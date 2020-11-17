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Ещё пять лет назад Россия получила преимущество в борьбе с COVID

17 ноября 2020, 19:30  •  126 • Политика
Страны БРИКС, подписав Уфимскую декларацию ещё пять лет тому назад, получили преимущество для борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусами. И COVID-19 не стал исключением, подчеркнул Владимир Путин в своём выступлении на саммите стран БРИКС.
Президент России Владимир Путин отметил готовность стран БРИКС к совместной борьбе с коронавирусом. Она была зафиксирована ещё пять лет назад в Уфимской декларации, подчеркнул российский лидер в ходе своего выступления во вторник, 17 ноября. Таким образом, страны БРИКС оказались в более выигрышном положении, по крайней мере, в вопросах сотрудничества для борьбы c COVID-19.
"Тема сотрудничества в сфере здравоохранения не является для БРИКС новой. В этом смысле мы оказались, условно говоря, в более выигрышной ситуации, чем некоторые другие страны", - сказал Путин.
Уфимской декларацией достигнута договорённость вместе работать по вопросам противодействия распространению инфекционных заболеваний, включая коронавирусы нового типа.
"В развитие этой договорённости создана система раннего предупреждения эпидемии. Так что в ситуации с COVID-19 нам было на что опереться", - подчеркнул Владимир Путин.
Напомним, сегодня ровно год со дня, когда официально было объявлено о первом заболевшем COVID-19.

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