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Ещё одна страна открывается для граждан России: Власти назвали дату

31 августа 2020, 15:45  •  98 • В мире
Ещё одна страна открывается для граждан России - Южная Осетия. Власти назвали ориентировочную дату - 15 сентября. При этом в администрации президента подчеркнули, что пересечение границы могут вновь разрешить и раньше. Всё будет зависеть от скорости координации с Москвой по этому вопросу.
Пресс-служба главы Южной Осетии Анатолия Бибилова назвала в комментарии для ТАСС вероятную дату открытия границы с РФ.
Руководство республики собирается отменить данное антикоронавирусное ограничение с 15 сентября. В связи с этим президент распорядился, чтобы Минздрав увеличил запасы лекарств и других медицинских средств на случай роста числа случаев COVID-19.
При этом в администрации подчеркнули, что пересечение границы могут вновь разрешить и раньше этой предварительной даты. Всё будет зависеть от скорости координации с Москвой по этому вопросу.
Сотрудники пресс-службы, однако, уточнили, что при новом всплеске эпизодов заражения в республике власти могут вновь ввести меры безопасности и пересмотреть решение по границе с Россией.
Напомним, данная мера была введена в Южной Осетии еще в начале апреля. В середине лета режим продлили до конца августа.

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