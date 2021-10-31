Ещё одна трещина в Соединённом Королевстве

Вслед за Шотландией и Северной Ирландией о независимости заговорил Уэльс

На фоне экономических сложностей, связанных с приспособлением Великобритании к жизни вне Евросоюза, в Соединенном Королевстве усиливаются центробежные тенденции. Разговоры о независимости от Лондона стали громче в Шотландии и Северной Ирландии. Однако этим всё не ограничилось. Об отделении заговорили в Уэльсе, который традиционно считался наиболее лояльной из присоединенных к Англии кельтских территорий.

Единым независимым государством в привычном для нас новоевропейском понимании Уэльс никогда не был. В средние века после ухода из Британии римских войск на его территории было создано много небольших бриттских королевств. В отличие от своих собратьев на востоке острова, бритты Уэльса смогли сохранить независимость и в эпоху англосаксонского завоевания. Однако, после того как Англия была захвачена Вильгельмом Завоевателем, королевства Уэльса стали попадать в зависимость от восточных соседей. В XIII веке англичане контролировали уже всю территорию Уэльса.

Последнее крупное восстание против английского владычества произошло в начале XV века. В значительной степени Уэльс с завоевателями примирил тот факт, что пришедшая к власти в Англии в конце XV века династия Тюдоров имела валлийское происхождение. Уэльс сильнее других покоренных территорий сблизился с англичанами в культурном плане. Однако полной гармонии в отношениях с валлийцами официальный Лондон так и не добился. В XIX веке промышленно развитый Уэльс стал оплотом рабочего движения, затем на его территории начал крепнуть кельтский национализм.

В отличие от Шотландии и Северной Ирландии, Уэльс имеет единую с Англией юрисдикцию. На его территории действует система английского права. В 1979 году на специальном референдуме только 20% жителей Уэльса поддержали идею автономии. На референдуме 1997 года с минимальным преимуществом победили сторонники создания местного органа законодательной власти – Уэльской ассамблеи, или Сенедда. А в 2006 году у Уэльса появилось собственное правительство. Однако полномочия уэльских органов местного самоуправления ограничены социально-гуманитарными вопросами, такими как контроль над здравоохранением и образованием.

На фоне выхода Великобритании из ЕС в Уэльсе произошёл рост националистических настроений. Если раньше количество сторонников независимости в регионе едва достигало 10-20%, то сегодня оно, по данным некоторых соцопросов, приблизилось к 40% населения. Причём среди молодежи в возрасте от 16 до 34 лет идею независимости при условии вступления Уэльса в Европейский союз готовы поддержать 58%.

Движение за независимость YesCymru («камри» – старое самоназвание валлийцев) пользуется поддержкой примерно 33% жителей региона. Партия «Плайд Камри» (выступающая за левоцентризм в экономике и валлийский национализм в политике) образована ещё в 1925 году и долгое время считалась маргинальной, но сегодня она контролирует 13 из 60 мест в Сенедде.

Половину мест в региональном парламенте занимают валлийские лейбористы. Их риторика более умеренна, чем у националистов из «Плайд Камри», они тоже выступают за уменьшение влияния официального Лондона и расширение автономии Уэльса. А вот консерваторы, призывающие к сохранению статус-кво, пребывают в Уэльсе в меньшинстве.

Сторонники независимости, хоть и не имеют пока абсолютной поддержки, находят понимание со стороны местной общины и пользуются её уважением. По словам экспертов, ситуация в Уэльсе развивается по сценарию, идентичному шотландскому, но с отставанием на 10-20 лет.

«Независимость – это естественное состояние для стран… У нас фантастические природные ресурсы… Я убежден, что, если бы у нас были соответствующие полномочия, мы бы использовали всё это должным образом… Уэльс достаточно большой. Уэльс достаточно богат, чтобы быть независимым, и, на мой взгляд, независимость только сделает Уэльс еще лучше и сделает жизнь жителей Уэльса еще лучше… Это сделало бы Уэльс лучшей страной для людей, которые в настоящее время часто подвергаются маргинализации», – цитирует «Экспресс» депутата Сенедда Риса аб Оуэна.

Противники независимости Уэльса указывают на то, что местный бюджет сильно зависит от дотаций из центра. Сторонники отделения отвечают тем, что Ирландия в момент выхода из Соединенного Королевства тоже пережила кризис, но со временем стала успешным государством.

На днях власти Уэльса сделали большой шаг на пути к независимости. При местном правительстве создан специальный орган – комиссия, призванная определить формат будущих отношений с остальным Соединённым Королевством. Возможность отделения от Великобритании будет рассматриваться вполне официально. Профессор Лаура Макаллистер, возглавляющая комиссию вместе с бывшим архиепископом Кентерберийским Роуэном Уильямсом, сказала, что было бы «нелепо» не рассмотреть такую возможность.

Официальный Лондон сейчас в политической ловушке. Всё указывает на то, что Уэльс в ближайшее время потребует значительного расширения полномочий в сфере правосудия, юстиции и финансов. Для правительства Бориса Джонсона такая формулировка – сильный удар, поддержать её правительство не сможет… А это, в свою очередь, сыграет на руку националистам из «Плайд Камри».

Насколько это хорошо для жителей самого Уэльса – непростой вопрос. С одной стороны, лондонский диктат давно стал бременем для неанглийских территорий. Однако на данном этапе центробежные тенденции в Великобритании негласно поддерживаются брюссельскими либералами, которые не прочь наказать Британию за «антиевропейский» бунт и усилить ЕС. И если Брюссель и Лондон опять найдут общий язык, Шотландия и Уэльс будут отброшены, как надоевшие игрушки. Вполне возможно, что Уэльс ждет судьба разменной монеты в играх между разными группировками глобалистов.