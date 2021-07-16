Ещё полметра — и всемирный потоп: Германия замерла в страхе

Политолог из Германии Александр Сосновский описал нынешнюю ситуацию в затопленных областях Германии как очень напряжённую. Он рассказал, что уровень воды в Боденском озере почти достиг критической отметки: ещё полметра — и может начаться всемирный потоп.

Сразу несколько федеральных земель Германии сейчас приходят в себя после разрушительного наводнения. Погибшими числятся уже более 100 человек, ещё около 1300 считаются пока пропавшими без вести. "Состояние очень напряженное, потому что никто не знает, как будет дальше развиваться ситуация", - поделился новостями из Германии известный политолог Александр Сосновский.

Он рассказал читателям Царьграда в эксклюзивном комментарии, что самое страшное, возможно, ещё впереди:

На границе со Швейцарией Боденскому озеру на сегодняшний день 50 сантиметров не хватает до того момента, когда начнетсяперелив

Сосновский добавил, что 50 сантиметров для Боденского озера – это, конечно, гигантская величина: "Чтобы его переполнить ещё на 50 сантиметров, потребуется, конечно, новый всемирный потоп".

Однако прогнозы, по словам нашего собеседника, по-прежнему плохие. Если до следующей недели дожди не прекратятся, то катастрофа не исключена, подчеркнул Александр Сосновский.

Между тем дожди и потопы грозят и России. Синоптик Михаил Леус в эфире Радио "КП" рассказал, что cитуация с наводнением и большим количеством дождей на юге России может повториться в ближайшее время, и города региона к паводкам явно не готовы.