Ещё пять лет назад Россия получила преимущество в борьбе с COVID

Президент России Владимир Путин отметил готовность стран БРИКС к совместной борьбе с коронавирусом. Она была зафиксирована ещё пять лет назад в Уфимской декларации, подчеркнул российский лидер в ходе своего выступления во вторник, 17 ноября. Таким образом, страны БРИКС оказались в более выигрышном положении, по крайней мере, в вопросах сотрудничества для борьбы c COVID-19.

"Тема сотрудничества в сфере здравоохранения не является для БРИКС новой. В этом смысле мы оказались, условно говоря, в более выигрышной ситуации, чем некоторые другие страны", - сказал Путин.

Уфимской декларацией достигнута договорённость вместе работать по вопросам противодействия распространению инфекционных заболеваний, включая коронавирусы нового типа.

"В развитие этой договорённости создана система раннего предупреждения эпидемии. Так что в ситуации с COVID-19 нам было на что опереться", - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, сегодня ровно год со дня, когда официально было объявлено о первом заболевшем COVID-19.