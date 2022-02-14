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Ещё одна тайна переговоров Путина и Макрона раскрыта. Хватило 20 секунд

14 февраля 2022, 02:25  •  159 • Политика
Журналист Павел Зарубин раскрыл ещё один секрет переговоров Путина и Макрона в Кремле.
Посвящённый во все кремлёвские тайны корреспондент Павел Зарубин раскрыл в очередном репортаже ещё один секрет переговоров между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном.
В сюжете журналиста показано, как выглядели помещения Кремля во время встречи двух лидеров.
Переговоры лидеров идут прямо сейчас над нами. Обратите внимание, на табло лифтов мигает надпись "Не работает",
- сообщил зрителям Зарубин.
По мнению корреспондента, это связано с тем, что "неожиданности никому не нужны".

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