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Ещё одна область Украины "заразилась" боязнью русского "культурного продукта"
21 декабря 2018, 01:39 • 62 • В мире
Волынская область Украины присоединилась к областям, "испугавшимся" влияния русского языка. На Волыни ввели мораторий на русский "культурный продукт".
Депутаты Волынского областного совета поддержали решение установить мораторий на публичное использование "русскоязычного культурного продукта" на территории региона.
В Волынской области Украины запретили "русскоязычный культурный продукт". Под данным определением понимается использование произведений на русском языке или российских авторов.
В частности, как говорится в решении депутатов облсовета, это решение было принято, чтобы не допустить разжигания межнациональной розни, защитить информпространство Украины.
Таким образом, говорится в решении политиков, они вводят мораторий на "публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах".
Срок запрета, как говорится в сообщении, продлится до "полного прекращения оккупации территории Украины", передаёт ТАСС.
Ранее запрет на русский язык был введён в Житомирской, Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.
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