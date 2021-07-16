Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Это кончина Зеленского»: Кива об отставке Авакова
Дело не в американце. "Непотопляемый" Аваков решился из-за Зеленского
Белорусы устроили ЕС и США 31 час стыда
Офицер СБУ назвал страны, которые "захватят" Крым для Украины
Главная / В мире

Ещё полметра — и всемирный потоп: Германия замерла в страхе

16 июля 2021, 22:35  •  200 • В мире
Политолог из Германии Александр Сосновский описал нынешнюю ситуацию в затопленных областях Германии как очень напряжённую. Он рассказал, что уровень воды в Боденском озере почти достиг критической отметки: ещё полметра — и может начаться всемирный потоп.
Сразу несколько федеральных земель Германии сейчас приходят в себя после разрушительного наводнения. Погибшими числятся уже более 100 человек, ещё около 1300 считаются пока пропавшими без вести. "Состояние очень напряженное, потому что никто не знает, как будет дальше развиваться ситуация", - поделился новостями из Германии известный политолог Александр Сосновский.
Он рассказал читателям Царьграда в эксклюзивном комментарии, что самое страшное, возможно, ещё впереди:
На границе со Швейцарией Боденскому озеру на сегодняшний день 50 сантиметров не хватает до того момента, когда начнетсяперелив
Сосновский добавил, что 50 сантиметров для Боденского озера – это, конечно, гигантская величина: "Чтобы его переполнить ещё на 50 сантиметров, потребуется, конечно, новый всемирный потоп".
Однако прогнозы, по словам нашего собеседника, по-прежнему плохие. Если до следующей недели дожди не прекратятся, то катастрофа не исключена, подчеркнул Александр Сосновский.
Между тем дожди и потопы грозят и России. Синоптик Михаил Леус в эфире Радио "КП" рассказал, что cитуация с наводнением и большим количеством дождей на юге России может повториться в ближайшее время, и города региона к паводкам явно не готовы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






200
Источник
Похожие новости
16 июля 2021, 07:45
«Странная формулировка»: почему суд ЕС отклонил апелляцию Германии об увеличении мощности газопровода OPAL
16 июля 2021, 01:25
"Изнашиваются": У десятков стелс-истребителей США обнаружились системные проблемы
16 июля 2021, 15:05
Более тысячи человек считаются пропавшими без вести: что известно о наводнении на западе Германии
16 июля 2021, 01:20
Контролируемая миграция: что стоит за обещаниями США эвакуировать лояльных им афганцев
16 июля 2021, 03:15
"Помочь наиболее уязвимым": 23 африканские страны попросили $100 млрд
16 июля 2021, 13:20
Postimees: эстонские консерваторы против русского языка и гражданства для детей россиян
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июля 2021, 23:10
Свернули не туда - России придётся исправить ошибку. И речь не только об Украине
10 июля 2021, 05:10
Недовольство Украины по "Северному потоку - 2" погасят компенсацией - Der Spiegel
15 июля 2021, 00:40
Офицер СБУ назвал страны, которые "захватят" Крым для Украины
10 июля 2021, 18:00
"Визгов будет": Военкор предложил эффективное наказание после избиения русского мальчика в Киргизии
13 июля 2021, 12:55
"Россия не проходной двор и не коммунальная квартира": Русский ответ на беспредел мигрантов
10 июля 2021, 07:00
«Российские военные» нанесли удар по ВМС Украины
13 июля 2021, 07:25
«Это несправедливо»: Зеленский возмущён диалогом ЕС и России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.