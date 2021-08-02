«Ещё плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада»

О современном европейском фашизме

Слова Бертольда Брехта, вынесенные в заголовок, оказались пророческими. В июне в интервью «Российской газете» секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил: «…западные партнеры закрывают глаза на возрождение нацизма в Европе». Европа становится центром возрождения неонацистских идей, подчеркнул секретарь Совета безопасности России в другом интервью.

Сейчас в Евросоюзе насчитывается более 500 неонацистских и национал-радикальных группировок, членами которых являются более 7 миллионов человек. Особенно активно неонацистские идеи распространяются на Украине, в Прибалтике и Польше.

Возрождается нацизм в Германии. «Можно без труда заметить, что в последние годы нацистские движения вышли на передний край политической сцены в Германии… «Граждане рейха» и «Движение за идентичность» являются самыми крупными нацистскими движениями в стране. Немецкая полиция отмечает повышение количества оружия у активистов нацистского движения», – пишет египетская газета Sassopost.

Особую озабоченность вызывает распространение радикальных настроений в бундесвере. Об этом говорится в докладе уполномоченного бундестага по делам военнослужащих Ханс-Петера Бартельса. Согласно сообщению Deutsche Welle, полиция зарегистрировала в 2018 году 1156 преступлений, совершенных правыми экстремистами. В прошлом октябре неонацистские боевики обстреляли синагогу в Галле (Восточная Германия), убив двух человек и тяжело ранив еще двоих. На август 2020 года немецкая военная разведка фиксировала 477 ультраправых солдат в армии.

«Я вижу параллели с той мрачной эпохой, которая, как нам казалось, отправилась на свалку истории. Это годы перед приходом Гитлера к власти», – пишет в английской The Guardian немец из Восточной Германии, который, как сообщает газета, побоялся назвать свое имя, опасаясь мести нацистов…

Два года назад немецкий журнал Focus обнародовал информацию о заговоре неонацистов, которые планировали убить ряд известных политиков и общественных деятелей. По сведениям издания, в заговоре участвовало около 200 человек из вооруженных сил Германии. Цель неонацистов состояла в том, чтобы вызвать в стране хаос, затем захватить армию и органы безопасности, установив нацистский режим.

В Италии – на родине фашизма – не забывают имя Муссолини. В 2011 году там был создан документальный фильм «Тело вождя», посвящённый тому, что происходило с телом дуче после его расстрела. В доме, где он родился, сегодня устроен музей. На месте, где его расстреляли вместе с Кларой Петаччи, установлена мемориальная доска с их портретами, а созданная после войны последышами Муссолини профашистская партия «Итальянское социальное движение» во главе с Альмиранте благополучно просуществовала до 1995 года. Внучка Муссолини Алессандра стала депутатом итальянского парламента, затем Европарламента, создав новую профашистскую партию «Социальное действие».

В июле 2021 года МИД РФ распространил доклад, указывающий на рост неонацизма и в других странах Европы. «Лондон пытается замаскировать собственные проблемы, среди которых – комфортное существование организаций, исповедующих неонацистскую идеологию, рост проявлений расизма, дискриминационное отношение к этническим меньшинствам во многих сферах общественной жизни, превышение полномочий и применение пыток сотрудниками правоохранительных органов», – говорится в документе.

Там же отмечается, что политика официальной Варшавы по героизации приспешников нацистов приводит к увеличению в Польше числа экстремистских и националистических организаций. В докладе сообщается о группе "Североевропейское движение сопротивления" (СДС), зарегистрированной в Норвегии в 2011 году и координируемой из Швеции. «В основе идеологии этой группы лежит вера в "мировой еврейский заговор", а её сторонники считают себя "национал-социалистами " » .

Даже в тихой Финляндии набирает обороты скандал, связанный с выявлением неонацистской ячейки, в рядах которой состояли в том числе стражи правопорядка. Полиция финского региона Восточный Уусимаа отстранила от работы уже третьего сотрудника, имя которого всплыло во время расследования деятельности группы сотрудников правоохранительных органов, обсуждавших возможность совершения массовых убийств.

Даже «сверхтолерантный» Совет Европы выразил «глубокую тревогу» в связи с подъемом неонацистских движений в Хорватии. Отдельные хорватские политики разжигают подстрекательскими заявлениями межнациональные конфликты. Речь идёт о представителях всего политического спектра Хорватии. Неонацистская пропаганда направлена против цыган, беженцев, а также против сербского меньшинства.

При этом Европа никак не реагирует на рост фашизма на Украине. Недавно французские сенаторы во главе с заместителем председателя сенатской комиссии по вопросам конституции и законодательства Натали Гуле увидели в центре Киева украинских детей, собирающих автоматы, чтобы уехать в Донбасс убивать русских. Это заставило возмущенную Гуле направить запрос в ЕС и в МИД. В ответ министр иностранных дел Франции Ле Дриан, признав, что «неонацистские группировки на Украине есть», заметил, что их популярность… «не превышает среднюю по Европе».