранный матч и 8-е итоговое место. Ну порядочное исключение, нечего сказать.Понимаю всех, кто получил звание ЗМС заслуженно. И на основании своих заслуг высказался. Гамова, Мусэрский… Ну простите, люблю волейбол. Играл в молодости, и неплохо играл.И понимаю спортсменов, чьи заслуги оказались просто дискредитированными. Дмитрий Мусэрский, который поддержал Екатерину Гамову, центральный блокирующий сборной России по волейболу, имеет право на это. Да, он ЗМС. Олимпийский чемпион 2012 года, чемпион Европы (2013), обладатель Кубка мира (2011), двукратный победитель Мировой лиги (2011 и 2013 годы), победитель Лиги наций 2018 года.Да, за лондонскую Олимпиаду получил звание ЗМС и орден Дружбы. Заслуженно? Попробуйте возразить.И Гамова, которая первая начала критиковать сложившуюся ситуацию, тоже званиями не обижена:— двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2000 и 2004);— двукратная чемпионка мира (2006 и 2010);— двукратная чемпионка Европы (1999 и 2001);— серебряный призёр Кубка мира (1999);— серебряный призёр Всемирного Кубка чемпионов (2001).Орденами, правда, Екатерину обнесли, но есть две медали ордена "За заслуги перед..."И перевожу сразу для нелюбителей больших текстов. Люди заслуженные упрекают власти спортивные в том, что другие люди были незаслуженно награждены весьма почитаемым в спортивной среде званием.Где там у футболистов было «исключительное мужество и мастерство», немного непонятно. Со сломанными ногами играли? Нет, они так всегда играли раньше. Просто на этот раз, видимо, переломы удачно срослись.В любом случае, вылет в четвертьфинале совершенно не повод приравнивать эту компанию к призерам олимпийских игр или победителям чемпионата мира.Но пусть это обсуждают действующие чемпионы и заслуженные мастера спорта.По моему мнению, похвалы футболисты заслужили. Да, прыгнули выше головы. Но это совершенно не повод унижать спортсменов, из года в год добывавших медали различного достоинства нашей стране. Тем более что мячепинатели ничего не добыли.Однако вернемся к государственным наградам, о которых изначально шла речь.Сразу хочу заметить, что я прекрасно понимаю принцип устава в чужом монастыре. Не мне его менять, понятное дело, но…Кого у нас сегодня награждают орденом Александра Невского?Начнем с того, что господин Черчесов вообще не имел права на этот орден, как видно из статута. Он не был награжден иными орденами России, не являлся госслужащим 20 лет, не показывал высоких личных достижений в «иной общественно-полезной деятельности».Кроме всего прочего, 2,5 млн. евро — достаточная плата за проигранный четвертьфинал. Но не будем шарить в чужих карманах, мы говорим о государственной награде.Награда вручена вопреки статуту. Понятно, что монастырь не наш, и на статут можно плюнуть. Это просто очередной «хочунчик» господина президента.Кстати, скромный. Так-то можно было всей сборной и Героев России дать. После Кириенко – легко. Но, видимо, для этого действительно надо было бы чемпионат выиграть.Мне интересно, что сказали бы по этому поводу кавалеры ордена Александра Невского, награжденные им за реальные заслуги. Да, если посмотреть в списки (их два, опубликованный и скрытый) награжденных, там тоже хватает всяких… Потаниных, Дерипасок, Грефов и Рогозиных. Но с этими все понятно. Своих не бросают, своих награждают.А как быть с теми, кто реальные?Мартиросов Роллан Гургенович — главный конструктор Су-34.Гергиев Валерий Абисалович — художественный руководитель и директор Государственного академического Мариинского театра».Алферов Жорес Иванович – физик, единственный из живых наших лауреатов Нобелевской премии, проживающий в России.Терешкова Валентина Владимировна — заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам.И так далее.Вообще, в отличие от своих предшественников, нынешний орден Александра Невского фактически является наградой за верность и выслугу лет государственным чиновникам. Военные среди награжденных есть, но количество их мизерное.Но хорошо, если это орден за выслугу лет, причем тут тренер? Да, сборную России можно назвать государственным учреждением. Вполне. И представляет она интересы России именно на международной арене.Для сравнения снова приведу в качестве примера человека из волейбола.Владимир Романович Алекно, тренер в том числе и российской сборной по волейболу.При Алекно в 2007 году сборная России стала серебряным призёром Мировой лиги, чемпионата Европы и Кубка мира. «Серебро» Кубка мира принёсло сборной России путёвку на Олимпийские игры-2008 в Пекине, где команда выиграла бронзовые медали. Продлевать контракт не стали, и через год Алекно покинул пост.22 декабря 2010 года состоялось второе пришествие Алекно в мужскую сборную России. В 2011 году под его руководством национальная команда впервые в российской истории выиграла сразу два турнира под эгидой FIVB — Мировую лигу и Кубок мира, завоевав вместе с последней победой право участвовать на Олимпийских играх в Лондоне.Там российские волейболисты завоевали золотые олимпийские медали впервые после победы советской команды на Играх 1980 года.Олимпийские «золото» и «бронза» как результат. В плане наград – орден Почета за «золото» Лондона.Интересный расклад, правда? За олимпийское "золото" – 14-й по счету орден, за 8 место на ЧМ – пятый.Что ж, мне остается только поздравить господина Черчесова (хотя ему плевать трижды) со вступлением в когорту «своих», а нам посочувствовать. Государственные награды России все дешевеют, и скоро, наверное, повторят унылую судьбу наград Сажи Умалатовой. То есть красиво, но смешно.Обидно. За ордена, за тех, кто был ими награжден по праву и за заслуги. Обидно за ту истерию, которую устроили тупоголовые фанаты мячепинания. Обидно за все дешевеющий имидж страны.Специально для не в меру обидчивых фанатов этой игры: обратите внимание, ни слова про Акинфеева и Игнашевича я не сказал. Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 86 Источник Похожие новости Трезвость, помноженная на популизм Нам нужно бороться за свои права! Митинг в Краснодаре Ничего у нас нет для народа. Ни власти, ни депутатов, ни оппозиции

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