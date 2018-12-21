Ещё одна область Украины "заразилась" боязнью русского "культурного продукта"

Волынская область Украины присоединилась к областям, "испугавшимся" влияния русского языка. На Волыни ввели мораторий на русский "культурный продукт".

Депутаты Волынского областного совета поддержали решение установить мораторий на публичное использование "русскоязычного культурного продукта" на территории региона.

В Волынской области Украины запретили "русскоязычный культурный продукт". Под данным определением понимается использование произведений на русском языке или российских авторов.

В частности, как говорится в решении депутатов облсовета, это решение было принято, чтобы не допустить разжигания межнациональной розни, защитить информпространство Украины.

Таким образом, говорится в решении политиков, они вводят мораторий на "публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах".

Срок запрета, как говорится в сообщении, продлится до "полного прекращения оккупации территории Украины", передаёт ТАСС.

Ранее запрет на русский язык был введён в Житомирской, Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.