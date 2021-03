Ещё одна идея фикс Джо Байдена. Вашингтону нужно "углеродное обнуление" мировой экономики

В каждом втором своём публичном выступлении Байден затрагивает тему климата. Климат для него стал навязчивой идеей, в его старческой психике потепление на планете – угроза страшнее, чем даже термоядерная война.

Ещё в период предвыборной кампании прошлого года Джо Байден заявлял, что главным приоритетом государственной политики США должна стать борьба с надвигающейся климатической катастрофой. Она грозит не только Америке, но и всему человечеству. При этом он критиковал Дональда Трампа, который более чем прохладно относился к проблеме климатических изменений на планете. Более того, он отказался от участия в Парижском соглашении по климату, которое было разработано и принято на международной конференции в столице Франции в декабре 2015 года. К началу прошлого года соглашение подписали без малого две сотни государств и юрисдикций. А США среди подписантов не было! Позор для Америки!

И вот Джо Байден в Белом доме. В первый же свой рабочий день в должности президента США он подписывает указ о запуске процедуры присоединения Америки к Парижскому соглашению. 19 февраля она стала участником Соглашения по климату. Америка взяла на себя обязательства последовательного сокращения выбросов так называемых парниковых газов (прежде всего углекислого газа – СО2) и добиться "углеродного обнуления" к середине текущего века.

Психологи говорят о ярко выраженной "климатической фобии" нынешнего президента. В феврале этого года в Техасе и ряде других штатов страны наблюдались затяжные и очень сильные (аномальные) морозы, которые привели к летальным исходам десятков американцев, дезорганизовали быт и экономическую деятельность (перебои с электричеством, отрицательные температуры в жилищах и офисах и др.). А в это время Джо Байден в Белом доме пребывал в прострации и продолжал твердить свои мантры о грозящей человечеству гибели от глобального перегрева. Понятно, что Байден – лишь "говорящая голова", озвучивающая планы тех, кто его привёл в Белый дом. Это те, кого называют "закулисой", "глубинным государством", "теневой элитой" и т. п.

Большая ложь глобального потепления

Невооружённым глазом видно, что озвучиваемые Байденом планы очень корреспондируют с тем, что озвучивает другой "герой нашего времени" – Клаус Шваб, президент Всемирного экономического форума (ВЭФ). А мантра, которую поёт господин Шваб, называется "Великая перезагрузка". Это план радикальной переделки всего мира, подробности которого изложены в книге Шваба "COVID-19: Великая перезагрузка". За Клаусом стоит та же самая "закулиса", "теневая элита", космополитичная по своей природе. Конечная цель плана – захват "теневой элитой" власти над всем миром. Способ достижения цели – установление жёсткой диктатуры над людьми. Люди согласятся на такую диктатуру, если их сильно напугать. Страх – главный инструмент продвижения "теневой элиты" к захвату мировой власти. На первом этапе реализации плана источником страха должна стать так называемая пандемия COVID-19. На следующем этапе – страх климатической катастрофы.

Я уже неоднократно писал о том, что сценарии климатической катастрофы – фейк, не имеющий под собой никакого научного обоснования. Оказывается, до сих пор в Америке, несмотря на установившийся в официальной науке диктат, немало учёных, которые, мягко выражаясь, подвергают сомнению теорию потепления. Фредерик Зейтц (Seitz), бывший президент Академии наук США, многие годы боролся с указанной лжетеорией. Против указанного обмана подписали коллективную петицию 17 тысяч американских учёных. Об этой афере и противодействии ей со стороны международного научного сообщества можно прочитать в материале "Глобальное потепление и озоновые дыры – наукообразные мифы". Это интервью, данное членом-корреспондентом РАН Андреем Капицей, сыном профессора Петра Капицы. Последний, между прочим был членом Римского клуба – той самой организации, которая участвовала в разработке "климатического фейка". Андрей Капица согласен с Зейтцем и десятками тысяч учёных по всему миру, что Киотский протокол (соглашение по климату 1997 года) и Парижское соглашение – афера в интересах мировой олигархии.

О том, что потепление климата на планете – фейк, знал и предыдущий президент США Дональд Трамп. Он отказался плясать под дудку мировой закулисы, которая через продажных политиков и подконтрольные СМИ нагнетает климатическую истерию. По моим ощущениям, через год-другой истерия достигнет своего максимума.

Чего и почему боится Байден

Впрочем, градус климатической истерии за два месяца пребывания Байдена в Белом доме уже резко подскочил. Особенно знаменательным оказался конец января. Байден 27 января подписал сразу три указа по вопросам климата и окружающей среды. Они определяют борьбу с изменениями климата высшим приоритетом внутренней и внешней политики США. Оказывается, есть угрозы пострашнее, чем, например, экономический или энергетический кризис в стране, угрозы "горячих" и "холодных" войн с другими государствами и т. п. Есть даже угроза страшнее пресловутого коронавируса. Такой угрозой является потепление климата, оно приравнивается к "концу света". И Джо Байден своим указом дает команду предотвратить этот "конец света".

Чтобы не быть голословным, приведу выдержки из одного из указов, называемого "Executive Order on Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad" ("Исполнительный указ о борьбе с климатическим кризисом внутри страны и за границей"):

Почти не осталось времени для того, чтобы предотвратить переход мира на траекторию неизбежного движения к климатической катастрофе.

Указ призван "поставить климатический кризис во главу угла внешней политики и планирования национальной безопасности страны".

…соображения, связанные с изменением климата, должны занять центральное место во внешней политике и национальной безопасности Соединённых Штатов.

Документ очень объёмный, в нём содержатся поручения множеству министерств и ведомств США. Причём на первые места почему-то выдвигаются не такие ведомства, как Агентство по окружающей среде, а Государственный департамент, Министерство обороны, спецслужбы США. В разделе "П. 103. Приоритет климата во внешней политике и национальной безопасности", в частности, ставится задача разработать в течение 90 дней с момента подписания указа (т. е. до конца апреля) стратегию США по борьбе с климатической катастрофой в международных масштабах и планы отдельных ведомств и организаций по их участии в реализации этой стратегии. В указанном разделе – куча конкретных поручений отдельным ведомствам и организациям. Например:

Директор национальной разведки должен подготовить в течение 120 дней с даты этого приказа доклад "Оценка национальной разведки о воздействии изменения климата на национальную и экономическую безопасность".

Бросается в глаза, что США не просто присоединились к Парижскому соглашению. Они явно хотят возглавить борьбу международного сообщества с климатической катастрофой.

Уже многие годы проводятся такие ежегодные климатические форумы, как Конференция ООН по изменению климата, встречи участников Киотского протокола, Парижского соглашения по климату и другие. В этом году в ноябре планируется грандиозная международная встреча в Глазго (Шотландия). На этой площадке одновременно будут проходить очередная 26-я конференция ООН по климату и встречи участников Киотского протокола и Парижского соглашения. Вашингтон явно желает командовать предстоящей встречей в Глазго и заранее к этому готовится. Об этом свидетельствуют многие фрагменты упомянутого выше указа Джо Байдена. В указе даётся приказ в кратчайшие сроки подготовить и провести под эгидой США форум крупнейших экономик по энергетике и климату, а также саммит лидеров по климату. Кроме того, актуализировать климатическую повестку дня в рамках G-7 и G-20. Всё это надо успеть сделать до ноябрьского форума в Глазго, на котором Вашингтон явно рассчитывает дирижировать международной встречей.

Подготовкой указанных мероприятий будет руководить специальный посланник президента по климату, должность которого введена указом. На эту должность уже назначен Джон Керри – бывший государственный секретарь США. Он уже пообещал, что для новой администрации состояние окружающей среды станет "определяющим при планировании внешней политики".

В разделе "П. 102. Цели" интересен перечень основных целей присоединения США к Парижскому соглашению: 1) обеспечение безопасного температурного режима на планете; 2) повышение устойчивости человечества к возможным изменениям климата; 3) организация в глобальном масштабе финансовых потоков таким образом, чтобы они максимально способствовали декарбонизации мировой экономики.

В тексте указа говорится:

Выполняя и развивая три главные цели Парижского соглашения (безопасная глобальная температура, повышение устойчивости к изменению климата и финансовые потоки, способствующие снижению выбросов парниковых газов и повышению устойчивости к изменению климата экономического развития), Соединённые Штаты будут осуществлять своё лидерство с тем, чтобы способствовать наращиванию глобальных возможностей для решения климатических проблем.

Сначала ковид, потом потепление

Очевидно, что мировая закулиса готовит второй сеанс "великой перезагрузки". Первый проходил (и ещё некоторое время будет проходить) под флагом "борьба с пандемией".

Скорее всего, в начале следующего года (после того как будет проведена грандиозная международная встреча по климату в Глазго в ноябре этого года) начнётся второй сеанс "великой перезагрузки". Он будет проходить под флагом "борьбы с климатическим потеплением". Возглавить этот процесс должен Вашингтон. И не так важно, кто будет в президентском кресле в следующем году: Джо Байден или Камала Харрис (вероятность того, что она как вице-президент США может сменить больного и немощного Джо Байдена, весьма велика).

Кстати, насчет целей присоединения США к Парижскому соглашению по климату. Нет сомнений, что третья из названных в указе президента целей является главной, а первые две – лишь дымовая завеса. Вашингтон под флагом "борьбы с климатической катастрофой" будет стремиться таким образом организовывать финансовые потоки в мировой экономике, чтобы радикальным образом её перекроить. Для этого будут задействованы многие инструменты.

Во-первых, в уже упомянутом указе президент раздаёт поручения по корректировке деятельности с учётом "климатического фактора" таких государственных учреждений, как Министерство финансов США, Агентство международного развития (АМР), Экспортно-импортный банк США, Международная финансовая корпорация развития США и другие.

Во-вторых, США, пользуясь своим статусом "ключевого акционера" в международных финансовых организациях (прежде всего, в МВФ и Группе Всемирного банка), будут переориентировать их финансовые потоки с учётом "климатического фактора". В указе сказано следующее:

Путин обсудил с Совбезом борьбу с нарушениями в сфере природопользования разработать стратегию того, как голос Соединённых Штатов (квота в общем числе голосов при принятии решений. – прим. авт.) может быть использован в международных финансовых учреждениях, включая Группу Всемирного банка и Международный валютный фонд, для продвижения программ финансирования, … которые согласованы с Парижским соглашением и поддерживают его.

В-третьих, главным финансовым рычагом "углеродной перезагрузки" мировой экономики в интересах мировой закулисы являются те институты, о которых в указе президента даже нет намёка. Речь идёт о крупнейших не только в США, но и во всём мире инвестиционных компаниях. Это так называемая Большая тройка – Vanguard Group, Inc., Black Rock и State Street. Каждая из указанных американских инвестиционных компаний представляет собой финансовый холдинг с большим количеством дочерних и внучатых структур, которые зарегистрированы как в США, так и за их пределами. По состоянию на конец прошлого года BlackRock, Vanguard и State Street управляли совокупными активами на сумму в 15 триллионов долларов, что эквивалентно более чем трём четвертям размера экономики (ВВП) США. Эти суперкорпорации "Большой тройки" взяли под свой контроль буквально все сектора американской экономики, а также стали раскидывать свои щупальца по всему миру. В частности, "Большая тройка" контролирует от 73% до 80% мирового рынка биржевых фондов (ETF – exchange traded funds), владеет полностью или частично 45 из 50 крупнейших фондов ETF.

Наиболее крупная из "Большой тройки" компания – BlackRock. На сегодняшний день под её трастовым управлением находятся активы, превышающие восемь триллионов долларов. У неё действительно гигантские возможности по управлению финансовыми потоками как в США, так и во всём мире. И, судя по всему, BlackRock будет одним из главных инструментов по углеродной перезагрузке мировой экономики. Впрочем, не только инструментом, но и бенефициаром. Ибо за BlackRock скрывается та самая "теневая элита", которая затеяла опасные для человечества "климатические игры". Но подробнее о BlackRock и "Большой тройке" как-нибудь в следующий раз.