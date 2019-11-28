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Ещё одна интрига будущей встречи в Париже: Макрон ответил на послание Путина
28 ноября 2019, 20:39 • 32 • В мире
Президент Франции открыто выступил за план по мораторию на размещение в Европе ядерных ракет средней дальности, предложенный российским лидером. Об этом Эммануэль Макрон сообщил в письме, направленном в ответ на соответствующее послание Владимира Путина. "Таким образом, будущая встреча в Париже обрела ещё одну интригу", - пишет журналист Дмитрий Смирнов.
Об ответе Макрона сообщает издание Frankfurter Allgemeine, которое отметило, что президент Франции стал первым из лидеров европейских государств, который сделал шаг навстречу Путину. "Француз опять вышел вперёд своих партнеров по НАТО", - констатирует Лоренс Хемикер, автор материала, опубликованного газетой.
Тем самым, продолжает журналист, французский лидер уже во второй раз, после заявления о "смерти мозга НАТО", ставит под сомнение консенсус членов альянса.
Напомним, 19 сентября президент России Владимир Путин направил во все страны, входящие в НАТО, а также генсеку альянса Йенсу Столтенбергу и главе внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерике Могерини свое послание. В письме глава России предложил странам - членам НАТО объявить мораторий на размещение в странах, входящих в Североатлантический альянс, ракет средней и меньшей дальности.
Однако резонное предложение Путина, судя по реакции дипломата одной из стран, наткнулось на стену непонимания в НАТО. "Российские власти предлагают нам ввести мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности, в то время как сами они на своей европейской части такие вооружения уже развернули, - цитировал "Ъ" свой источник в иностранном МИД. - Это нонсенс".
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