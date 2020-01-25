Ещё одна страна "объявила войну" русским дипломатам. Москва оставила за собой право на ответ

В Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов. Об этом сообщило посольство России в пятницу, 24 января. По предварительным данным, их обвинили в шпионаже. Как заявила глава МИД Болгарии Екатерина Захариева, такую информацию власти якобы получили от прокуратуры страны. В письме говорилось, что один из сотрудников посольства работал на разведслужбы с 2017 года, а второй - с 2018 года.

Болгары настаивают, что один русский дипломат якобы интересовался избирательным процессом в стране и его механизмами. А другой - гостайной, касающейся энергетики и энергетической безопасности страны. Пока доказательств этой информации не представлено.

Ответ России последовал незамедлительно. Москва заявила, что "оставляет за собой право принять меры" в ответ на высылку российских дипломатов из Болгарии.