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Ещё одна страна "объявила войну" русским дипломатам. Москва оставила за собой право на ответ
25 января 2020, 23:09 • 323 • В мире
Новая страна "объявила войну" русским дипломатам. На этот раз двух сотрудников посольства России назвала "персонами нон грата" Болгария. По предварительным данным, дипломатов заподозрили в шпионаже. Москва заявила, что оставляет за собой право на ответ.
В Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов. Об этом сообщило посольство России в пятницу, 24 января. По предварительным данным, их обвинили в шпионаже. Как заявила глава МИД Болгарии Екатерина Захариева, такую информацию власти якобы получили от прокуратуры страны. В письме говорилось, что один из сотрудников посольства работал на разведслужбы с 2017 года, а второй - с 2018 года.
Болгары настаивают, что один русский дипломат якобы интересовался избирательным процессом в стране и его механизмами. А другой - гостайной, касающейся энергетики и энергетической безопасности страны. Пока доказательств этой информации не представлено.
Ответ России последовал незамедлительно. Москва заявила, что "оставляет за собой право принять меры" в ответ на высылку российских дипломатов из Болгарии.
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