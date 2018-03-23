«Ещё раз докажу народу Украины, что такое герой»: Савченко объявила голодовку в СИЗО

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, задержанная накануне по подозрению в подготовке госпереворота на Украине и теракта в здании украинского парламента, объявила голодовку. На заседании суда она заявила о своей невиновности, а уголовное дело против неё назвала политически мотивированным. Савченко также рассказала о своём содержании в украинском СИЗО, отметив, что там «нет ни одной зоны, где бы не унижалось человеческое достоинство».

Шевченковский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры Украины об избрании депутату Верховной рады Надежде Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей. Адвокаты Савченко добились, чтобы их подзащитная во время заседания находилась не в стеклянном боксе, а рядом с ними, за одним столом.

В суд прибыли адвокаты политика, её сестра Вера и сторонники, а также представители гособвинения.

Прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник заявил, что Cавченко, которую подозревают в организации госпереворота, грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, а возможно, и пожизненное тюремное заключение.

«Материалы следствия дают основания подозревать Савченко в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества», — заявил прокурор.

Прокуратура попросила Шевченковский районный суд арестовать Савченко на два месяца без права внесения залога. В качестве аргументов они привели незаконное пересечение депутатом линии разграничения с самопровозглашённой ДНР и частые поездки в страны ЕС.

По словам прокурора, Надежда Савченко планировала покушения на президента Украины Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова и других, а также готовила теракт в Раде.

Савченко, выступая на заседании, объявила голодовку. Её речь периодически прерывалась аплодисментами.

«Если я останусь в тюрьме, я ещё раз докажу народу Украины, что такое герой. Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня», — цитирует депутата «Украинская правда».

Савченко на заседании в Раде (22 марта, 2018)

Reuters

«Дело против меня политически мотивировано»

Депутат заявила, что невиновна, а уголовное дело против неё политически мотивировано. «Никакого преступления не было, и доказательства свидетельствуют об этом. Моё дело является политически мотивированным», — сказала обвиняемая.

Савченко убеждена, что в период её освобождения из тюрьмы в РФ она нужна была украинской власти только как «эмблема», а сейчас стала невыгодна, так как «всегда говорит правду».

Нардеп полагает, что украинская власть боялась её как политического конкурента.

«Когда я сказала, что буду кандидатом в президенты Украины, и начала создавать политическую партию, я стала для власти политически опасной. Поэтому им надо показывать всё в искривлённых зеркалах», — сказала она.

Кроме того, обвиняемая также сообщила, что не намерена покидать Украину, если суд оставит её на свободе. Свои же поездки в самопровозглашённые ДНР и ЛНР объяснила желанием помочь освободить украинских пленных.

«ДНР и ЛНР не являются террористическими организациями. Это не признала Верховная рада. Поэтому вы спекулируете и выдаёте желаемое за действительное... Нет террористических организаций ЛНР и ДНР. Это территория, на которой проживают люди», — заявила депутат.

Савченко также опровергла своё участие в перевозке оружия с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

«Оружие, которое перевозилось? А я его ни разу не перевозила, хотя в конце обвинение звучало именно так. Я даже не знала, какое оружие было перевезено», — сказала она.

По словам депутата, оружие могли вывозить с Донбасса, чтобы выяснить, было ли оно продано туда со складов украинских силовиков, где произошли крупные пожары, или ополченцы производят его самостоятельно.

Лживыми назвала Савченко и обвинения в покупке оружия, отметив, что у неё нет на это денег.

До начала заседания нардеп рассказала журналистам об условиях своего содержания в СИЗО. По её словам, украинские следственные изоляторы хуже российских.

«В СИЗО у меня нет ни одной зоны в камере, где бы не нарушалось моё человеческое достоинство. Видеокамеры стоят так, что я не могу раздеться, чтобы меня не снимали, не могу сходить в туалет, чтобы меня не снимали... В некоторых моментах тут даже хуже, чем в СИЗО у врага», — призналась она.

Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступила против ареста Савченко.

«Я вчера была в командировке, но если бы я голосовала, то голосовала бы за снятие неприкосновенности, но не за арест... Я считаю, что можно было, не арестовывая человека, разобраться со всеми обстоятельствами этого дела, разобраться в том, что есть правда, а что не совсем, и после этого принимать судебное решение», — сказала она в эфире украинского телеканала.

Политик при этом пожалела, что Савченко не отправили на психологическую реабилитацию после возвращения из российской колонии два года назад.

Задержание и арест Савченко

22 марта Надежда Савченко была задержана в здании Верховной рады, после того как большинство депутатов дали согласие на снятие с неё депутатской неприкосновенности и привлечение её к ответственности за инкриминируемые ей преступления. Нардепа обвиняют в подготовке государственного переворота на Украине и терактов в зале заседаний Верховной рады. По заявлению генпрокурора Украины Юрия Луценко, Савченко и её сторонники составили для этого поэтапный план действий, планировалось применение оружия, в том числе гранатомётов и миномётов.

Вместе с Савченко в подготовке путча обвиняется глава украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, который 8 марта был задержан на линии разграничения в Донбассе. В его машине обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов, спрятанный в мебели. По словам Луценко, практически все действия Рубана и Савченко в Донбассе записывались на видео.

Савченко же заявила, что она знала, что её «пишут», и хотела «напугать власть и поднять Украину». Она добавила, что озвученный план по совершению теракта в здании парламента с применением гранат и миномётов абсурден и является «сюрреализмом и политической провокацией», призванной «показать власти, что она тоже смертна».

После объявления о задержании Савченко следователь и депутат в сопровождении толпы её сторонников пешком пошли к зданию СБУ.

Савченко на заседании суда в Ростове-на-Дону (22 марта, 2016)

Reuters

Любопытно, что ровно за два года до этого, 22 марта 2016 года, Донецкий суд Ростовской области приговорил Савченко к 22 годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд установил, что 17 июня 2014 года она корректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате чего погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

Приговор вступил в силу 5 апреля, а меньше чем через два месяца (25 мая) Савченко была помилована указом президента России, после чего её доставили в Киев на президентском самолёте Петра Порошенко.