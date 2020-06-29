Ещё полгода санкций: ЕС продлил экономические ограничения против России

Евросоюз продлил санкции против России ещё на полгода. Речь идёт об экономических ограничениях, наложенных на Россию из-за ситуации на Украине. О этом говорится в распространённом в понедельник, 29 июня, заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС принял сегодня решение продлить санкции, направленные на отдельные сектора экономики России, ещё на 6 месяцев - до 31 января 2021 года", - гласит официальное сообщение.

Соответствующее решение было принято ещё на саммите 17-18 июня, который прошёл в формате видеоконференции. В качестве причины продления послужил формальный повод - Минские соглашения до сих пор не выполнены. При этом почему-то не упоминается тот факт, что не выполняются они украинской стороной.

Напомним, что часть стран ЕС уже порядком устали от санкций. Особенно на фоне того, что экономика Европы страдает от контрсанкций России. В ЕС всё громче начинает звучать требование об отмене ограничений.