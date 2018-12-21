Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коротченко объяснил, как РФ нейтрализует УГРОЗЫ США! Мощная речь! Вечер с Соловь...
"Руководствуясь принципами гуманности": Путин помиловал пять человек
Нидерланды хотят засудить Россию - The New York Times
Первые на Курилах: Русские или японцы (Камран Гасанов)
Главная / В мире

Ещё одна область Украины "заразилась" боязнью русского "культурного продукта"

21 декабря 2018, 01:39  •  62 • В мире
Волынская область Украины присоединилась к областям, "испугавшимся" влияния русского языка. На Волыни ввели мораторий на русский "культурный продукт".
Депутаты Волынского областного совета поддержали решение установить мораторий на публичное использование "русскоязычного культурного продукта" на территории региона.
В Волынской области Украины запретили "русскоязычный культурный продукт". Под данным определением понимается использование произведений на русском языке или российских авторов.
В частности, как говорится в решении депутатов облсовета, это решение было принято, чтобы не допустить разжигания межнациональной розни, защитить информпространство Украины.
Таким образом, говорится в решении политиков, они вводят мораторий на "публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах".
Срок запрета, как говорится в сообщении, продлится до "полного прекращения оккупации территории Украины", передаёт ТАСС.
Ранее запрет на русский язык был введён в Житомирской, Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

62
Источник
Похожие новости
20 декабря 2018, 22:24
Еврокомиссия требует от Украины, Грузии и Молдавии пресечь нелегальную миграцию в ЕС
20 декабря 2018, 22:24
В СБУ заявили о задержании трёх групп "российских разведчиков"
20 декабря 2018, 02:54
В британском городе Порт-Толбот ночью появилось новое граффити Бэнкси

20 декабря 2018, 15:39
Биатлон и геополитика: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — об атаках на российский спорт
20 декабря 2018, 22:24
"Трамп должен возглавить операцию против РФ в Чёрном море": Опубликован текст обращения сенаторов к президенту США
20 декабря 2018, 02:54
ВСУ "отметили" срыв переговоров о новогоднем перемирии в Донбассе миномётным обстрелом
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
21 декабря 2018, 01:39
Министр обороны Украины Полторак призвал военных и моряков готовиться к войне
21 декабря 2018, 01:39
"Ему наплевать, что Запад разносит его выступления в щепки": Немецкий журна...
21 декабря 2018, 01:40
Американцы склепали фейк по поводу Ту-160 в Венесуэле (Руслан Осташко)
21 декабря 2018, 00:12
Душенов 202. Трамп опозорился в Сирии
21 декабря 2018, 01:24
«Пытаются присвоить статус гостя»: к чему могут привести намерения Киева переименоват...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
18 декабря 2018, 21:24
Россия исчезнет в течение года: Военный прогноз от экс-президента Украины
15 декабря 2018, 18:39
"Все заранее спланировано": военный эксперт объяснил, почему глава Пентагона три дня скрывается от Шойгу
19 декабря 2018, 10:24
"Что бы они там ни вякали": эксперт оценил четкий ответ Путина на ультиматум США и НАТО
15 декабря 2018, 15:24
Порошенко опасен как крыса: в Верховной Раде заявили о провокациях украинского президента
16 декабря 2018, 06:12
Обновленный Оппоблок поставил на Вилкула
14 декабря 2018, 18:09
Владимир Путин - главе "Росрыболовства": Красную икру куда дели?
17 декабря 2018, 01:40
Пpecc-конференция Пopoшенко и стая
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.