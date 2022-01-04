|
Ещё один удар по рейтингу Байдена: В США установлен глобальный антирекорд
04 января 2022, 14:55 • 194 • Политика
В США установлен глобальный антирекорд по суточному приросту заражённых коронавирусом. За последние сутки там зарегистрировали свыше миллиона новых случаев. Один из Telegram-каналов уверен, что столь тяжёлая эпидобстановка - ещё один серьёзный удар по рейтингу Джо Байдена.
За последние сутки в США зарегистрировали свыше миллиона новых случаев заболевания коронавирусом - почти 1 млн 84 тысячи, сообщает Bloomberg.
Это абсолютный максимум суточного прироста больных COVID-19 в одной стране. Преобладающим вариантом инфекции там является "омикрон"-штамм, который уже подавил предыдущий тип - "дельту".
Более того, как отмечает информагентство, в действительности ситуация может быть ещё тревожнее, поскольку значительная часть граждан Штатов делают тесты на наличие патогена самостоятельно, затем при положительном итоге лечатся дома и, соответственно, не попадают в официальную статистику.
Telegram-канал "Выпускайте Кракена!" выразил мнение, что такая тяжёлая эпидемиологическая обстановка станет ещё одним ударом по рейтингу американского президента Джо Байдена и остальных представителей Демпартии:
Подпишитесь на нас
194
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 декабря 2021, 03:00
|
31 декабря 2021, 10:35
|
02 января 2022, 11:35
|
30 декабря 2021, 11:50
|
28 декабря 2021, 17:50
|
03 января 2022, 02:45
|
30 декабря 2021, 07:45