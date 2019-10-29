«Ещё один шанс» антирусской Украине

Считается, что Виктор Медведчук – пророссийский политик. А Михаил Погребинский – пророссийский политолог. Между тем, оба персонажа – соавторы тезиса, вынесенного их бывшим шефом, экс-президентом Леонидом Кучмой в название своей одиозной книги – «Украина – не Россия». И то, что Погребинский требует дать ещё один шанс Зеленскому – ни что иное, как попытка дать шанс проекту русофобской унитарной Украины. Летящей в пропасть. Усилиями самоуверенного дилетанта Зеленского и его недотёп «слуг народа».

Уже понятно, что Зеленский, подобно британской королеве, царствует, но не правит. Правят силовики прошлого призыва. Зеленскому же остаётся только надувать щёки для важности. Но даже это удаётся ему, надо признать, не очень. Не убеждает. Украинцы в очередной раз убеждаются, что их обманули. В шестой раз. А по-другому на Украине и не было. Между тем, у многих начинают открываться глаза – как шутил Михаил Жванецкий, может, что-то не так в консерватории? Может, что-то не так в «украинском проекте» как таковом? Может, тезис Кучмы «Украина – не Россия» неверен в принципе?

Разочарование в Зеленском может стать концом не только унитарной Украины, но и «украинского проекта» вообще. А значит, автоматически, и концом украинских элит, которые представляет тот же Погребинский. Отсюда и его тревожные посылы – дайте Зеленскому ещё один шанс, что вам стоит! «Он же делает шаги к урегулированию на Донбассе – нужно только подождать!» По всей видимости, в Киеве поняли, что Москва может сменить тактику на украинском направлении, и дать сегодняшнему националистическому недогосударству рухнуть, чтобы на его обломках затем построить нечто более жизнеспособное – Новороссию, Малороссию, или что-то ещё. Но уже без Бандеры, Мазепы и Петлюры. Посылы Погребинского – признак такого понимания украинскими элитами их реального положения. Происходящее их – идеологических наследников Кучмы – страшит больше всего на свете.

А вот для России принять точку зрения Погребинского означает продлить агонию нежизнеспособного по своей сути антироссийского проекта. Причём проекта, научившегося ненавидеть и убивать. Проекта, который успешно оседлали бандеровцы – именно они сегодня являют собой идеологическое наполнение украинского государства. Дать шанс Зеленскому – дать шанс бандеровцам, тем, кто сегодня переписывает историю. Одновременно строя «украинский рейх» без инакомыслящих и без «неукраинцев».