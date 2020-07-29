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Ещё одна соперница Лукашенко предложила порвать с Россией. Ей напомнили об Украине

29 июля 2020, 14:05  •  152 • Политика
Ещё одна соперница Александра Лукашенко на грядущих президентских выборах в стране - Светлана Тихановская - предложила порвать с Россией. Ей напомнили об Украине. Политтехнолог Марат Баширов предположил, что её программа также "составлялась за океаном".
Политтехнолог Марат Баширов прокомментировал в Telegram заявления кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
Она выступила против интеграции с Россией и тем самым совершила "геополитический каминг-аут", заметил эксперт. Он подчеркнул, что предвыборные высказывания Тихановской прямо указывают на её связь с западными кураторами.
Она, в частности, коснулась вопроса языка в республике, выступив за "белорусизацию" страны. Политтехнолог отметил, что программа кандидата почти дословно повторяет программы украинских националистов. А эти методички, в свою очередь, составлялись за океаном - это "секрет Полишинеля", подчеркнул он.
Баширов напомнил, до чего эти лозунги довели Украину - до раскола и гражданской войны, которая продолжается и по сей день.
Внешне безобидная домохозяйка закладывает геополитическую бомбу, которая может привести к распаду Белоруссии, - написал он.
Ранее другая кандидат в президенты республики, бывший депутат парламента страны Анна Канопацкая заявила, что считает интеграцию с РФ угрозой для независимости Белоруссии.

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