Ещё раз к приключениям британского эсминца у берегов Крыма

У бывшей «владычицы морей» вышел конфуз

Начиная примерно с 20 июня, на страничках моих знакомых, проживающих на Украине, в сети «Фейсбук» стали то и дело появляться рекламные ссылки на материалы украинских СМИ, явно написанные по одному шаблону.

Их содержание сводилось к тому, что Черноморский флот РФ, как и вся российская армия, деградирует, а флоты НАТО тем временем принимают на вооружение всё новые виды вооружений чуть ли не на грани фантастики. Материалы вписывались в контекст визита нескольких натовских кораблей в Черное море и их совместных учений с украинскими военными. Общую тональность материалов передаёт такая фраза: «По сравнению с мизерным финансированием российских проектов НАТО на развитие военно-морского флота денег не жалеет и свое реноме поддерживают на достойном уровне». В качестве примера приводился американский эсминец типа «Замволт» (Zumwalt), хотя проект «Замволт» давно стал притчей во языцех как пример негодного расходования огромных средств. Первоначальная программа строительства 32 кораблей была сокращена до трёх кораблей, а создателям «Замволта» пришлось проводить публичный эксперимент на макете, дабы удостоверить сомневающихся в безопасности корабля при сильном волнении.

Главным во всех этих материалах был вывод: «Почему Украина выбирает НАТО? Ответ очевиден. Украина ровняется на лучшие, сильные, успешные и развитые армии мира. На армии, обеспеченные технической и финансовой мощью, развивающиеся и внедряющие новые технологии. На армии, которые уважают. На армии, которые заботятся о своих военнослужащих, ценят их жизни… Заход в Черное море боевых кораблей стран НАТО очень встревожил россиян, которые не могут конкурировать своими военно-морскими силами с представленными современными образцами военно-морской техники стран НАТО…»

Этот информационный вброс был прелюдией к провокации с британским эсминцем Defender у берегов российского Крыма.

Пропагандисткой целью провокации было подбодрить украинский «патриотический» электорат, показав поддержку Украины «коллективным Западом» с его, дескать, военным превосходством над Россией. Британия в этой игре должна была выглядеть самым «благорасположенным» союзником Киева на Западе, если не брать в расчет второстепенные страны вроде Польши или прибалтийских республик.

В приключениях британского эсминца у мыса Фиолент можно увидеть и попытку сорвать наметившуюся после встречи в Женеве перспективу снижения напряженности между Россией и США. Британцы ведут свою игру.

Би-би-си пишет: «Великобритания не признает аннексию Крыма Российской Федерацией, считает Крым украинской землей и, соответственно, территориальное море – украинским. В любом случае у военных кораблей существует право мирного прохода через территориальное море другого государства при соблюдении некоторых простых условий».

Однако «некоторые простые условия» соблюдены не были. России попробовали устроить то, что на вульгарном языке зовётся проверкой на вшивость. В апреле Россия объявила несколько районов прибрежных вод Черного моря закрытыми на полгода, в том числе для мирного прохода через них. Один из этих районов простирается от Севастополя до Гурзуфа, где и пролегал маршрут британского эсминца. Произошло нарушение государственной границы Российской Федерации.

Устроители провокации попытались представить действия Defender как пример «операций по поддержанию свободы судоходства» (Freedom of Navigation Operations), рассчитывая, что до стрельбы и бомбометаний дело не дойдёт. Мол, американцы регулярно проходят Восточно-Китайским морем, китайцы столь же регулярно протестуют, облетают американские корабли, но до стрельбы дело не доводят.

Очевидно, этого ожидали и здесь, а прямолинейный российский ответ вызвал оторопь: поначалу вообще отрицали факт предупредительной стрельбы и бомбометания, потом стали рассказывать, что это были обычные учебные стрельбы, о которых русские предупредили заранее. Тем не менее с бывшей «владычицей морей» произошёл конфуз: эсминцу пришлось отступить, хотя даже предупредительную стрельбу и бомбометание вблизи британского корабля в водах, которые Британия не считает российскими, в Лондоне могли расценить как вооруженное нападение.

Британская сторона и США попытались спустить инцидент на тормозах, вплоть до отрицания его факта или преуменьшения его значения. Случай редкий: Россию неизменно стараются обвинить в «неправильном» поведении для устройства очередной антироссийской кампании, введения новых санкций и т. п.