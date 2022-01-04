Ещё один удар по рейтингу Байдена: В США установлен глобальный антирекорд

В США установлен глобальный антирекорд по суточному приросту заражённых коронавирусом. За последние сутки там зарегистрировали свыше миллиона новых случаев. Один из Telegram-каналов уверен, что столь тяжёлая эпидобстановка - ещё один серьёзный удар по рейтингу Джо Байдена.

За последние сутки в США зарегистрировали свыше миллиона новых случаев заболевания коронавирусом - почти 1 млн 84 тысячи, сообщает Bloomberg.

Это абсолютный максимум суточного прироста больных COVID-19 в одной стране. Преобладающим вариантом инфекции там является "омикрон"-штамм, который уже подавил предыдущий тип - "дельту".

Более того, как отмечает информагентство, в действительности ситуация может быть ещё тревожнее, поскольку значительная часть граждан Штатов делают тесты на наличие патогена самостоятельно, затем при положительном итоге лечатся дома и, соответственно, не попадают в официальную статистику.

Telegram-канал "Выпускайте Кракена!" выразил мнение, что такая тяжёлая эпидемиологическая обстановка станет ещё одним ударом по рейтингу американского президента Джо Байдена и остальных представителей Демпартии: