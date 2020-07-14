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Ещё одно уголовное дело для Навального? Следователь вручил повестку из-за клеветы

14 июля 2020, 17:00  •  9 • Политика
Против Алексея Навального возбуждено уголовное дело по статье о клевете, его вызвали на допрос в Следственный комитет.
Алексей Навальный на личной странице в социальной сети Instagram сообщил о вызове на допрос к следователю. По словам Навального, повестку ему вручил сотрудник правоохранительных органов, прибыв по адресу - к дому.
"Выхожу из дома: "Здравствуйте, Следственный комитет. Вот вам повестка на допрос"", - пишет Алексей Навальный.
По словам Навального, в отношении него возбуждено уголовное дело о клевете. Следователь лично вручил повестку, а "с ним ещё один чувак", добавил Алексей Навальный, публикуя фотографии, снятые, по всей видимости, из окна его квартиры. А также человеком, находившимся в момент вручения рядом с Навальным.
Вместе со следователем прибыла и полиция, продолжает Алексей Навальный.
"Странно, что вертолёт не отправили мне повестку вручать. Вообще-то, могли бы просто позвонить", - написал Алексей Навальный.
Тут стоит добавить, что ранее в отношении Алексея Навального проводилась и проверка из-за оскорбления ветерана Великой Отечественной войны. Фактически после поста Навального началась травля ветерана, выступившего за поправки в Конституцию России.
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Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

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