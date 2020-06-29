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Ещё полгода санкций: ЕС продлил экономические ограничения против России

29 июня 2020, 22:00  •  24 • Политика
Евросоюз продлил экономические санкции против России ещё на шесть месяцев. Ограничения продолжат действовать до 31 января 2021 года.
Евросоюз продлил санкции против России ещё на полгода. Речь идёт об экономических ограничениях, наложенных на Россию из-за ситуации на Украине. О этом говорится в распространённом в понедельник, 29 июня, заявлении Совета ЕС.
"Совет ЕС принял сегодня решение продлить санкции, направленные на отдельные сектора экономики России, ещё на 6 месяцев - до 31 января 2021 года", - гласит официальное сообщение.
Соответствующее решение было принято ещё на саммите 17-18 июня, который прошёл в формате видеоконференции. В качестве причины продления послужил формальный повод - Минские соглашения до сих пор не выполнены. При этом почему-то не упоминается тот факт, что не выполняются они украинской стороной.
Напомним, что часть стран ЕС уже порядком устали от санкций. Особенно на фоне того, что экономика Европы страдает от контрсанкций России. В ЕС всё громче начинает звучать требование об отмене ограничений.

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