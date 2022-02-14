Ещё одна тайна переговоров Путина и Макрона раскрыта. Хватило 20 секунд

Журналист Павел Зарубин раскрыл ещё один секрет переговоров Путина и Макрона в Кремле.

Посвящённый во все кремлёвские тайны корреспондент Павел Зарубин раскрыл в очередном репортаже ещё один секрет переговоров между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном.

В сюжете журналиста показано, как выглядели помещения Кремля во время встречи двух лидеров.

Переговоры лидеров идут прямо сейчас над нами. Обратите внимание, на табло лифтов мигает надпись "Не работает",

- сообщил зрителям Зарубин.

По мнению корреспондента, это связано с тем, что "неожиданности никому не нужны".