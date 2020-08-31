Ещё одна страна открывается для граждан России: Власти назвали дату

Пресс-служба главы Южной Осетии Анатолия Бибилова назвала в комментарии для ТАСС вероятную дату открытия границы с РФ.

Руководство республики собирается отменить данное антикоронавирусное ограничение с 15 сентября. В связи с этим президент распорядился, чтобы Минздрав увеличил запасы лекарств и других медицинских средств на случай роста числа случаев COVID-19.

При этом в администрации подчеркнули, что пересечение границы могут вновь разрешить и раньше этой предварительной даты. Всё будет зависеть от скорости координации с Москвой по этому вопросу.

Сотрудники пресс-службы, однако, уточнили, что при новом всплеске эпизодов заражения в республике власти могут вновь ввести меры безопасности и пересмотреть решение по границе с Россией.

Напомним, данная мера была введена в Южной Осетии еще в начале апреля. В середине лета режим продлили до конца августа.