Ещё одно уголовное дело для Навального? Следователь вручил повестку из-за клеветы

Алексей Навальный на личной странице в социальной сети Instagram сообщил о вызове на допрос к следователю. По словам Навального, повестку ему вручил сотрудник правоохранительных органов, прибыв по адресу - к дому.

"Выхожу из дома: "Здравствуйте, Следственный комитет. Вот вам повестка на допрос"", - пишет Алексей Навальный.

По словам Навального, в отношении него возбуждено уголовное дело о клевете. Следователь лично вручил повестку, а "с ним ещё один чувак", добавил Алексей Навальный, публикуя фотографии, снятые, по всей видимости, из окна его квартиры. А также человеком, находившимся в момент вручения рядом с Навальным.

Вместе со следователем прибыла и полиция, продолжает Алексей Навальный.

"Странно, что вертолёт не отправили мне повестку вручать. Вообще-то, могли бы просто позвонить", - написал Алексей Навальный.

Тут стоит добавить, что ранее в отношении Алексея Навального проводилась и проверка из-за оскорбления ветерана Великой Отечественной войны. Фактически после поста Навального началась травля ветерана, выступившего за поправки в Конституцию России.