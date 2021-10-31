Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Понты не прошли - началась паника. Зеленский проиграл Донбасс и теряет Украину
Уничтожать "Байрактары" будут интеллигентно. Секрет ликвидации раскрыл...
В Госдуме объяснили прекращение Россией поставок угля на Украину
Под Лукашенко зашатался трон: в Москве устроили "смотрины" потенциальног...
Главная / В мире

Ещё одна трещина в Соединённом Королевстве

31 октября 2021, 02:00  •  117 • В мире
Вслед за Шотландией и Северной Ирландией о независимости заговорил Уэльс
На фоне экономических сложностей, связанных с приспособлением Великобритании к жизни вне Евросоюза, в Соединенном Королевстве усиливаются центробежные тенденции. Разговоры о независимости от Лондона стали громче в Шотландии и Северной Ирландии. Однако этим всё не ограничилось. Об отделении заговорили в Уэльсе, который традиционно считался наиболее лояльной из присоединенных к Англии кельтских территорий.
Единым независимым государством в привычном для нас новоевропейском понимании Уэльс никогда не был. В средние века после ухода из Британии римских войск на его территории было создано много небольших бриттских королевств. В отличие от своих собратьев на востоке острова, бритты Уэльса смогли сохранить независимость и в эпоху англосаксонского завоевания. Однако, после того как Англия была захвачена Вильгельмом Завоевателем, королевства Уэльса стали попадать в зависимость от восточных соседей. В XIII веке англичане контролировали уже всю территорию Уэльса.
Последнее крупное восстание против английского владычества произошло в начале XV века. В значительной степени Уэльс с завоевателями примирил тот факт, что пришедшая к власти в Англии в конце XV века династия Тюдоров имела валлийское происхождение. Уэльс сильнее других покоренных территорий сблизился с англичанами в культурном плане. Однако полной гармонии в отношениях с валлийцами официальный Лондон так и не добился. В XIX веке промышленно развитый Уэльс стал оплотом рабочего движения, затем на его территории начал крепнуть кельтский национализм.
В отличие от Шотландии и Северной Ирландии, Уэльс имеет единую с Англией юрисдикцию. На его территории действует система английского права. В 1979 году на специальном референдуме только 20% жителей Уэльса поддержали идею автономии. На референдуме 1997 года с минимальным преимуществом победили сторонники создания местного органа законодательной власти – Уэльской ассамблеи, или Сенедда. А в 2006 году у Уэльса появилось собственное правительство. Однако полномочия уэльских органов местного самоуправления ограничены социально-гуманитарными вопросами, такими как контроль над здравоохранением и образованием.
На фоне выхода Великобритании из ЕС в Уэльсе произошёл рост националистических настроений. Если раньше количество сторонников независимости в регионе едва достигало 10-20%, то сегодня оно, по данным некоторых соцопросов, приблизилось к 40% населения. Причём среди молодежи в возрасте от 16 до 34 лет идею независимости при условии вступления Уэльса в Европейский союз готовы поддержать 58%.
Движение за независимость YesCymru («камри» – старое самоназвание валлийцев) пользуется поддержкой примерно 33% жителей региона. Партия «Плайд Камри» (выступающая за левоцентризм в экономике и валлийский национализм в политике) образована ещё в 1925 году и долгое время считалась маргинальной, но сегодня она контролирует 13 из 60 мест в Сенедде.
Половину мест в региональном парламенте занимают валлийские лейбористы. Их риторика более умеренна, чем у националистов из «Плайд Камри», они тоже выступают за уменьшение влияния официального Лондона и расширение автономии Уэльса. А вот консерваторы, призывающие к сохранению статус-кво, пребывают в Уэльсе в меньшинстве.
Сторонники независимости, хоть и не имеют пока абсолютной поддержки, находят понимание со стороны местной общины и пользуются её уважением. По словам экспертов, ситуация в Уэльсе развивается по сценарию, идентичному шотландскому, но с отставанием на 10-20 лет.
«Независимость – это естественное состояние для стран… У нас фантастические природные ресурсы… Я убежден, что, если бы у нас были соответствующие полномочия, мы бы использовали всё это должным образом… Уэльс достаточно большой. Уэльс достаточно богат, чтобы быть независимым, и, на мой взгляд, независимость только сделает Уэльс еще лучше и сделает жизнь жителей Уэльса еще лучше… Это сделало бы Уэльс лучшей страной для людей, которые в настоящее время часто подвергаются маргинализации», – цитирует «Экспресс» депутата Сенедда Риса аб Оуэна.
Противники независимости Уэльса указывают на то, что местный бюджет сильно зависит от дотаций из центра. Сторонники отделения отвечают тем, что Ирландия в момент выхода из Соединенного Королевства тоже пережила кризис, но со временем стала успешным государством.
На днях власти Уэльса сделали большой шаг на пути к независимости. При местном правительстве создан специальный орган – комиссия, призванная определить формат будущих отношений с остальным Соединённым Королевством. Возможность отделения от Великобритании будет рассматриваться вполне официально. Профессор Лаура Макаллистер, возглавляющая комиссию вместе с бывшим архиепископом Кентерберийским Роуэном Уильямсом, сказала, что было бы «нелепо» не рассмотреть такую возможность.
Официальный Лондон сейчас в политической ловушке. Всё указывает на то, что Уэльс в ближайшее время потребует значительного расширения полномочий в сфере правосудия, юстиции и финансов. Для правительства Бориса Джонсона такая формулировка – сильный удар, поддержать её правительство не сможет… А это, в свою очередь, сыграет на руку националистам из «Плайд Камри».
Насколько это хорошо для жителей самого Уэльса – непростой вопрос. С одной стороны, лондонский диктат давно стал бременем для неанглийских территорий. Однако на данном этапе центробежные тенденции в Великобритании негласно поддерживаются брюссельскими либералами, которые не прочь наказать Британию за «антиевропейский» бунт и усилить ЕС. И если Брюссель и Лондон опять найдут общий язык, Шотландия и Уэльс будут отброшены, как надоевшие игрушки. Вполне возможно, что Уэльс ждет судьба разменной монеты в играх между разными группировками глобалистов.
Художник Игорь Ярошенок
Святослав КНЯЗЕВ

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





117
Источник
Похожие новости
30 октября 2021, 00:55
Польшу исключили из совета Европейских судов
30 октября 2021, 00:55
Русских в Эстонии гнетут, как «советский биомусор»
30 октября 2021, 08:25
«Отражение неуверенности»: почему в США заявили об ухудшении отношений между Сербией и Россией
30 октября 2021, 21:55
Страну на Ближнем Востоке сотряс взрыв. СМИ пишут о многочисленных жертвах
30 октября 2021, 16:05
На прибалтийской окраине Евросоюза свирепствуют политические репрессии
30 октября 2021, 21:55
Польша увеличивает армию, готовясь к войне с Россией и Белоруссией
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 октября 2021, 21:55
Украинские силовики захватили село в Донбассе? Ситуацию прояснили в ВСУ
30 октября 2021, 22:30
Признание — золото: к чему Владимир Путин призвал коллег по G20
31 октября 2021, 00:15
Американский адмирал призвал США "остерегаться медведя" после "едкой&q...
30 октября 2021, 21:55
Польша увеличивает армию, готовясь к войне с Россией и Белоруссией
30 октября 2021, 21:55
Facebook нацелился на малышей: Утечка документов вскрыла опасные планы на школьников
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2021, 16:35
Грядет апокалипсис! Нардеп Волошин оценил слова Путина о размещении американских ракет на украинской земле
25 октября 2021, 09:30
За шуткой кроется послание: в Раде объяснили слова Лаврова о прошлом Зеленского
24 октября 2021, 19:30
Литовский мэр нарушил законы России и был задержан
27 октября 2021, 14:00
Театр военных действий: крушение MH17 было частью спецоперации Киева - Пинчук
28 октября 2021, 07:30
Bayraktar в Донбассе: Берлин заявил о грубом нарушении, посол Украины выдвинул требование о Москве
25 октября 2021, 00:05
«Пришлось отматывать назад»: почему в бундестаге осудили слова Крамп-Карренбауэр о применении ядерного оружия против РФ
28 октября 2021, 05:45
Перехваченные СУ-30 американцы бахвалятся возможностью уничтожения русского флота с воздуха
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.