Ещё одна соперница Лукашенко предложила порвать с Россией. Ей напомнили об Украине

Политтехнолог Марат Баширов прокомментировал в Telegram заявления кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Она выступила против интеграции с Россией и тем самым совершила "геополитический каминг-аут", заметил эксперт. Он подчеркнул, что предвыборные высказывания Тихановской прямо указывают на её связь с западными кураторами.

Она, в частности, коснулась вопроса языка в республике, выступив за "белорусизацию" страны. Политтехнолог отметил, что программа кандидата почти дословно повторяет программы украинских националистов. А эти методички, в свою очередь, составлялись за океаном - это "секрет Полишинеля", подчеркнул он.

Баширов напомнил, до чего эти лозунги довели Украину - до раскола и гражданской войны, которая продолжается и по сей день.

Внешне безобидная домохозяйка закладывает геополитическую бомбу, которая может привести к распаду Белоруссии, - написал он.

Ранее другая кандидат в президенты республики, бывший депутат парламента страны Анна Канопацкая заявила, что считает интеграцию с РФ угрозой для независимости Белоруссии.