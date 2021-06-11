Ещё одному украинцу не понравился справедливый упрёк Путина

Владимир Путин отметил, что законопроект о "коренных народах" Украины противоречит нормам международного гуманитарного права. Справедливый упрёк президента России не понравился, в числе прочих, и вице-премьеру по реинтеграции неподконтрольных территорий Алексею Резникову.

По мнению Путина, "не просто некорректно, а смешно и глупо" исключать русских из списка коренных народов Украины. Во-первых, это не соответствует нормам международного гуманитарного права. Во-вторых, такая позиция противоречит истории. В-третьих, она является мощным ударом по русскому народу.

"Заявления о том, что законопроект "О коренных народах Украины" ведёт к дискриминации, являются манипуляциями", - заявил Алексей Резников в разговоре с корреспондентом издания "Цензор.НЕТ".

Украинский вице-премьер объяснил, что в конституции его страны разделяются понятия "коренные народы" и "национальные меньшинства", а сама конституция была принята в 1996 году. Так, в статье 92 говорится о правах национальных меньшинств и коренных народов, которые определяются только законами Украины.

Резников отметил, что на территории Украины проживают больше сотни национальностей, имеющих свои государства. С 2014 года Незалежная является одной из стран, которые поддержали Декларацию ООН о правах коренных народов.

Справедливый упрёк президента России не понравился и министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе. То уверен, что Киев всегда защищал национальные меньшинства и коренные народы и никогда не подавлял их права.